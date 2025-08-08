6000mAh बैटरी और यूनिक कैमरा डिजाइन, भारत में धूम मचाने आ रहा यह किफायती 5G फोन
हाल ही में इंफिनिक्स ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Infinix GT 30 5G+ भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। अब कंपनी Infinix Hot 60i 5G को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। खुद कंपनी ने बताया कि देश में इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। जानिए इसमें क्या होगा खास
हाल ही में इंफिनिक्स ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Infinix GT 30 5G+ भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। अब कंपनी Infinix Hot 60i 5G को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। खुद कंपनी ने बताया कि देश में इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने अपकमिंग फोन के कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा किया है। इसे हाल ही में लॉन्च हुए Hot 60i के 5G वर्जन के रूप में लाया जाएगा और यह फोन फ्लिपकार्ट और कंपनी की वेबसाइट पर चार कलर्स में उपलब्ध होगा। फोन में 6000mAh बैटरी और यूनिक कैमरा डिजाइन देखने को मिलेगा। 4G वेरिएंट के विपरीत, Infinix Hot 60i 5G में मीडियाटेक हीलियो चिप की बजाय मीडियाटेक डाइमेंसिटी प्रोसेसर होगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
चार कलर में आएगा Infinix Hot 60i 5G
कंपनी ने घोषणा की है कि वह जल्द ही फ्लिपकार्ट और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भारत में Infinix Hot 60i 5G लॉन्च करेगी। यह फोन चार कलर्स - शैडो ब्लू, मानसून ग्रीन, स्लीक ब्लैक और प्लम रेड में उपलब्ध होगा। कंपनी द्वारा शेयर की गई प्रमोशनल इमेज से पता चलता है कि इस अपकमिंग फोन का डिजाइन जून में बांग्लादेश में लॉन्च हुए Infinix Hot 60i से अलग है।
बांग्लादेश में इंफिनिक्स हॉट 60i की शुरुआती कीमत 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए BDT 13,999 (करीब 10,000 रुपये) रखी गई थी। हमें उम्मीद है कि अपकमिंग इंफिनिक्स हॉट 60i 5G की कीमत 4G वेरिएंट के समान या उससे थोड़ी ज्यादा होगी।
Infinix Hot 60i 5G की खासियत
अपकमिंग फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ एक हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल होगा। इंफिनिक्स हॉट 60i 5G में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, डुअल-एलईडी फ्लैश, एचडीआर और पैनोरमा मोड के साथ आने की पुष्टि हुई है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट से लैस है, जिसे 6000mAh की बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह इस प्राइस सेगमेंट में पहली बार है। इसे IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग भी मिली है।
कंपनी के अनुसार, इंफिनिक्स हॉट 60i 5G में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इनेबल फीचर्स का एक सूट भी होगा, जैसे कि सर्किल टू सर्च, AI इरेजर, AI एक्सटेंडर, AI कॉल ट्रांसलेशन, AI वॉलपेपर और AI इमेज जेनरेशन।
पुराने 4G वेरिएंट में क्या खास
बता दें कि, 4G कनेक्टिविटी वाला इंफिनिक्स हॉट 60i, मीडियाटेक हीलियो G81 चिपसेट से लैस है, जिसे 8GB तक रैम और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। इसमें 6.78-इंच की आईपीएस एलसीडी स्क्रीन है जिसमें फुल एचडी प्लस (1080×2460 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 396 पीपीआई पिक्सेल डेनसिटी और 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5160mAh की बैटरी है।
