8GB तक की रैम और 50MP कैमरा वाला नया फोन, बैटरी 6000mAh की, 16 अगस्त को लॉन्च

इन्फिनिक्स हॉट 60i 5G की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। कंपनी का यह फोन भारत में 16 अगस्त को लॉन्च होगा। फोन में आपको 8जीबी रैम (वर्चुअल रैम के साथ) मिलेगी। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और बैटरी 6000mAh की है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

इन्फिनिक्स ने पिछले महीने भारत में अपने नए फोन- Infinix Hot 60 5G को लॉन्च किया था। अब कंपनी इंडियन मार्केट में अपना एक और फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस अपकमिंग फोन का नाम Infinix Hot 60i 5G है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि यह फोन 16 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा। फोन की माइक्रोसाइट भी फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गई है। लाइव माइक्रोसाइट पर फोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स की भी जानकारी दी गई है।

इन शानदार फीचर्स के साथ आएगा इन्फिनिक्स का नया फोन फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के अनुसार इन्फिनिक्स का यह नया फोन 6.75 इंच के LCD पैनल के साथ आएगा। एचडी+ रेजॉलूशन वाले इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड XOS 15 पर काम करेगा। फोन में आपको सर्कल टू सर्च, एआई इरेजर और एआई एक्सटेंडर जैसे एआई फीचर भी मिलेंगे। साथ ही एआई फीचर्स को ऐक्सेस करने के लिए कंपनी इसमें वन टैप एआई फिजिकल बटन भी देने वाली है।

फोटोग्राफी के लिए आपको फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। फोन के मेन कैमरा में आपको AIGC पोर्ट्रेट और सुपर नाइट मोड के साथ 10 कैमरा मोड्स मिलेंगे। यह फोन 4जीबी रैम रियर और 4जीबी वर्चुअल रैम से लैस होगा। इससे फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाएगी। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर कंपनी डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट देने वाली है। फोन की बैटरी 6000mAh की है।

कंपनी का दावा है कि यह 128 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक ऑफर करेगी। फोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। फोन में आपको IP64 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग भी देखने को मिलेगी। कंपनी इस फोन को तीन कलर ऑप्शन ब्लैक, ब्लू और टॉरकॉइज में लॉन्च करेगी। डिवाइस की कीमत 10 हजार रुपये से आसपास रहने की उम्मीद है।