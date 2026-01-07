Hindustan Hindi News
बिना नेटवर्क दुनिया में कहीं भी होगी कॉलिंग, सैटेलाइट सपोर्ट के साथ आया पहला स्मार्टफोन

बिना नेटवर्क दुनिया में कहीं भी होगी कॉलिंग, सैटेलाइट सपोर्ट के साथ आया पहला स्मार्टफोन

संक्षेप:

Infinix ने CES 2026 में Note 60 सीरीज लॉन्च की है, जो 'Anywhere' सैटेलाइट कॉलिंग सपोर्ट के साथ दुनिया के लगभग दो-तिहाई हिस्से में कनेक्टिविटी देने का दावा करती है। इस सीरीज में एडवांस लिक्विड कूलिंग पर खास फोकस किया गया है।

Jan 07, 2026 01:25 pm IST
टेक इवेंट CES 2026 में Infinix ने अपनी नई Note 60 सीरीज को पेश कर टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की पहली ऐसी स्मार्टफोन सीरीज है जो ‘Anywhere Satellite Calling’ को सपोर्ट करती है। खास बात यह है कि यहां सैटेलाइट कनेक्टिविटी सिर्फ इमरजेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमेशा ऑन रहने वाले कम्युनिकेशन फीचर के तौर पर डिजाइन किया गया है।

ग्लोबल सैटेलाइट कॉलिंग का इनोवेशन

स्मार्टफोन्स में सैटेलाइट कॉलिंग को इमरजेंसी फीचर माना जाता था, लेकिन Infinix ने इस सोच को बदलने की कोशिश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Note 60 सीरीज का सैटेलाइट नेटवर्क धरती की लगभग दो-तिहाई सतह को कवर करता है और इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह के एक्सट्रा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:iPhone 11 Pro समेत ये डिवाइस हुए ‘Vintage’, आपका भी लिस्ट में तो नहीं?

हालांकि ट्रांसमिशन स्पीड सिर्फ 4Kbps है, लेकिन Infinix का कहना है कि सिस्टम को HD वॉयस कॉलिंग और टू-वे SMS के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फोन जरूरत के हिसाब से सैटेलाइट नेटवर्क और रोमिंग नेटवर्क के बीच अपने आप स्विच कर सकता है, जिससे उन इलाकों में भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी जहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं है।

परफॉर्मेंस के लिए नई कूलिंग टेक्नोलॉजी

Note 60 सीरीज के साथ Infinix ने अपनी नई HydroFlow Liquid Cooling System भी पेश की है। यह कंपनी का पहला फोन है जिसमें यह एडवांस कूलिंग आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। इसमें डुअल पायजोइलेक्ट्रिक सिरेमिक पंप लगे हैं, जो हर मिनट 6.5ml कूलेंट फ्लो कराते हैं। इसके साथ एक अनोखा सॉलिड-स्टेट पायजोइलेक्ट्रिक फैन दिया गया है, जिसमें ट्रेडिशनल घूमने वाले ब्लेड नहीं हैं।

सिर्फ 0.1mm मोटे ये अल्ट्रा-थिन ब्लेड 25,000 बार प्रति सेकंड वाइब्रेट करते हैं। कंपनी का दावा है कि यह डिजाइन लंबे गेमिंग सेशन्स और भारी AI टास्क के दौरान भी फोन को ठंडा रखने में ज्यादा मदद करता है।

ये भी पढ़ें:मौका! 50MP कैमरा वाले Samsung फोन पर बंपर छूट, कीमत हुई 9000 रुपये से कम

गेमिंग एक्सेसरीज सेगमेंट में भी एंट्री

Infinix ने इस इवेंट में गेमिंग एक्सेसरीज की एक नई रेंज भी दिखाई। कंपनी का कहना है कि उसने इंडस्ट्री का पहला स्प्लिट गेम कंट्रोलर पेश किया है, जिसमें अल्ट्रा-लो लेटेंसी वाला प्रेशर-सेंसिटिव टचपैड मिलता है। इसके अलावा, वायरलेस मैग्नेटिक ट्रिगर भी पेश किया गया है, जिसमें माउस-ग्रेड माइक्रोस्विच दिए गए हैं।

डिजाइन और AI मॉड्यूल्स का नया कॉन्सेप्ट

डिजाइन की बात करें तो Note 60 सीरीज का बैक पैनल फोटोक्रोमिक लेदर और थर्मोक्रोमिक इंक जैसे स्मार्ट मटीरियल्स से बना है। ये रोशनी और तापमान के हिसाब से रंग बदल सकते हैं, 3D इफेक्ट्स दिखा सकते हैं और फ्लोइंग एनिमेशन भी पेश करते हैं। बताते चलें, Infinix ने Note 60, Note 60 Ultra समेत पूरी सीरीज़ की कीमत और आधिकारिक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। हालांकि नए फोन इसी साल प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं।

