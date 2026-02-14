Hindustan Hindi News
आते ही छा जाएंगे इंफिनिक्स के नए फोन, तेजतर्रार प्रोसेसर के साथ मिलेगी बड़ी बैटरी

Feb 14, 2026 05:08 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Infinix भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। इंफिनिक्स अब नोट 60 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी जोर-शोर से कर रहा है। लॉन्च से पहले Infinix Note 60 Ultra और Pro मॉडल की डिटेल सामने आ गई है।

Infinix भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। इंफिनिक्स अब नोट 60 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी जोर-शोर से कर रहा है। हाल ही में सीरीज के एक मॉडल Infinix Note 60 Ultra को भारत की Carlcare सर्विस वेबसाइट पर देखा था, जिससे इसके मॉडल नंबर और मेमोरी कॉन्फिगरेशन का पता चला था। अब, गीकबेंच और TÜV सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर नई लिस्टिंग से इसके प्रोसेसर और बैटरी कैपेसिटी के बारे में जानकारी कंफर्म हुई है।

दमदाम प्रोसेसर और बड़ी बैटरी पैक करेगा Infinix Note 60 Ultra

गीकबेंच पर टेस्ट की गई प्रोटोटाइप यूनिट, जिसका मॉडल नंबर 'X6877' है, ने 1,665 का सिंगल-कोर स्कोर और 6,821 का मल्टी-कोर स्कोर हासिल किया। लिस्टिंग के मुताबिक, स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, जिसमें एक कोर 3.25 गीगाहर्ट्ज पर, तीन कोर 3.00 गीगाहर्ट्ज पर और चार कोर 2.10 गीगाहर्ट्ज पर काम करते हैं। सोर्स कोड में माली-G720 MC7 जीपीयू का भी जिक्र है। इन डिटेल्स के आधार पर, चिपसेट के मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8400 होने की उम्मीद है।

लिस्टिंग से यह भी कंफर्म होता है कि डिवाइस Android 16 पर XOS वर्जन 16.2.0.110SP02 (OP001PF001AZ) के साथ चलता है। इससे 12GB रैम वेरिएंट के होने का भी पता चलता है। इसी मॉडल नंबर को TÜV सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी देखा गया है, जिसमें 6,840mAh की लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी का पता चला है। Note 60 और Note 60 Pro की तुलना में, Note 60 Ultra मॉडल में सीरीज की सबसे बड़ी बैटरी लगती है। इससे पहले, इंडियन कार्लकेयर वेबसाइट ने नोट 60 अल्ट्रा के लिए दो मेमोरी कॉन्फिगरेशन - 12GB + 256GB और 12GB + 512GB का खुलासा किया था।।

ये भी पढ़ें:बजट में आया OnePlus का महंगा फोन, सीधे ₹19000 की छूट; कैमरा, बैटरी सब दमदार
ये भी पढ़ें:आ गया 8000mah बैटरी वाला दुनिया का सबसे पतला 5G फोन, बस इतनी है कीमत
Infinix Note 60 Pro

Infinix Note 60 Pro में क्या होगा खास

कुछ दिन पहले सीरीज में शामिल Infinix Note 60 Pro मॉडल की जानकारी सामने आई थी। हाल ही में सामने आए Infinix Note 60 Pro के ऑफिशियल रेंडर से ट्रिपल-कैमरा सेटअप कंफर्म होता है, जिसमें एक बड़े, एज-टू-एज कैमरा प्लेटफॉर्म के अंदर चौकोर कैमरा रिंग्स हैं। कैमरा मॉड्यूल के साथ एक रियर मैट्रिक्स डिस्प्ले है, जो मिनी-LEDs की एक लाइन से बना है, जो समय और मौसम जैसी जरूरी जानकारी दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फंक्शनैलिटी में Nothing Phone (3) जितना डायनामिक हो सकता है या नहीं, यह देखना बाकी है।

ये भी पढ़ें:नए डिजाइन में आ रहा Aadhaar Card, केवल फोटो और QR कोड दिखेगा, यह होगा फायदा

अपकमिग इंफिनिक्स नोट 60 प्रो एक मिड-रेंज फोन होगा, जिसमें Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट होगा। यह वही चिपसेट है जो हाल ही में लॉन्च हुए Redmi Note 14 Pro+ में है, जिसकी कीमत 37,999 रुपये से शुरू होती है। इंफिनिक्स स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए 3D IceCore वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम होगा।

फोन में 6,500mAh की दमदार बैटरी होगी, जो 90W फास्ट वायर्ड और 30W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी। दिलचस्प बात यह है कि बैटरी के बारे में दावा किया गया है कि यह छह साल तक सेल्फ-हीलिंग टेक्नोलॉजी देगी, जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से होने वाले नुकसान को खुद ठीक कर सकती है।

व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, Infinix Note 60 Pro में 1.5K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले होगा, जिसके साथ JBL-ट्यून्ड डुअल स्टीरियो स्पीकर होंगे। कैमरे की बात करें तो, स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सेल नाइट मास्टर सेंसर होने की पुष्टि हुई है। हालांकि बाकी कैमरों के बारे में जानकारी अभी भी सीक्रेट है, लेकिन ऐसा लगता है कि इंफिनिक्स इस जेनरेशन के साथ बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी पर ज्यादा जोर दे रहा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

Gadgets Hindi News Infinix

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

