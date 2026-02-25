Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पहली ही सेल में बंपर डिस्काउंट! ₹20 हजार से कम में 50MP कैमरा वाला कर्व्ड डिस्प्ले फोन

Feb 25, 2026 12:03 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Infinix Note Edge 5G की भारत में 25 फरवरी 2026 से सेल शुरू हो गई है, जिसमें खास लॉन्च ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट और No-Cost EMI विकल्प शामिल हैं। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर के साथ आता है।

पहली ही सेल में बंपर डिस्काउंट! ₹20 हजार से कम में 50MP कैमरा वाला कर्व्ड डिस्प्ले फोन

आज 25 फरवरी, 2026 से भारत में Infinix Note Edge 5G स्मार्टफोन की सेल शुरू हो गई है। यह फोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे Flipkart और Infinix India की वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रीटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगा। Infinix ने इसे एक प्रीमियम 5G स्मार्टफोन के रूप में पेश किया है, जिसमें बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स शामिल होंगे।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Infinix Note 60 Edge

Infinix Note 60 Edge

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹21990

और जाने

discount

20% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹21497

₹26999

खरीदिये

discount

20% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹21462

₹26999

खरीदिये

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

खरीदिये

discount

1% OFF

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹21749

₹21999

खरीदिये

Infinix Note Edge 5G तीन मेमोरी वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। सबसे अफॉर्डेबल वेरिएंट 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपये में उपलब्ध है। वहीं, 8GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये और 8GB RAM + 256GB वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये है। SBI और ICICI बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी उपलब्ध है, जिससे इफेक्टिव प्राइस 8GB + 128GB मॉडल के लिए लगभग 19,999 रुपये तक आ सकता है।

ये भी पढ़ें:आज आ रही है Samsung Galaxy S26 सीरीज, यहां देखें लाइव इवेंट

कंपनी ने 12 महीने तक No-Cost EMI ऑप्शन भी पेश किया है, जिससे यूजर बिना इंट्रेस्ट के आसान किस्तों में फोन खरीद सकते हैं। इस तरह यह स्मार्टफोन शुरुआती खरीददारों के लिए और भी आकर्षक बन जाता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹20998

₹23499

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹23499

₹25999

खरीदिये

मिल रहा है कई एक्सट्रा बेनिफिट्स का फायदा

Infinix ने इस सेल के साथ कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी ऑफर किए हैं। इसमें 6 महीने के अंतर एक बार फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट, चुनिंदा ग्राहकों के लिए 1 साल की एक्सटेंडेड वॉरंटी, और Jio प्लान रिचार्ज पर 18 महीने तक Google Gemini Pro Subscription शामिल है। ये ऑफर्स इस प्राइस रेंज में फोन को और ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:Google ने फिर Apple को कॉपी किया? Android 17 में मिलेंगे पुराने iPhone वाले फीचर

ऐसे हैं Infinix Note Edge 5G के स्पेसिफिकेशंस

फोन में 6.78 इंच का 1.5K कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद स्क्रॉलिंग और गेमिंग अनुभव देता है। इसमें MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और मिड-लेवल गेमिंग के लिए पर्याप्त पावर देता है। इसके अलावा, 6500mAh बैटरी लंबे समय तक इस्तेमाल की सुविधा देती है। ऑडियो के लिए इसमें JBL-tuned डुअल स्पीकर्स हैं, और AI बटन फीचर यूजर को शॉर्टकट्स और स्मार्ट फंक्शन एक्सेस करने की सुविधा देता है।

ये भी पढ़ें:मौका! iPhone 17 Pro Max पर ₹10 हजार की बंपर छूट, Amazon पर धांसू डील

कैमरा सेटअप की बात हो तो इसमें 50MP प्राइमरी डुअल कैमरा बैक पैनल पर दिया गया है और इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 13MP फ्रंट कैमरा मिलता है। यह डिवाइस IP65 रेटिंग के साथ आता है और XOS 16 के साथ क्लीन इंटरफेस दिया गया है। बताते चलें, Infinix Note Edge 5G तीन कलर ऑप्शंस- लुनार टाइटेनियम, स्टेलर ब्लू और सिल्क ग्रीन में में उपलब्ध है। कर्व्ड डिजाइन और प्रीमियम फिनिश इसे इस सेगमेंट में एक अलग पहचान देते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Infinix Smartphone Smartphones अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।