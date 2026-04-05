इन तीन कलर्स में आ रहा इंफिनिक्स फोन, ऑरेंज कलर सबसे धांसू, 17 अप्रैल को होगा लॉन्च

Apr 05, 2026 11:09 am IST

Infinix का लेटेस्ट स्मार्टफोन Infinix Note 60 Pro भारत में 13 अप्रैल को लॉन्च होने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट और इंफिनिक्स इंडिया पर लाइव हो चुकी है, जहां लॉन्च से पहले कंपनी धीरे-धीरे फोन के खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। अब कंपनी ने कलर ऑप्शन्स का खुलासा कर दिया है।

Infinix Note 60 Pro Colour Options for India Revealed: इंफिनिक्स अब भारत में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Infinix Note 60 Pro को लॉन्च करने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट और इंफिनिक्स इंडिया पर लाइव हो चुकी है, जहां लॉन्च से पहले कंपनी धीरे-धीरे फोन के खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। कंपनी ने पहले ही इसकी लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया है। यह फोन 13 अप्रैल को भारतीय बाजार में डेब्यू करेगा। फोन की खास बात यह है कि इसके बैक पैनल पर एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले मिलेगा। अब कंपनी ने यह कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग इंफिनिक्स फोन भारत में किन कलर्स में उपलब्ध होगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर..

भारत में इन तीन कलर्स में आएगा Infinix Note 60 Pro अपडेटेड माइक्रोसाइट पर अब यह खुलासा हुआ है कि इंफिनिक्स नोट 60 प्रो भारत में तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा, जिसमें मोचा ब्राउन, डीप ओशन ब्लू और सोलर ऑरेंज शामिल हैं। ये वही कलर ऑप्शन्स हैं जो पहले तब देखे गए थे जब इस डिवाइस को ग्लोबल अनाउंस किया गया था।

कलर ऑप्शन्स की पुष्टि करने के अलावा, माइक्रोसाइट इसकी बिल्ड क्वालिटी पर भी रोशनी डालती है। लिस्टिंग के अनुसार, यह कंफर्म हो गया है कि इस डिवाइस में 360-डिग्री एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम होगा। इसके साथ ही, कैमरा डेको के एक क्लोज-अप शॉट में एक एनग्रेविंग दिखाई देती है, जिस पर 'Ultra Clear 50MP OIS AI CAM' लिखा है, जिससे कैमरे के बारे में पता चल गया है।

बड़े काम की है एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले दरअसल, इस फोन के पिछले हिस्से पर एक 'एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले' होगा, जिसमें जानकारी दिखाने के लिए कई LED लाइट्स लगी होंगी, यह डिजाइन Nothing फोन में मिलने वाले 'Glyph Matrix' इंटरफेस से मिलता-जुलता लगता है। कंपनी ने माइक्रोसाइट पर बताया कि एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले पर कॉल, मैसेज, वेदर और टाइम, बैटरी स्टेटस, नोटिफिकेशन्स, म्यूजिक समेत कई चीजों के जानकारी बिना फोन उठाए ही देख सकेंगे।