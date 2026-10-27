Infinix GT 50 Pro भारत में लॉन्च, 144Hz डिस्प्ले और लिक्विड कूलिंग के साथ मिलेगा गेमिंग फोन
Infinix GT 50 Pro भारत में 69,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ है। इसमें 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 8400 Ultimate प्रोसेसर, 6500mAh बैटरी और खास गेमिंग एक्सेसरीज मिलती हैं।
स्मार्टफोन मेकर Infinix ने भारतीय मार्केट में अपना नया गेमिंग स्मार्टफोन Infinix GT 50 Pro लॉन्च कर दिया है। इस फोन में MediaTek Dimensity 8400 Ultimate प्रोसेसर, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले और 6,500mAh की बैटरी दी गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत HydroFlow लिक्विड कूलिंग सिस्टम और गेमिंग के लिए दिए गए खास शोल्डर ट्रिगर्स हैं। कंपनी फोन के साथ गेमिंग एक्सेसरीज का इकोसिस्टम भी दे रही है।
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Infinix GT 50 Pro की कीमत
Infinix GT 50 Pro को 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी कीमत 69,999 रुपये है। फोन Black Abyss और Red Blaze कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा। कंपनी के मुताबिक, इसके साथ 24,999 रुपये कीमत का गेमिंग एक्सेसरीज बंडल भी दिया जा रहा है। इसमें GT NX Station, GT NX Controller, GT Cooling Fan और MagSafe सपोर्ट वाला कवर शामिल हैं। फोन की सेल Flipkart के जरिए 30 अक्टूबर से शुरू होगी।
बड़ा डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर
स्मार्टफोन में 6.78 इंच का LTPS AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक है। इसे Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा मिली है। फोन में 4nm टेक्नोलॉजी पर बना MediaTek Dimensity 8400 Ultimate प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Mali-G720 MC7 GPU, 12GB LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। यह कॉन्फिगरेशन गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है।
गेमिंग के लिए खास फीचर्स
Infinix GT 50 Pro में HydroFlow Liquid Cooling सिस्टम दिया गया है। इसमें 7,700 वर्ग मिलीमीटर का वेपर चैंबर और लिक्विड सर्कुलेशन टेक शामिल है, जो लंबे गेमिंग सेशन के दौरान फोन की गर्मी को कंट्रोल करने में मदद करती है। फोन में GT Trigger 2.0 के तहत प्रेशर-सेंसिटिव शोल्डर बटन भी दिए गए हैं। गेमर्स इन्हें निशाना लगाने और फायरिंग जैसे कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, फोन के पिछले हिस्से में RGB लाइटिंग भी मिलती है।
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50MP कैमरा और बड़ी बैटरी
फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का OIS सपोर्ट वाला मुख्य कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें 6,500mAh की बैटरी है, जो 45W वायर्ड और 30W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह Android 16 पर आधारित XOS 16 पर चलता है।
क्या आपको खरीदना चाहिए?
Infinix GT 50 Pro उन यूजर्स के लिए दमदार विकल्प हो सकता है, जो मोबाइल गेमिंग पसंद करते हैं और फोन के साथ अलग गेमिंग कंट्रोलर व कूलिंग एक्सेसरीज चाहते हैं। हालांकि, 69,999 रुपये की कीमत पर इसे खरीदने से पहले कैमरा परफॉर्मेंस, लंबे समय तक गेमिंग के दौरान टेंपरेचर और सॉफ्टवेयर अपडेट टाइमलाइन की तुलना दूसरे प्रीमियम फोन्स से करना बेहतर होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।