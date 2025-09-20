108MP कैमरा और 256GB स्टोरेज वाला 5G फोन हुआ सस्ता, कीमत अब 15 हजार रुपये से कम
108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला Infinix Note 40 5G अमेजन पर तगड़ी डील में मिल रहा है। आप इस फोन को फ्लैट डिस्काउंट के साथ 15 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं।
15 हजार रुपये से कम की कीमत में 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला फोन खरीदना चाहते हैं, तो Infinix Note 40 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। यह फोन 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। खास बात है कि अमेजन की डील में आप इस डिवाइस को बंपर डील के साथ खरीद सकते हैं। फोन की कीमत 15,999 रुपये है। इस पर 1 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है।
फोन को आप 799 रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह डिवाइस और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
इन्फिनिक्स नोट 40 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
इन्फिनिक्स नोट 40 5G में 6.78 इंच का फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1300 निट्स का है। फोन 8जीबी की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7020 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रही है।
इसमें 108 मेगापिक्सल के OIS मेन कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दमदार ऑडियो के लिए फोन में JBL का जबर्दस्त साउंड दिया गया है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड XOS 14 पर काम करता है।
108MP कैमरा वाले कुछ और किफायती फोन