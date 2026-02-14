आते ही छा जाएंगे इंफिनिक्स के नए फोन, तेजतर्रार प्रोसेसर के साथ मिलेगी बड़ी बैटरी

Infinix भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। इंफिनिक्स अब नोट 60 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी जोर-शोर से कर रहा है। लॉन्च से पहले Infinix Note 60 Ultra और Pro मॉडल की डिटेल सामने आ गई है।

Infinix भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। इंफिनिक्स अब नोट 60 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी जोर-शोर से कर रहा है। हाल ही में सीरीज के एक मॉडल Infinix Note 60 Ultra को भारत की Carlcare सर्विस वेबसाइट पर देखा था, जिससे इसके मॉडल नंबर और मेमोरी कॉन्फिगरेशन का पता चला था। अब, गीकबेंच और TÜV सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर नई लिस्टिंग से इसके प्रोसेसर और बैटरी कैपेसिटी के बारे में जानकारी कंफर्म हुई है।

दमदाम प्रोसेसर और बड़ी बैटरी पैक करेगा Infinix Note 60 Ultra गीकबेंच पर टेस्ट की गई प्रोटोटाइप यूनिट, जिसका मॉडल नंबर 'X6877' है, ने 1,665 का सिंगल-कोर स्कोर और 6,821 का मल्टी-कोर स्कोर हासिल किया। लिस्टिंग के मुताबिक, स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, जिसमें एक कोर 3.25 गीगाहर्ट्ज पर, तीन कोर 3.00 गीगाहर्ट्ज पर और चार कोर 2.10 गीगाहर्ट्ज पर काम करते हैं। सोर्स कोड में माली-G720 MC7 जीपीयू का भी जिक्र है। इन डिटेल्स के आधार पर, चिपसेट के मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8400 होने की उम्मीद है।

लिस्टिंग से यह भी कंफर्म होता है कि डिवाइस Android 16 पर XOS वर्जन 16.2.0.110SP02 (OP001PF001AZ) के साथ चलता है। इससे 12GB रैम वेरिएंट के होने का भी पता चलता है। इसी मॉडल नंबर को TÜV सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी देखा गया है, जिसमें 6,840mAh की लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी का पता चला है। Note 60 और Note 60 Pro की तुलना में, Note 60 Ultra मॉडल में सीरीज की सबसे बड़ी बैटरी लगती है। इससे पहले, इंडियन कार्लकेयर वेबसाइट ने नोट 60 अल्ट्रा के लिए दो मेमोरी कॉन्फिगरेशन - 12GB + 256GB और 12GB + 512GB का खुलासा किया था।।

Infinix Note 60 Pro में क्या होगा खास कुछ दिन पहले सीरीज में शामिल Infinix Note 60 Pro मॉडल की जानकारी सामने आई थी। हाल ही में सामने आए Infinix Note 60 Pro के ऑफिशियल रेंडर से ट्रिपल-कैमरा सेटअप कंफर्म होता है, जिसमें एक बड़े, एज-टू-एज कैमरा प्लेटफॉर्म के अंदर चौकोर कैमरा रिंग्स हैं। कैमरा मॉड्यूल के साथ एक रियर मैट्रिक्स डिस्प्ले है, जो मिनी-LEDs की एक लाइन से बना है, जो समय और मौसम जैसी जरूरी जानकारी दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फंक्शनैलिटी में Nothing Phone (3) जितना डायनामिक हो सकता है या नहीं, यह देखना बाकी है।

अपकमिग इंफिनिक्स नोट 60 प्रो एक मिड-रेंज फोन होगा, जिसमें Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट होगा। यह वही चिपसेट है जो हाल ही में लॉन्च हुए Redmi Note 14 Pro+ में है, जिसकी कीमत 37,999 रुपये से शुरू होती है। इंफिनिक्स स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए 3D IceCore वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम होगा।

फोन में 6,500mAh की दमदार बैटरी होगी, जो 90W फास्ट वायर्ड और 30W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी। दिलचस्प बात यह है कि बैटरी के बारे में दावा किया गया है कि यह छह साल तक सेल्फ-हीलिंग टेक्नोलॉजी देगी, जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से होने वाले नुकसान को खुद ठीक कर सकती है।