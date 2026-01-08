Hindustan Hindi News
दुनिया के सबसे दमदार प्रोसेसर के साथ 19 जनवरी को तहलका मचाने आ रहा Infinix का नया गेमिंग फोन

दुनिया के सबसे दमदार प्रोसेसर के साथ 19 जनवरी को तहलका मचाने आ रहा Infinix का नया गेमिंग फोन

संक्षेप:

Infinix Note Edge 19 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा। जिसमें MediaTek Dimensity 7100 SoC, 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 6500mAh बैटरी, Android 16 आधारित XOS 16 के साथ आ रहा है।

Jan 08, 2026 12:56 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
इनफिनिक्स स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक नया धमाका करने वाला है क्योंकि Infinix Note Edge को आधिकारिक तौर पर 19 जनवरी 2026 को लॉन्च करने की तारीख की पुष्टि हो गई है। यह डिवाइस खास इसलिए है क्योंकि यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जो MediaTek के नए Dimensity 7100 SoC के साथ आएगा, जो खास तौर पर बैटरी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बैलेंस के लिए तैयार किया गया है। Infinix ने अभी तक भारत में लॉन्च की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ग्लोबल लॉन्च तारीख का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ी बात इसकी 6500mAh बड़ी बैटरी है। इसके अलावा XOS 16 के साथ Android 16, मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बेस्ट है।

Infinix Note Edge के फीचर्स

फोन में MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट है। MediaTek के अनुसार, Dimensity 7100 में बेहतर पावर, 5G कनेक्टिविटी और हाई FPS गेमिंग अनुभव देगा, जिससे यह रोजमर्रा के यूज और हल्के गेमिंग के लिए बेस्ट बनता है। Infinix Note Edge की एक प्रमुख हाइलाइट इसका 1.5K curved AMOLED डिस्प्ले है, जो पारंपरिक 1080p स्क्रीन से बेहतर पिक्सल डेंसिटी और अधिक इमर्सिव व्यूइंग अनुभव प्रदान करता है। कर्व्ड स्क्रीन डिजाइन इस फोन को प्रीमियम लुक और फील देता है।

ये भी पढ़ें:अब बस ₹75 में घर बैठे बनवाएं ATM जैसा मजबूत Aadhaar कार्ड, टूटेगा-फटेगा नहीं

सबसे बड़ी बात Infinix Note Edge की 6,500mAh बड़ीबैटरी है, जो एक चार्ज में दो से तीन दिन तक का बैकअप देने की क्षमता रखती है। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे बैटरी को जल्दी चार्ज किया जा सकता है। XOS 16 में नई UI/UX सुविधाएं, बेहतर मल्टीटास्किंग, अपडेटेड विज़ुअल एलिमेंट्स और स्मार्ट पावर मैनेजमेंट फीचर्स शामिल होने की उम्मीद है, जिससे फोन रोजमर्रा के उपयोग में और बेहतर होगा।

कीमत और उपलब्धता (संभावित)

Infinix Note Edge के बारे में एक्सपेक्टेड प्राइस रिपोर्ट्स संकेत देती हैं कि भारत में इसकी कीमत लगभग 24,990 रुपए के आसपास हो सकती है। यह कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वैरिएंट की होगी।

ये भी पढ़ें:UPI से जुड़ा नया नियम लागू, गलती की तो अकाउंट होगा ब्लॉक
