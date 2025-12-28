Hindustan Hindi News
infinix note edge tipped to launch soon with 6500mah battery details leak
नए साल में आ रहा 6500mAh बैटरी वाला स्लिम फोन, 5 साल तक मिलेंगे अपडेट, डिटेल लीक

नए साल में आ रहा 6500mAh बैटरी वाला स्लिम फोन, 5 साल तक मिलेंगे अपडेट, डिटेल लीक

संक्षेप:

इंफिनिक्स का नया फोन Infinix Note Edge जल्द लॉन्च होने वाला है। एक टिप्स्टर ने फोन की तस्वीर के साथ अपकमिंग फोन की कुछ डिटेल्स भी शेयर की हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर और जानते हैं इंफिनिक्स के आने वाले फोन में हमें क्या खास मिलने वाला है...

Dec 28, 2025 11:01 am IST
नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन स्लिम और यूनिक लुक वाला ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो बस कुछ दिन रुक जाइए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंफिनिक्स ने अपने नए फोन के साथ लाइनअल का विस्तार करने की पूरी तैयारी कर ली है। एक टिप्स्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंफिनिक्स जल्द Infinix Note Edge को लॉन्च करेगा। टिप्स्टर ने फोन की तस्वीर के साथ अपकमिंग फोन की कुछ डिटेल्स भी शेयर की हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर और जानते हैं इंफिनिक्स के आने वाले फोन में हमें क्या खास मिलने वाला है...

Infinix Note Edge की खासियत (लीक के अनुसार)

एक्स पर टिप्स्टर पारस गुगलानी ने बताया कि Infinix Note Edge जल्द लॉन्च होने वाला है। इसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, अभी फोन की सटीक लॉन्च डेट सामने नहीं आई है। टिप्स्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंफिनिक्स का अपकमिंग फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 5G (6nm) चिपसेट से लैस होगा। फोन में 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले होगा, जो 1.5K रिजॉल्यूशन सपोर्ट करेगा। फोन में 6500 एमएएच बैटरी होगी। टिप्स्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि फोन तीन साल के ओएस अपग्रेड और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल होगा। फोन के तीन वेरिएंट 6GB+128GB, 8GB+128GB और 8GB+256GB में आने की उम्मीद है। कैमरा, चार्जिंग स्पीड समेत अन्य कई डिटेल सामना आना बाकी है। उम्मीद है कि जैसे-जैसे इसका लॉन्च नजदीक आएगा, वैसे-वैसे इस फोन की अन्य डिटेल्स भी सामने आएंगी।

Upcoming Infinix Note Edge launching soon

टिप्स्टर पारस गुगलानी का ट्वीट

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
