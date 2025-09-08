₹15 हजार से कम में वीगन लेदर वाला 5G फोन, 144Hz डिस्प्ले वाला मॉडल नए कलर में Infinix Launches Mystic Plum Variant of NOTE 50s 5G Plus with Vegan Leather Finish under 15000 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
₹15 हजार से कम में वीगन लेदर वाला 5G फोन, 144Hz डिस्प्ले वाला मॉडल नए कलर में

टेक कंपनी Infinix के Note 50s 5G+ स्मार्टफोन का एक नया कलर वेरियंट लॉन्च किया गया है। यह फोन 15000 रुपये से कम कीमत पर 144Hz रिफ्रेश रेट और बड़ी बैटरी ऑफर करता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 03:19 PM
स्मार्टफोन कंपनी Infinix ने इसकी फ्लैगशिप Note 50s 5G+ सीरीज का एक नया कलर वेरियंट लॉन्च किया गया है और इसे Mystic Plum नाम दिया गया है। इस डिवाइस को 15 हजार रुपये से कम की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है और इस नए वेरियंट में वीगन लेदर फिनिश मिलता है। यह फोन पहले ही Titanium Grey, Burgundy Red और Marine Drift Blue कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है। नए कलर वेरियंट को Flipkart से खरीदने का विकल्प मिल रहा है।

Infinix Note 50s 5G+ को भारतीय मार्केट में अप्रैल में लॉन्च किया गया था और कम कीमत पर हाई-एंड फीचर्स के चलते यह फोन खूब पसंद किया जा रहा है। इसमें 6.78 इंच का 3D कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है और इसका डिजाइन बेहद स्लिम है। 144Hz डिस्प्ले वाले इस फोन में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7300 Ultimate प्रोसेसर दिया गया है और कई रैम-स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं।

ऐसे हैं फोन के कैमरा और बैटरी स्पेसिफिकेशंस

बेहतरीन फोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए इस फोन में 64MP Sony IMX682 डुअर प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें AIGC मोड के अलावा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। यह फोन MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है और इसमें IP64 रेटिंग के साथ डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस मिलती है। इसकी 5500mAh क्षमता वाली बैटरी को 45W ऑल-राउंड फास्ट चार्ज 3.0 सपोर्ट भी दिया गया है।

ग्राहकों को Infinix Note 50s 5G+ में Android 15 पर बेस्ड XOS 15 सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दिया गया है। साथ ही इस फोन में Tap Infinix AI फीचर मिलता है और क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है।

इतनी कीमत पर खरीदें Infinix फोन

Infinix Note 50s 5G+ को 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के अलावा 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले दो वेरियंट्स में खरीदा जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत अब 14,999 रुपये रह गई है और इसपर कुछ ऑफर्स का फायदा अलग से लिया जा सकता है।

