25 मई को आ रहे Infinix Hot 70 Series के iPhone जैसे लुक और रंग बदलने वाले फोन, लोगों में जबरदस्त क्रेज

Infinix Hot 70 सीरीज के दो फोन 25 मई को ग्लोबल लॉन्च होने वाले हैं। इनफिनिक्स के ये फोन शानदार डिजाइन, कलर चेंजिंग बैक पैनल, दमदार कैमरा और 5G फीचर्स से लैस हैं।

Infinix मिड-रेंज सेगमेंट में अब एक और नई सीरीज लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि Infinix Hot 70 Series को 25 मई को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। इस फोन का डिज़ाइन स्टाइलिश है और आईफोन जैसा दिखता है, प्रीमियम लुक और कलर चेंजिंग बैक पैनल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इस सीरीज में Infinix Hot 70 और Infinix Hot 70 Pro जैसे मॉडल शामिल हो सकते हैं। पिछले महीने कंपनी ने बांग्लादेश में Hot 70 4G लॉन्च किया था और अब इसके दूसरे मॉडल्स ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने वाले हैं। खास बात यह है कि Infinix अब अपने फोन में डिजाइन और AI फीचर्स पर भी ज्यादा फोकस कर रही है।

Infinix Hot 70 Series की खास बातें Infinix Hot 70 Series को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके कलर चेंजिंग डिजाइन की हो रही है। माना जा रहा है कि फोन के बैक पैनल में ऐसा खास फिनिश दिया जाएगा जो रोशनी या अलग एंगल में रंग बदलता हुआ नजर आएगा। लीक्स के मुताबिक Infinix Hot 70 Series में हाई रिजॉल्यूशन कैमरा दिया जा सकता है। उम्मीद है कि फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिले। साथ ही AI कैमरा फीचर्स और बेहतर नाइट फोटोग्राफी सपोर्ट भी मिल सकता है।

Infinix अपने स्मार्टफोन्स में बड़ी बैटरी देने के लिए जाना जाता है। उम्मीद की जा रही है कि Hot 70 Series में भी 6000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। इसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है ताकि फोन जल्दी चार्ज हो सके। रिपोर्ट्स की मानें तो नई Hot 70 Series में हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया जा सकता है। इससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद हो सकता है।