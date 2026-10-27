144Hz डिस्प्ले, लिक्विड कूलिंग वाले Infinix GT 50 Pro की कीमत लॉन्च से पहले लीक, जानें फोन के 5 खास फीचर्स

Infinix GT 50 Pro आज 27 अक्टूबर 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। लेकिन इससे पहले ही फोन की कीमत लीक हो गई है। फोन में 144Hz AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 8400 Ultimate प्रोसेसर, 6,500mAh बैटरी, HydroFlow लिक्विड कूलिंग और गेमिंग ट्रिगर्स मिलेंगे।

Infinix GT 50 Pro 5G की इतनी हो सकती है कीमत

गेमिंग के लिए स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए Infinix आज भारत में अपना नया GT 50 Pro लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने इस फोन को गेमिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसमें हाई रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन, दमदार प्रोसेसर, खास लिक्विड कूलिंग सिस्टम और गेम खेलने के लिए अलग ट्रिगर्स दिए जाएंगे। फोन के साथ गेमिंग एक्सेसरीज का एक इकोसिस्टम भी पेश किया जा रहा है, जिसमें कंट्रोलर, कूलिंग एक्सेसरी और बाहरी स्क्रीन से कनेक्ट करने वाला डॉक शामिल हैं। लॉन्च से पहले Infinix GT 50 Pro की कीमत को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी कीमत करीब 50,000 रुपए हो सकती है। फोन में 6500mAh की बैटरी, 45W वायर्ड और 30W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की पुष्टि की गई है।

Infinix GT 50 Pro की संभावित कीमत Infinix GT 50 Pro की कीमत को लेकर फिलहाल अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं। फोन की कीमत करीब 50,000 रुपए बताई गई है। अभी किसी एक कीमत को पक्का मानना सही नहीं होगा। कंपनी लॉन्च के दौरान फोन की कीमत, स्टोरेज वेरिएंट और सेल से जुड़ी जानकारी दे सकती है। फोन भारत में Flipkart के जरिए सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसे Black Abyss और Red Blaze कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा।

Infinix GT 50 Pro में मिल सकते हैं ये 5 खास फीचर्स 1. Infinix GT 50 Pro में 6.78 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन दी जाएगी। यह डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। ज्यादा रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और सपोर्टेड गेम्स में विजुअल मूवमेंट ज्यादा स्मूद दिखाई दे सकता है। कंपनी के मुताबिक, डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक होगी।

2. फोन में MediaTek Dimensity 8400 Ultimate प्रोसेसर दिया जाएगा। इसके साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिलने की जानकारी सामने आई है। फोन में 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।

3. Infinix GT 50 Pro की सबसे खास बात इसका HydroFlow Liquid Cooling सिस्टम है। कंपनी ने इसे फोन को लंबे समय तक गेम खेलने के दौरान ठंडा रखने के लिए तैयार किया है। कंपनी के मुताबिक, इसमें लिक्विड को सर्कुलेट करने का सिस्टम दिया गया है। फोन के पीछे कूलिंग चैनल भी दिखाई देता है।

4. फोन में GT Triggers 2.0 नाम के प्रेशर-सेंसिटिव शोल्डर ट्रिगर्स दिए गए हैं। इनकी मदद से गेम खेलते समय कुछ कंट्रोल स्क्रीन पर टैप करने के बजाय फोन के किनारों पर दिए गए बटन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन ट्रिगर्स में 10 प्रेशर लेवल और चार इनपुट मोड मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें हल्का दबाना, जोर से दबाना और बाईं या दाईं ओर स्वाइप करना शामिल है। गेम के हिसाब से इन कंट्रोल्स को अलग-अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उन गेमर्स को फायदा हो सकता है, जिन्हें एक ही समय पर स्क्रीन पर कई बटन दबाने पड़ते हैं। हा

5. Infinix GT 50 Pro में 6,500mAh की बैटरी दी जाएगी। यह 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 30W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी। फोन के साथ GT MagCharge Cooler 2.0 नाम की मैग्नेटिक कूलिंग एक्सेसरी भी पेश की जा रही है। इसमें कूलिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग से जुड़ी सुविधाएं दी गई हैं।