16GB तक की रैम और 65W की चार्जिंग वाला नया लैपटॉप, डिस्प्ले भी धांसू, खुश कर देगी कीमत

इन्फिनिक्स ने इंडियन मार्केट में अपने नए लैपटॉप - Infinix XBOOK B15 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी इस लैपटॉप में 15.6 इंच का IPS डिस्प्ले दे रही है। लैपटॉप 16जीबी तक की रैम और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:36 AM
16GB तक की रैम और 65W की चार्जिंग वाला नया लैपटॉप, डिस्प्ले भी धांसू, खुश कर देगी कीमत

किफायती दाम में धांसू फीचर वाला लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। इन्फिनिक्स ने इंडियन मार्केट में अपने नए लैपटॉप - Infinix XBOOK B15 को लॉन्च कर दिया है। इस लैपटॉप की टैगलाइन 'Master Every Task' है। कंपनी ने इस लैपटॉप को ग्रे कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 16जीबी तक की रैम वाले इस लैपटॉप की कीमत 30,990 रुपये है। इसकी सेल 21 अगस्त से शुरू होगी। सेल के लिए यह फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा। आइए डीटेल में जान लेते हैं इस लैपटॉप के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस लैपटॉप में 15.6 इंच का IPS डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 1920 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन और 16:9 के आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 87.4 पर्सेंट का है। इन्फिनिक्स का नया लैपटॉप 16जीबी तक की DDR4 रैम के साथ आता है। मेमरी एक्पैंशन से इसे 64जीबी तक का किया जा सकता है। इसमें 512GB NVMe PCIe SSD स्टोरेज दिया गया है, जिसे 2टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। लैपटॉप AMD Ryzen 7 5825U और AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है। ग्राफिक्स के लिए इसमें कंपनी AMD Radeon दे रही है।

लैपटॉप को पावर देने के लिए इसमें 50Wh की लीथियम पॉलिमर बैटरी दी गई है। यह बैटरी 65 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। एल्युमिनियम अलॉय लिड वाले इस लैपटॉप का वजन 1.59kg है। लैपटॉप में आपको प्राइवेसी शटर के साथ 1080 पिक्सल रेजॉलूशन वाला वेबकैम भी देखने को मिलेगा। इसमें कंपनी ड्यूल माइक्रोफोन के साथ बैकलिट कीबोर्ड भी ऑफर कर रही है। लैपटॉप में आपको न्यूमरिक कीपैड भी मिलेगा। लैपटॉप ज्यादा हीट न हो इसके लिए इसमें 4200RPM वाले 79 S शेप फैन ब्लेड्स दिए गए हैं।

MIL-STD 810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन वाले इस लैपटॉप में दमदार साउंड के लिए डीटीएस ऑडियो प्रोसेसिंग के साथ 1.5 वॉट के स्पीकर दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए लैपटॉप में आपको Wi-Fi (2.4GHz and 5GHz), ब्लूटूथ 5.0, एक यूएसबी 3.0 जेन 1, एक यूएसबी 2.0, दो यूएसबी टाइप-C पोर्ट, HDMI 1.4, RJ-45, TF कार्ड स्लॉट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

