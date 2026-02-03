Hindustan Hindi News
भारत में धूम मचाने आ रहे इंफिनिक्स के तीन धांसू फोन, किसमें कितना है दम, सामने आई डिटेल्स

इंफिनिक्स भारतीय बाजार में अपनी लाइनअप में नए फोन जोड़ने की तैयारी में है। कंपनी अब Infinix Note 60 Series को लाने की तैयारी में जुट गई है। सीरीज में तीन फोन शामिल होंगे और अलग-अलग लिस्टिंग से तीनों मॉडल्स की डिटेल्स सामने आ गई है।

Feb 03, 2026 07:02 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
सामने आई फोन्स की मेमोरी और बैटरी डिटेल्स

कार्लकेयर वेबसाइट पर, Infinix Note 60 (X6879) दो मेमोरी ऑप्शन 8GB+128GB और 8GB+256GB के साथ लिस्टेड है, Note 60 Pro (X6878) 8GB+128GB, 8GB+256GB, और 12GB+256GB के साथ लिस्टेड है, और Note 60 Ultra 12GB+256GB और 12GB+512GB के साथ लिस्टेड है।

फोन में मिलनी इतनी बड़ी बैटरी

क्योंकि ये तीनों फोन कार्लकेयर वेबसाइट पर देखे गए हैं, इससे हिंट मिलता है कि भारतीय मार्केट में इनकी लॉन्चिंग जल्द ही होने वाली है। साथ ही, TUV सर्टिफिकेशन पर, Note 60 को 5990mAh/6340mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ लिस्ट किया गया है, जबकि Note 60 Pro को 5850mAh/6340mAh के साथ लिस्ट किया गया है, जो कि बहुत थोड़ा सा अंतर है। अब, TUV पर दो बैटरी का जिक्र यह बताता है कि ये मार्केट/रीजन के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं।

नोट 60 की खासियत (लिस्टिंग के अनुसार)

पहले, नोट 60 गूगल प्ले कंसोल और FCC सर्टिफिकेशन पर दिखा था, जिसमें पहले वाले से डाइमेंसिटी 7300/डाइमेंसिटी 7360 चिपसेट, एंड्रॉयड 16 ओएस, 1208×2644 पिक्सेल का स्क्रीन रिजॉल्यूशन जिसमें 520 की पिक्सेल डेंसिटी और 8GB रैम का पता चला था, और दूसरे वाले से 6150mAh की टिपिकल (5990mAh रेटेड) Li-ion पॉलीमर बैटरी (मॉडल नंबर – ‘BL-60AX’), 45W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट, 8GB/256GB मेमोरी ऑप्शन, एनएफसी सपोर्ट, ऑक्टागोनल शेप का हॉरिजॉन्टल रखा हुआ रियर कैमरा मॉड्यूल, और भी बहुत कुछ पता चला था। इसके SDPPI सर्टिफिकेशन से इंडोनेशिया में भी इसके लॉन्च का हिंट मिला था।

नोट 60 प्रो की खासियत (लिस्टिंग के अनुसार)

अब बात करते हैं Note 60 Pro की, इसे भी FCC सर्टिफिकेशन पर देखा गया था, जिससे स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट, 5850mAh रेटेड बैटरी, जिसकी टिपिकल कैपेसिटी 6000mAh बताई गई है, 12GB/256GB मेमोरी ऑप्शन में से एक, और FCC के जरिए सामने आया डिजाइन स्केमैटिक Note 60 के FCC सर्टिफिकेशन में देखे गए डिजाइन जैसा ही था। अब, यह चिपसेट ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, और डिजाइन भी, क्योंकि इंफिनिक्स ने 28 जनवरी को नाइजीरिया में प्री-बुकिंग शुरू कर दी थी, और यह 8 फरवरी तक चलेगी।

infinix note 60 series

उसी पोस्टर में, एक ऑरेंज कलर वेरिएंट दिखाया गया है, और कैमरे मॉड्यूल के दाईं ओर, हम एक ग्लिफ मैट्रिक्स भी देख सकते हैं जो टेम्परेचर और टाइम दिखा रहा है। पोस्टर में दिखाए गए अन्य स्पेसिफिकेशन्स में 50 मेगापिक्सेल मेन सेंसर, 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं।

आखिर में, Note 60 Ultra का नाम Infinix x Pininfarina स्ट्रेटेजिक डिजाइन पार्टनरशिप के समय ही कंफर्म हो गया था, और उस समय यह बताया गया था कि Note 60 Ultra इसी पार्टनरशिप के तहत 2026 में लॉन्च होगा।

