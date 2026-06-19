रेसिंग कार से इंस्पायर्ड फोन आते ही मचाएगा धूम, लग्जरी लुक और लोहालाट बॉडी, इस दिन होगा लॉन्च

Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Edition अब भारत में धूम मचाने आ रहा है। यह फोन 24 जून को लॉन्च होगा। फ्लिपकार्ट पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। कंपनी ने इसे इतालवी कार कंपनी पिनिनफेरिना के साथ मिलकर डेवलप किया गया है।

Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Edition को सबसे पहले अप्रैल 2026 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था, हालांकि, जब इंफिनिक्स ने भारत में Note 60 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था, तब कंपनी ने देश के लिए इस स्पेशल एडिशन मॉडल की घोषणा नहीं की थी। अब, कंपनी ने भारतीय बाजार में भी Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Edition को लॉन्च करने का फैसला किया है, और इसकी लॉन्च की तारीख और Flipkart पर इसकी उपलब्धता की भी पुष्टि हो गई है।

भारत में इस दिन आ रहा Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Edition Flipkart की माइक्रोसाइट से कंफर्म हुआ है कि यह स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन भारत में 24 जून 2026 को दोपहर 12 बजे (IST) लॉन्च होगा। अपकमिंग Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Edition स्टैंडर् मॉडल के साथ कई चीजें शेयर करता है, हालांकि, मुख्य अंतर इसके डिजाइन में है। इस स्पेशल वर्जन स्मार्टफोन को इतालवी ऑटोमोटिव और डिजाइन दिग्गज पिनिनफेरिना के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, और इसका डिजाइन एयरोडायनामिक फिलॉसफी और हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स से इंस्पायर्ड है।

माइक्रोसाइट से पता चलता है कि इस फोन की बॉडी 360 डिग्री एयरोस्पेस ग्रे एल्युमीनियम से बनी है। कंपनी का यह भी दावा है कि इसमें दुनिया का पहला यूनी-चेसिस कैम मॉड्यूल है, जबकि पिछला पैनल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है।

एक फ्लोटिंग एलईडी लाइट कैमरा मॉड्यूल के चारों तरफ फैली हुई है और जब फोन ऑन होता है, तो यह चमकती है। कैमरा मॉड्यूल में एक एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले भी है, जो सुपरकार डैशबोर्ड का एक्सपीरियंस देता है। यह छिपा हुआ डिस्प्ले, नोटिफिकेशन, एक्सप्रेसिव आइकन या एक पिक्सेल-स्टाइल वर्चुअल कंपैनियन भी दिखाता है।

खास बात यह है कि पिनिनफेरिना एडिशन एक खास लग्जरी रिटेल बॉक्स में आता है। इसमें सुपरकार से इंस्पायर्ड एक्सेसरीज भी मिलेंगी, जैसे कि कस्टम केवलर-पैटर्न वाला मैग्नेटिक केस, केवलर-पैटर्न वाला MagPad और ट्रैक-एडिशन सिम इजेक्टर।

चलिए एक नजर डालते हैं स्टैंडर्ड Infinix Note 60 Pro की खासियत पर पावरफुल और तेजतर्रार प्रसेसर इंफिनिक्स नोट 60 प्रो की सबसे बड़ी खासियतों में से एक यह है कि इसमें Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर लगा है, जो इसे क्वालकॉम चिपसेट वाला पहला इंफिनिक्स फोन बनाता है। कंपनी CODM पर 120fps गेमिंग का वादा करती है और इसमें गर्मी को बाहर निकालने के लिए 4758mm² का 3D आइस कोर वीसी कूलिंग चैंबर दिया गया है। इस फोन ने AnTuTu टेस्ट में 1 मिलियम से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है।

बड़ा डिस्प्ले और मजबूत बॉडी फोन की 6.78-इंच एमोलेड स्क्रीन 1.5K रिजॉल्यूशन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। यह डिस्प्ले देर रात इस्तेमाल के दौरान फ्लिकर-फ्री क्लैरिटी, मोशन सिकनेस से राहत और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स के साथ आती है। दमदार साउंड के लिए, इसमें JBL पावर्ड डुअल स्पीकर दिए गए हैं, यानी फोन में धमाकेदार साउंड मिलने वाला है। फोन में मजबूत 360 डिग्री एयरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम मिलेगी, यानी अचानक गिरने पर फोन टूटेगा नहीं। फोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग दी गई है।

बड़ी बैटरी, हार्ट रेट भी मापेगा अपकमिंग नोट 60 प्रो फोन में 90W फास्ट चार्जिंग के साथ 6,500mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है। यह 30W वायरलेस चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें 34 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलेगा। इस फोन में हार्ट रेट सेंसर भी है, जिसकी मदद से इंफिनिक्स के 'माय हेल्थ' ऐप के जरिए हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को मॉनिटर किया जा सकता है, यानी यह फोन आपकी सेहत पर भी नजर रखेगा।

दमदार कैमरा और AI असिस्टेंट भी फोटोग्राफी के लिए, फोन में OIS सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और AIGC पोर्ट्रेट को सपोर्ट करता है। इस फोन में XOS 16-बेस्ड एंड्रॉयड 16 ओएस, Folax AI असिस्टेंट, One-Tap AI बटन, NFC और IR ब्लास्टर जैसे अन्य फीचर्स भी दिए गए हैं। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि फोन तीन साल तक ओएस अपग्रेड और पांच साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है।