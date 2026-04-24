12GB रैम वाला तेजतर्रार फोन, हैवी गेम खेलने पर भी रहेगा कूल, 6500mAh बैटरी भी; बस इतनी है कीमत

Apr 24, 2026 06:22 pm IST

Infinix ने अपने तेजतर्रार गेमिंग फोन के तौर पर Infinix GT 50 Pro को लॉन्च कर दिया है। यह तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इंडोनेशिया में इसके 12GB+256GB मॉडल की कीमत Rp 6,999,000 (USD 406/लगभग 38,295 रुपये) है।

Infinix ने आखिरकार अपने धाकड़ स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। हम बात कर रहे हैं Infinix GT 50 Pro की। कंपनी ने फिलहाल इसे इंडोनेशियाई बाजार में उतारा है। यह फोन दिखने में खूबसूरत है और कई हैवी स्पेसिफिकेशन्स पैक करता है। यह एक गेमिंग स्मार्टफोन है। गेमिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इस फोन में फिजिकल कंट्रोल्स और एडवांस्ड थर्मल मैनेजमेंट मिलता है, जो इसे हैवी गेमिंग के दौरान गर्म होने से बचाता है। कितनी है इस फोन की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

तेजतर्रार प्रोसेसर, 5 साल तक मिलेंगे अपडेट नए इंफिनिक्स GT 50 Pro फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8400 अल्टीमेट प्रोसेसर लगा है, जो एक 4nm चिपसेट है और 3.25GHz तक की स्पीड पर काम करता है। इसमें मीडियाटेक फ्रेम रेट कन्वर्टर (MFRC) भी शामिल है, जो ज्यादा लोड वाले ऐप्स इस्तेमाल करते समय जीपीयू फ्रेम्स को स्थिर और इंटरपोलेट करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें एक इन-हाउस N1 नेटवर्क चिप दी गई है, जिसे ऑनलाइन गेमिंग के दौरान लेटेंसी कम करने और सिग्नल की मजबूती बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। फोन Android 16 पर बेस्ड XOS 16 पर चलता है और यह 3 साल एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और 5 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है।

फोन गेमिंग के लिए परफेक्ट इंफिनिक्स GT 50 Pro की एक खास बात इसका 'ओपन-कट प्रेशर-सेंस GT ट्रिगर' सिस्टम है। इन डुअल-प्रेशर मैकेनिकल शोल्डर बटन का मकसद मोबाइल डिवाइस पर कंसोल-लेवल के कंट्रोल्स जैसा एक्सपीरियंस देना है। लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान फोन के ज्यादा गर्म होने की समस्या से निपटने के लिए, इंफिनिक्स ने हार्डवेयर और एक्सेसरीज पर बेस्ड कूलिंग सॉल्यूशन लागू किए हैं।

HydroFlow लिक्विड कूलिंग आर्किटेक्चर: इसका इंटरनल सिस्टम 6437mm² डायाफ्राम वाले माइक्रो-पंप लिक्विड कूलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इसमें एक पीजोइलेक्ट्रिक-ड्रिवन सिरेमिक हीट पंप 6.5ml प्रति मिनट की दर से कूलेंट को सर्कुलेट करता है, और सीधे मेन कंपोनेंट्स से गर्मी को दूर खींच लेता है।

GT Magcharge Cooler 2.0: एक ऑप्शनल एक्सेसरी के तौर पर, इस एक्सटर्नल कूलर में 12W की एक्टिव थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सुविधा दी गई है। यह वायरलेस बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो बैटरी के बजाय सीधे मदरबोर्ड को पावर भेजता है; इससे इंटरनल हीट कम पैदा होती है और बैटरी की सेहत भी बनी रहती है।

बड़ा और मजबूत डिस्प्ले, दमदार साउंड भी फोन डुअल सिम (नैनो+नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और इसमें 6.78-इंच डिस्प्ले है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन सपोर्ट करता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है। डिस्प्ले में 4500 निट्स तक की ब्राइटनेस के साथ 144Hz तक के वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। आंखों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए इसमें 2304Hz PWM डिमिंग की सुविधा दी गई है। दमदार आवाज के लिए, ऑडियो स्टीरियो स्पीकर्स के जरिए मिलता है, जिसमें Dolby Atmos का सपोर्ट है।

फोटो लेने के लिए दमदार कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए, नए इंफिनिक्स GT 50 Pro में 50 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर दिया गया है, जो स्टेबिलाइजेशन के लिए OIS और EIS दोनों का इस्तेमाल करता है; इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 13 मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है। इस कैमरा सिस्टम को बेहतर सिग्नल प्रोसेसिंग और रंगों की सटीकता के लिए इंफिनिक्स के AI RAW एल्गोरिदम का सपोर्ट मिला है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IR ब्लास्टर भी है। 198 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई केवल 8.15 एमएम है। फोन में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 10W रिवर्स चार्जिंग के साथ 6500mAh बैटरी है।