ईरान वॉर से मचा हाहाकार, LPG के बाद इंडक्शन की किल्लत, इन शहरों में खत्म हुआ पूरा Stock

अमेरिका-इजराइल और ईरान की बीच चल रही जंग का आज 12वां दिन है। जंग की वजह से हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस सप्लाई ठप हो गई है। इसके साइट इफेक्ट्स भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। गैस सप्लाई बंद होने की वजह से भारत में LPG की किल्लत हो रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने तो कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है, जिससे होटल, रेस्तरां बंद होने की कागर पर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि LPG की किल्लत से होने वाली असुविधा से बचने के लिए लोग इंडक्शन खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, आज भारत के जाने-माने क्विक-कॉमर्स ऐप्स पर इंडक्शन कुकटॉप्स 'आउट ऑफ स्टॉक' बैज के साथ दिखाई दे रहे हैं।

इंडक्शन का स्टॉक खत्म ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, देश के पॉपुलर क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्मस जैसे Blinkit, Zepto, BigBasket और Swiggy Instamart पर इंडक्शन कुकटॉप्स का स्टॉक खत्म हो चुका है। ये प्लेटफॉर्म्स, जो आमतौर पर दस मिनट में डिलीवरी का वादा करते हैं, अब इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स की मांग में अचानक आई तेजी का सामना कर रहे हैं; यह संभवतः LPG सिलेंडर की सप्लाई में कमी का सीधा नतीजा है। घरेलू गैस की सप्लाई को बनाए रखने के प्रयास में, सरकार ने हाल ही में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर अचानक रोक लगा दी और घरेलू सिलेंडरों को दोबारा भरवाने के बीच 25 दिनों का अनिवार्य गैप तय कर दिया, जिसके चलते बचे हुए आखिरी कुछ सिलेंडरों को पाने के लिए लोगों के बीच जोरदार होड़ मच गई है।

इन शहरों में नहीं मिल रहे इंडक्शन स्टोव लाइव मिंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खासतौर से बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में यह आउट ऑफ स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। यह रुझान उन इलाकों में ज्यादा साफ तौर पर दिखा जो ज्दायातर LPG पर निर्भर हैं। ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों पर, जहां घरों में पाइप वाली नेचुरल गैस की सप्लाई होती है, वहां ग्राहकों को अभी तक इसका सीधा असर महसूस नहीं हुआ है। इसलिए, इस इलाके में अभी भी इंडक्शन स्टोव उपलब्ध हैं। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार, पिछले दो दिनों में भारत में "इंडक्शन कुकटॉप" में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक कुकिंग के विकल्पों को लेकर उपभोक्ताओं के रूझानों में तेजी आई है।

Blinkit, Zepto और Instamart में इंडक्शन स्टोव की कमी क्यों हो रही है? ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, इसका मुख्य कारण अमेरिका-इजराइल और ईरान की बीच चल रही जंग की वजह से उपभोक्ताओं की सोच में आया भारी बदलाव है, जिसने हॉर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) को लगभग पूरी तरह से रोक दिया है - जो भारत के लगभग 90% LPG आयात का मुख्य रास्ता है। सरकार द्वारा घरों और अस्पतालों जैसी जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दिए जाने के कारण, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और आम जनता को गैस की पूरी तरह से किल्लत होने का डर सता रहा है, जिससे उनमें घबराहट फैल गई है।

LPG संकट ने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया है? 19-किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों की कमी के कारण मुंबई के लगभग 20% भोजनालयों को पहले ही अपने दरवाजे बंद करने पड़े हैं, और चेतावनी दी गई है कि इस हफ्ते के आखिर तक 50-60% और भोजनालयों को ऐसा करना पड़ सकता है। अपना काम जारी रखने के लिए, छोटे रेस्तरां और सड़क किनारे के स्टॉल हाई-पावर इंडक्शन हॉब्स पर स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध स्टॉक और भी कम होता जा रहा है। चेन्नई और बेंगलुरु के बड़े होटल एसोसिएशनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस स्थिति को "विनाशकारी" बताया है, और यह भी बताया है कि इलेक्ट्रिक स्टोव के बड़े ऑर्डर मिलने में भी वेंडरों की तरफ से कई दिनों की देरी हो रही है।

BigBasket और Amazon पर अभी इसकी उपलब्धता और कीमत क्या है? जहां एक तरफ क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है, वहीं Amazon और BigBasket जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अभी भी सीमित स्टॉक उपलब्ध है - हालांकि, यह ज्यादातर 3,000 रुपये और उससे ज्यादा की प्रीमियम कीमत वाली कैटेगरी में है। Lifelong, Pigeon और Prestige जैसे ब्रांड के किफायती मॉडल - जो पिछले हफ्ते महज 1,200 रुपये में बिक रहे थे - सबसे पहले खत्म हो गए, और अब ग्राहकों के पास सिर्फ महंगे, मल्टी-मोड हॉब के विकल्प ही बचे हैं। इन बड़े प्लेटफॉर्म पर भी, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में हैवी अप्लायंस का स्टॉक ज्यादा मांग वाले इलाकों तक पहुंचाने में डिलीवरी में काफी दिक्कतें आ रही हैं।