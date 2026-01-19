iPhone 17 Pro Max जैसे लुक, पावरफुल प्रोसेसर, 6500mAh बैटरी, AMOLED डिस्प्ले के साथ आया Infinix का नया फोन

संक्षेप: 6500mAh बैटरी और दमदार कैमरा और iPhone 17 Pro Max जैसा दिखने वाला Infinix Note Edge 5G ग्लोबली लॉन्च हो गया है। जानिए इसकी कीमत, फीचर्स और किसके लिए है यह फोन बेस्ट।

Jan 19, 2026 12:48 pm IST

Infinix ने ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में एक शानदार लुक और स्टाइलिश दिखने वाला Infinix Note Edge 5G को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है जो प्रीमियम डिजाइन, बड़ी बैटरी और 5G परफॉर्मेंस चाहते हैं, लेकिन बजट ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। यह फोन काफी हद तक iPhone 17 Pro Max जैसा दीखता है। Infinix Note Edge को खास बनाता है इसका 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, जो इस प्राइस सेगमेंट में कम ही देखने को मिलता है। इसके साथ ही फोन में Android 16 आधारित XOS दिया गया है, जिससे यूजर्स को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। बैटरी के मामले में भी यह फोन काफी दमदार है। इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलने का भरोसा देती है।

Infinix NOTE Edge की कीमत Infinix NOTE Edge की शुरुआती कीमत USD 200 (लगभग 18,165 रुपये) है। यह विश्व स्तर पर कई देशों में लॉन्च हो रहा है। NOTE Edge अपने स्लिम डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, जिसकी मोटाई 7.2 मिमी और वज़न 185 ग्राम है। इस डिवाइस में "3D कर्व्ड" डिज़ाइन और विशेष "पर्ल लाइट रिपल शैडो" एक्सटीरियर है। यह चार रंगों में उपलब्ध है: लूनर टाइटेनियम, स्टेलर ब्लू, शैडो ब्लैक और सिल्क ग्रीन वेरिएंट है।

Infinix Note Edge के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Infinix Note Edge का डिजाइन इसे पहली नजर में ही प्रीमियम बना देता है। फोन में 6.78-इंच का 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। कर्व्ड एज की वजह से फोन देखने में फ्लैगशिप जैसा लगता है और वीडियो देखने या गेम खेलने का अनुभव भी ज्यादा इमर्सिव बनता है। डिस्प्ले ब्राइटनेस और कलर रिप्रोडक्शन के मामले में भी काफी बेहतर है, जिससे आउटडोर यूज में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है।

Infinix Note Edge में MediaTek Dimensity 7100 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो डेली यूज, मल्टीटास्किंग और मिड-लेवल गेमिंग के लिए अच्छा परफॉर्म करता है। यह स्मार्टफोन Android 16 आधारित XOS पर चलता है। कंपनी ने इसमें क्लीन UI के साथ कई स्मार्ट फीचर्स दिए हैं और लंबे समय तक सिक्योरिटी अपडेट का भी भरोसा दिया गया है।

फोटोग्राफी के लिए Infinix Note Edge में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा हाई-रेजोल्यूशन सेंसर के साथ आता है, जो डेलाइट में शार्प और डिटेल्ड फोटो क्लिक करता है। कैमरा में AI मोड, HDR और नाइट फोटोग्राफी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। फोन में 13MP का सेल्फी और वीडियो कॉलिंग फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो सोशल मीडिया यूजर्स के लिए अच्छी क्वालिटी की फोटो और वीडियो देता है।