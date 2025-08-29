इस फोन ने बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड! ये है दुनिया का सबसे पतला कर्व्ड डिस्प्ले डिवाइस

Infinix Hot 60 Pro Plus ने दुनिया का सबसे पतला 3D कर्व्ड डिस्प्ले फोन बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। यह स्मार्टफोन अपने स्लिम डिजाइन और दमदार फीचर्स की वजह से पसंद किया जा रहा है।

चाइनीज टेक ब्रैंड Infinix के लेटेस्ट स्मार्टफोन Hot 60 Pro+ ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसे इसे सारी दुनिया में पहचान दिला दी है। इस स्मार्टफोन को बेहद अनोखे डिजाइन के चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। हाल ही में इंडोनेशिया में हुए एक इवेंट के दौरान इससे जुड़ी घोषणा की गई और बताया गया कि यह दुनिया का सबसे पतला कर्व्ड डिस्प्ले फोन है।

Infinix Hot 60 Pro+ को दुनिया के सबसे पतले 3D कर्व्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला है। इस स्मार्टफोन की मोटाई केवल 5.95mm है। इस फोन के लिए रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने ILAC-एक्रिडिटेड लैब के साथ कोलैबरेट किया, जिसने फोन का कई पॉइंट्स पर मीजरमेंट्स लिया। डिवाइस का सबसे पतला हिस्सा 5.95mm का है और मोटा हिस्सा 6.09mm है।

ऐसे हैं Infinix Hot 60 Pro+ के स्पेसिफिकेशंस फोन स्लिम डिजाइन के बावजूद दमदार फीचर्स के साथ आता है। इसमें MediaTek Helio G200 चिपसेट दिया गया है और इसमें 6.78 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 1224p रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट ऑफर किया जा रहा है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के अलावा IP65 रेटिंग दी गई है जो इसे धूल और पानी से सुरक्षा देती है।

केवल 155 ग्राम वजन के साथ, यह डिवाइस बेहद हल्का है और 5160mAh की बैटरी से पावर्ड है, जिसमें 45W फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मौजूद है। फीचर्स और बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में Hot 60 Pro+ पावरफुल पैकेज लगता है। इसकी कीमत ग्लोबल मार्केट में सिर्फ 200 डॉलर (करीब 17,500 रुपये) रखी गई है। इसे अन्य मार्केट्स में खरीदने का विकल्प भी ग्राहकों को जल्द मिलेगा।