आ गया LED लाइट वाले धांसू गेमिंग फोन, कीमत 17,999 रुपये, पहली सेल इस दिन

Infinix GT 30 5G+ launched in india: इंफिनिक्स ने Infinix GT 30 5G+ को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। पहली सेल में फोन 17,999 रुपये की स्पेशल प्राइस पर मिलेगा। फोन में 64 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 5500mAh की बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Infinix GT 30 5G+ launched in india: इंफिनिक्स ने अपने मोस्ट अवेटेड गेमिंग स्मार्टफोन Infinix GT 30 5G+ को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। फोन दिखने में बेहद खूबसूरत है और इसके बैक पैनल पर चमकने वाली LED लाइट्स लगी हैं। यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर और 5500mAh की बैटरी से लैस है जो बायपास चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें साइबर मेचा डिजाइन 2.0 के साथ पीछे की तरफ सफेद एलईडी लाइटिंग है और गेमिंग व अन्य कस्टमाइजेबल फंक्शन के लिए GT शोल्डर ट्रिगर्स भी दिए गए हैं। कैमरे की बात करें तो, फोन में 64-मेगापिक्सेल का सोनी IMX682 प्राइमरी रियर सेंसर और 13-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। कितनी है इस फोन की कीमत और पहली सेल में कितना सस्ता मिलेगा यह फोन, चलिए जानते हैं सबकुछ…

इतनी है Infinix GT 30 5G+ की कीमत भारतीय बाजार में फोन की शुरुआती कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 19,499 रुपये है, जबकि इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये है। फोन की बिक्री 14 अगस्त से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। इसे ब्लेड व्हाइट, साइबर ग्रीन और पल्स ब्लू जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। पहली सेल में ऑफर्स के बाद केवल 17,999 रुपये में मिलेगा। कंपनी का कहना है कि यह डे-1 के लिए स्पेशल प्राइस है।

चलिए अब एक नजर डालते हैं Infinix GT 30 5G+ के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स पर:

फोन में बड़ा एमोलेड डिस्प्ले भी फोन में 6.78 इंच 1.5K रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 2160 हर्ट्ज इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस लेवल, 2304 हर्ट्ज PWM डिमिंग रेट और HDR सपोर्ट मिलता है। स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आती है और आंखों की सुरक्षा के लिए इसे TÜV रीनलैंड आई केयर सर्टिफिकेशन दिया गया है।

दमदार चिपसेट, ढेर सारे AI फीचर्स भी फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट के साथ 8GB LPDDR5X रैम दी गई है। यह 256GB तक UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज को सपोर्ट करता है। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड XOS 15 के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि फोन दो बड़े ओएस अपग्रेड और तीन साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है। यह फोन Infinix AI फीचर्स जैसे Folax AI वॉयस असिस्टेंट, AI नोट, AI गैलरी, AI राइटिंग असिस्टेंट आदि से लैस है। यह गूगल के सर्किल टू सर्च फीचर को भी सपोर्ट करता है।

गेमिंग के लिए भी परफेक्ट इसे खासतौर से गेमिंग के लिए बनाया गया है। इसमें GT शोल्डर ट्रिगर्स भी हैं। गेमिंग के अलावा, इन बटन को कैमरा शटर, वीडियो प्लेबैक समेत अन्य कामों को मैनेज करने के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 90fps तक BGMI गेमप्ले को सपोर्ट करता है। XBoost AI फीचर में मैजिक वॉयस चेंजर, जोन टच मास्टर और एक डेडिकेटेड ईस्पोर्ट्स मोड जैसे फीचर शामिल हैं। फोन में 6-लेयर 3D वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी है।

फोन में दमदार कैमरा और बैटरी भी फोटो और वीडियो के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 64-मेगापिक्सेल का सोनी IMX682 प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 13-मेगापिक्सेल कैमरा है। बैक पैनल पर, फोन में 10 से ज्यादा लाइटिंग पैटर्न वाली कस्टमाइजेबल मेका लाइट एलईडी यूनिट हैं।

फोन में 5500mAh की बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह बायपास चार्जिंग और 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट करती है। सेफ्टी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। यह इंफिनिक्स की अल्ट्रालिंक तकनीक को भी सपोर्ट करता है।

