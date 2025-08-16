8999 रुपये में आया 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन, इसमें 8GB रैम भी, पहली सेल इस दिन

Infinix HOT 60i 5G को कंपनी ने भारत में लॉन्च कर दिया है। फोन की कीमत केवल 8,999 रुपये है। इतना सस्ता होने के बावजूद फोन में 6000mAh बड़ी बैटरी के साथ यूनिक कैमरा मॉड्यूल मिलता है। फोन की पहली सेल 21 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।

Sat, 16 Aug 2025 12:52 PM

Infinix HOT 60i 5G launched in india: अगर आप 10 हजार रुपये से कम में स्टाइलिश लुक और दमदार फीचर्स वाला 5G फोन तलाश रहे हैं, तो इंफिनिक्स का नया Infinix HOT 60i 5G आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने इसे आज (16 अगस्त) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। फोन की कीमत 9,000 रुपये से भी कम है और सस्ता होने के बावजूद इसमें 6000mAh बड़ी बैटरी के साथ यूनिक कैमरा मॉड्यूल मिलता है। इसकी एक और बड़ी खासियत यह है कि फोन वॉकी-टॉकी फीचर का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप कम्पैटिबल डिवाइस के साथ बिना SIM के भी बातें कर सकते हैं। फोन की पहली सेल भी बस कुछ दिनों में शुरू होने जा रही है। चलिए डिटेल में बताते हैं फोन की कीमत, खासियत, पहली सेल और ऑफर के बारे में सबकुछ...

कीमत, लॉन्च डेट और कलर भारत में Infinix HOT 60i 5G को केवल एक कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया है, जिसमें 4GB स्टैंडर्ड रैम और 128GB स्टोरेज है। Flipkart पर यह फोन 9,299 रुपये कीमत के साथ लिस्ट है। हालांकि, बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसे केवल 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। ग्राहक इसे कंपनी की वेबसाइट के अलावा Flipkart से खरीद सकेंगे। फोन की पहली सेल 21 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे चार कलर ऑप्शन्स - शैडो ब्लू, मानसून ग्रीन, प्लम रेड और स्लीक ब्लैक में खरीदा जा सकता है।

Infinix HOT 60i 5G की खासियत

फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले है, जिसमें एचडी प्लस रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर है, जिसे माली G57 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का कहना है कि इसका AnTuTu स्कोर 450K से ज्यादा है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड XOS 15 पर चलता है। फोन में 8GB तक रैम (4GB स्टैंडर्ड + 4GB वर्चुअल) का सपोर्ट मिलता है और इसमें 128GB स्टोरेज मिलेगा।

128 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम फोन में 6000mAh की बैटरी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है। कंपनी ने दावा किया है कि फुल चार्ज में 128 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 41.2 घंटे तक का कॉलिंग टाइम दे सकता है। इसमें वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, यानी यह पावरबैंक की तरह दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकता है।