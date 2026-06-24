रेसिंग कार से इंस्पायर्ड Infinix स्मार्टफोन लॉन्च, इसके बैक पैनल पर भी डिस्प्ले, पहली सेल इस दिन

Infinix ने रेसिंग कार से इंस्पायर्ड फोन Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Edition को लॉन्च कर दिया है। बैंक ऑफर में यह फोन 35,999 रुपये में मिल रहा है। फोन की बिक्री 29 जून से शुरू हो रही है। फोन में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं..

इंफिनिक्स ने अपने नए स्मार्टफोन Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Edition को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह भारतीय बाजार में पहले से मौजूद Infinix Note 60 Pro का ही स्पेशल एडिशन फोन है, जिसे कंपनी ने इतालवी ऑटोमोटिव और डिजाइन दिग्गज पिनिनफेरिना के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, और इसका डिजाइन एयरोडायनामिक फिलॉसफी और हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स से इंस्पायर्ड है। फोन दिखने में काफी खूबसूरत है। कॉस्मेटिक चेंज के अलावा, इसके हार्डवेयर और फीचर्स स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं। इस स्पेशल एडिशन फोन की बिक्री अगले हफ्ते से शुरू हो रही है। अगर आप भी एक यूनिक फोन को खरीदने का प्लान रहे हैं, तो यह फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कितनी है इसकी कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिल रहा है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ..

इतनी है कीमत, ऑफर्स की भरमार इंफिनिक्स की ऑफिशियल साइट पर नया Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Edition सिंगर कॉन्फिगरेशन और सिंगल कलर में लिस्टेड है। इसे 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। इसे Torino Black कलर में खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 37,999 रुपये है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को 2,000 रुपये तक कम किया जा सकता है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 35,999 रुपये रह जाएगी। फोन की ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है। फोन की पहली सेल 29 जून दोपहर 12PM बजे से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट और कंपनी की वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा।

कंपनी जियो ग्राहकों को ढेर सारे बेनिफिट्स दे रही है, जिसमें 3 महीने फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन, 5000GB क्लाउड स्टोरेज, 18 महीनों के लिए गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन और बहुत कुछ शामिल है। फोन पर 2,000 रुपये का एक्सचेंज बोनल भी मिल रहा है। खास बात यह है कि पिनिनफेरिना एडिशन एक खास लग्जरी रिटेल बॉक्स में आता है। इसमें सुपरकार से इंस्पायर्ड एक्सेसरीज भी मिलेंगी, जैसे कि कस्टम केवलर-पैटर्न वाला मैग्नेटिक केस, केवलर-पैटर्न वाला MagPad और ट्रैक-एडिशन सिम इजेक्टर।

चलिए अब एक नजर डालते हैं इसकी खासियत पर बैक पैनल पर एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले फोन के रियर पैनल पर कैमरे की ठीक बगल में एक 'एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले' है, जिसमें जानकारी दिखाने के लिए कई LED लाइट्स लगी हैं, यह डिजाइन नथिंग फोन में मिलने वाले 'Glyph Matrix' इंटरफेस से काफी मिलता-जुलता लगता है। कंपनी ने माइक्रोसाइट पर बताया कि एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले पर कॉल, मैसेज, वेदर और टाइम, बैटरी स्टेटस, नोटिफिकेशन्स, म्यूजिक, पिक्सेल पेट्स, कस्टमन सिग्नेचर समेत कई चीजों के जानकारी बिना फोन उठाए ही देख सकेंगे और इसे जब चाहे कस्टमाइज ेकर सकते हैं।

बड़ा डिस्प्ले और मजबूत बॉडी फोन की 6.78-इंच एमोलेड स्क्रीन 1.5K रिजॉल्यूशन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। यह डिस्प्ले देर रात इस्तेमाल के दौरान फ्लिकर-फ्री क्लैरिटी, मोशन सिकनेस से राहत और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स के साथ आती है। दमदार साउंड के लिए, इसमें JBL पावर्ड डुअल स्पीकर दिए गए हैं। फोन में मजबूत 360 डिग्री एयरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम मिलेगी, यानी अचानक गिरने पर फोन टूटेगा नहीं। फोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग दी गई है। फोन कार्बन फाइबर फिनिश डिजाइन के साथ आता है।

पावरफुल और तेजतर्रार प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 प्रोसेसर लगा है। कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन ने AnTuTu टेस्ट में 1 मिलियम से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है। हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग के दौरान इसे गर्म होने से बचाने के लिए फोन में को बाहर निकालने के लिए 4758mm² का 3D वीसी कूलिंग चैंबर दिया गया है।

बड़ी बैटरी, हार्ट रेट भी मापेगा फोन में 90W फास्ट चार्जिंग के साथ 6500mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है। यह 30W वायरलेस चार्जिंग और बायपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें 34 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलेगा। इस फोन में हार्ट रेट सेंसर भी है, जिसकी मदद से इंफिनिक्स के 'माय हेल्थ' ऐप के जरिए हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को मॉनिटर किया जा सकता है, यानी आपकी सेहत पर भी नजर रखेगा।