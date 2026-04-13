आ गया Infinix Note 60 Pro, एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले वाला पहला स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

Apr 13, 2026 12:42 pm IST

Infinix Note 60 Pro 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह भारत का पहला ऐसा फोन है, जिसमें Active Matrix Display है। इसमें 6,500mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसे 25,399 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Infinix Note 60 Pro 5G launched in india: इंफिनिक्स ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन के तौर पर भारत में Infinix Note 60 Pro 5G को लॉन्च कर दिया है। यह भारत का पहला फोन है, जिसमें Active Matrix Display मिलता है, जिसमें नोटिफ़िकेशन और दूसरी जानकारी दिखाने के लिए कई LED लगी हैं। यह फोन तीन कलर्स और दो स्टेरेज ऑप्शन्स में खरीदने के लिए उपलब्ध है। फोन दिखने में भी बेहद खूबसूरत है। इसमें 6.78-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले भी है, जो 144 हर्ट्ज पर रिफ्रेश होता है। फोन पावरफुल स्नैपड्रैगन 7 सीरीज चिपसेट से लैस है। इसमें 6,500mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है। कितनी है इस फोन की कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में बताते हैं...

इतनी है नए Infinix Note 60 Pro फोन की कीमत भारत में Infinix Note 60 Pro की कीमत 31,999 रुपये से शुरू होती है। यह कीमत इसके बेस वेरिएंट के लिए है, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। वहीं, इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये है, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है। यह नया फोन भारत में 20 अप्रैल से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे Flipkart और Infinix के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसे तीन कलर्स - Deep Ocean Blue, Mocha Brown और Solar Orange में लॉन्च किया गया है।

हालांकि, ग्राहक SBI, ICICI Bank, Yes Bank, Bank of Baroda और IDFC Bank के कार्ड इस्तेमाल करके 3,000 रुपये की तुरंत छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी 12 महीने तक की ब्याज-मुक्त ईएमआई का विकल्प भी दे रही है। कंपनी ने अनुसार, ऑफर्स का लाभ लेकर इसे 25,399 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है।

प्री-बुक करने वाले ग्राहकों को मिलेंगे इतने सारे फायदे यह फोन 999 रुपये में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध था। कंपनी के अनुसार, जो लोग इसे प्री-बुक करते हैं, वे कई ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि 12 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई, 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट, 3,999 रुपये कीमत वाला एक मुफ्त मैगपावर स्पीकर, एक साल का मुफ्त स्क्रीन रिप्लेसमेंट, 18 महीने के लिए मुफ्त गूगल जेमिनी प्रो प्लान का सब्सक्रिप्शन और जियो की ओर से 5000GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज; इसके साथ ही, ऑर्डर पूरा होने पर 1+1 साल की वारंटी और 2,000 रुपये का वाउचर भी मिलेगा।

बड़े काम की है एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले फोन के रियर पैनल पर कैमरे की ठीक बगल में एक 'एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले' है, जिसमें जानकारी दिखाने के लिए कई LED लाइट्स लगी हैं, यह डिजाइन Nothing फोन में मिलने वाले 'Glyph Matrix' इंटरफेस से काफी मिलता-जुलता लगता है। कंपनी ने माइक्रोसाइट पर बताया कि एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले पर कॉल, मैसेज, वेदर और टाइम, बैटरी स्टेटस, नोटिफिकेशन्स, म्यूजिक, पिक्सेल पेट्स, कस्टमन सिग्नेचर समेत कई चीजों के जानकारी बिना फोन उठाए ही देख सकेंगे और इसे जब चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं।

चलिए एक नजर डालते हैं Infinix Note 60 Pro की खासियत पर: पावरफुल और तेजतर्रार प्रसेसर इंफिनिक्स नोट 60 प्रो की सबसे बड़ी खासियतों में से एक यह है कि इसमें Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर लगा है, जो इसे क्वालकॉम चिपसेट वाला पहला इंफिनिक्स फोन बनाता है। कंपनी का कहना है कि CODM पर 120fps गेमिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसमें गर्मी को बाहर निकालने के लिए 4758mm² का वेपर चैंबर यूनिट भी दिया गया है। इस फोन ने AnTuTu टेस्ट में 1 मिलियम से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है।

बड़ा डिस्प्ले और मजबूत बॉडी फोन की 6.78-इंच एमोलेड स्क्रीन 1.5K रिजॉल्यूशन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले में फ्लिकर-फ्री क्लैरिटी, मोशन सिकनेस से राहत और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं। दमदार साउंड के लिए, इसमें JBL पावर्ड डुअल स्पीकर दिए गए हैं। फोन में मजबूत 360 डिग्री एयरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम मिलेगी, यानी अचानक गिरने पर फोन टूटेगा नहीं।

बड़ी बैटरी, हार्ट रेट भी मापेगा अपकमिंग नोट 60 प्रो फोन में 90W फास्ट चार्जिंग के साथ 6,500mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है। यह 30W वायरलेस चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें 34 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलेगा। इस फोन में हार्ट रेट सेंसर भी है, जिसकी मदद से इंफिनिक्स के 'माय हेल्थ' ऐप के जरिए हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को मॉनिटर किया जा सकता है, यानी आपकी सेहत पर भी नजर रखेगा।

दमदार कैमरा और AI असिस्टेंट भी फोटोग्राफी के लिए, फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और AIGC पोर्ट्रेट को सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए फोन में 13 मेगापिक्सेल कैमरा है।