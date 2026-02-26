5200mAh की बैटरी वाला एंट्री-लेवल स्मार्टफोन, रियर लुक iPhone 17 जैसा, मिलेगी 8GB तक रैम

इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन एंट्री लेवल सेगमेंट में आईफोन 17 जैसा लुक ऑफर करेगा। फोन में कंपनी 8जीबी तक की रैम ऑफर कर रही है। उसमें 5200mAh की बैटरी लगी है। फोन का डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट वाला है।

इन्फिनिक्स का नया फोन ऑफिशियल हो गया है। इस नए स्मार्टफोन का नाम- Infinix Smart 20 है। गिजमोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार फोन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है। इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, यह लगभग कन्फर्म है कि फोन एंट्री लेवल सेगमेंट का होगा। फोन का रियर लुक आईफोन 17 से इंस्पायर्ड लगता है। फोन में कंपनी 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और मीडियाटेक हीलियो G81 अल्टिमेट प्रोसेसर ऑफर कर रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन्फिनिक्स के नए फोन - स्मार्ट 20 के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 के फीचर और स्पेसिफिकेशन इन्फिनिक्स का यह फोन 6.78 इंच के IPS LCD पैनल से लैस है। यह एचडी+ रेजॉलूशन के साथ आता है। इसमें कंपनी 45Hz, 60Hz, 90Hz और 120Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दे रही है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेव 700 निट्स का है। इसमें कंपनी डाइनैमिक बार और ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर भी दे रही है। फोन 4जीबी रैम और दो स्टोरेज वेरिएंट - 64जीबी और 128जीबी में आता है। इसमें वर्चुअल रैम सपोर्ट भी दिया गया है।

इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 8जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G81 अल्टिमेट देखने को मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए इसके आईफोन से मिलते-जुलते बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। साथ ही फोन के फ्रंट के सेल्फी के लिए भी कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। इन्फिनिक्स का यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड XOS 16 पर काम करता है। इसमें आपको कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, ड्यूल नैनो सिम स्लॉट, यूएसबी टाइप-C पोर्ट, ओटीजी और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे।