Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

5200mAh की बैटरी वाला एंट्री-लेवल स्मार्टफोन, रियर लुक iPhone 17 जैसा, मिलेगी 8GB तक रैम

Feb 26, 2026 07:34 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन एंट्री लेवल सेगमेंट में आईफोन 17 जैसा लुक ऑफर करेगा। फोन में कंपनी 8जीबी तक की रैम ऑफर कर रही है। उसमें 5200mAh की बैटरी लगी है। फोन का डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट वाला है।

5200mAh की बैटरी वाला एंट्री-लेवल स्मार्टफोन, रियर लुक iPhone 17 जैसा, मिलेगी 8GB तक रैम

इन्फिनिक्स का नया फोन ऑफिशियल हो गया है। इस नए स्मार्टफोन का नाम- Infinix Smart 20 है। गिजमोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार फोन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है। इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, यह लगभग कन्फर्म है कि फोन एंट्री लेवल सेगमेंट का होगा। फोन का रियर लुक आईफोन 17 से इंस्पायर्ड लगता है। फोन में कंपनी 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और मीडियाटेक हीलियो G81 अल्टिमेट प्रोसेसर ऑफर कर रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन्फिनिक्स के नए फोन - स्मार्ट 20 के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Infinix Hot 20 5G

Infinix Hot 20 5G

  • checkRacing Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹12899

और जाने

discount

12% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹14920

₹16999

खरीदिये

discount

7% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹13499

₹14499

खरीदिये

discount

17% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹12499

₹14999

खरीदिये

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹12999

खरीदिये

इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

इन्फिनिक्स का यह फोन 6.78 इंच के IPS LCD पैनल से लैस है। यह एचडी+ रेजॉलूशन के साथ आता है। इसमें कंपनी 45Hz, 60Hz, 90Hz और 120Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दे रही है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेव 700 निट्स का है। इसमें कंपनी डाइनैमिक बार और ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर भी दे रही है। फोन 4जीबी रैम और दो स्टोरेज वेरिएंट - 64जीबी और 128जीबी में आता है। इसमें वर्चुअल रैम सपोर्ट भी दिया गया है।

infinix
ये भी पढ़ें:प्राइवेसी डिस्प्ले, तगड़े AI फीचर के साथ आए Samsung Galaxy S26 सीरीज फोन, डिटेल

इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 8जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G81 अल्टिमेट देखने को मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए इसके आईफोन से मिलते-जुलते बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। साथ ही फोन के फ्रंट के सेल्फी के लिए भी कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। इन्फिनिक्स का यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड XOS 16 पर काम करता है। इसमें आपको कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, ड्यूल नैनो सिम स्लॉट, यूएसबी टाइप-C पोर्ट, ओटीजी और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:OnePlus 16 का बदलेगा डिजाइन! 9000mAh बैटरी के साथ 200MP कैमरा का मजा

फोन को पावर देने के लिए इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 15 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें आपको 5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी मिलेगी। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। IR ब्लास्टर वाले इस फोन में दमदार साउंड के लिए कंपनी डीटीएस ऑडियो ऑफर कर रही है। यह फोन IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। फोन चार कलर ऑप्शन - शैडो ब्लैक, पोलरिस टाइटेनियम, सनलाइक ऑरेंज और क्लाउडलाइन ब्लू में सेल होगा।

ये भी पढ़ें:सावधान! Aadhaar App यूज करते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना….
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Infinix Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।