खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत खत्म, इन Induction Cooktop पर बनाए चुटकियों में लजीज खाना

Induction Cooktop in 2025: घर में खाना बनाने के लिए जितनी मदद चूल्हा करता है, उतनी ही मदद इंडक्शन भी करता है। इनके कुछ बढ़िया ऑप्शन्स हम आपके लिए यहां दे रहे हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 01:27 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

Induction Cooktop in 2025: क्या आप अकेले रहते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं? अगर हां, तो हम आपके लिए कुछ इंडक्शन की जानकारी लाए हैं। खाना बनाने के लिए यह एक बढ़िया जरिया है, जिसके साथ आप अकेला के लिए आसानी से खाना बना सकते हैं। इस पर रोटी, सब्जी, मैगी, चाय आदि सब बनाया जा सकता है। ये बेहद ही पोर्टेबल होते हैं और इन्हें आप कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इनमें कई फंक्शन्स होते हैं, जो कई तरह से खाना बनाने में मदद करते हैं। इन सभी की कीमत आपके बजट में आती है।

खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत खत्म, इन Induction Cooktop पर बनाए चुटकियों में लजीज खाना
इसकी कीमत 48% डिस्काउंट के साथ 2,090 रुपये हो गई है। इसे खास तौर पर सुरक्षित और आसान इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इसमें ट्रिपल MOV (मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर ) प्रोटेक्शन दिया गया है, जो 4kW तक के पावर सर्ज से सुरक्षा देता है। यह हाई वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को भी सहन कर सकती है, जिससे यह ड्यूरेबल रहेगी। इसमें 7 प्रीसेट मेन्यू और कस्टमाइज्ड मेन्यू व टेंपरेचर सेटिंग्स उपलब्ध हैं। इसके सॉफ्ट-टच बटन और कंपैक्ट पोर्टेबल डिजाइन इसे स्टाइलिश बनाते हैं।

Specifications

सर्ज प्रोटेक्शन
ट्रिपल MOV, 4kW तक
मेन्यू
7 प्रीसेट
कस्टमाइजेशन
मेन्यू और तापमान सेटिंग्स को एडजस्ट करने की सुविधा
कंट्रोल
सॉफ्ट-टच बटन

क्यों खरीदें

4kW तक का बेहतरीन सर्ज प्रोटेक्शन

वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में भी सुरक्षित इस्तेमाल

7 प्रीसेट मेन्यू से आसान कुकिंग

क्यों खोजें विकल्प

डिस्प्ले साइज छोटा

सीमित प्रीसेट मेन्यू, एडवांस मॉडल्स में ज्यादा ऑप्शन

बड़े परिवार के लिए छोटा

इस इंडक्शन की कीमत 3,193 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 1,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह एक किफायती और स्मार्ट कुकिंग सॉल्यूशन है। यह 1800 वॉट की पावर के साथ आता है और इसमें 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले दिया गया है। इससे पावर और टेंपरेचर आसानी से देखा जा सकता है। इसका स्मार्ट टाइमर हैंड्स-फ्री कुकिंग की सुविधा देता है और प्रीसेट टाइमर के साथ ऑटो-स्विच ऑफ फीचर भी मौजूद है।

Specifications

पावर कंजम्प्शन
1800 वॉट
पावर इनपुट
220 वोल्ट
टाइमर
स्मार्ट टाइमर और प्रीसेट टाइमर (ऑटो स्विच ऑफ)
सेफ्टी फीचर
ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन
कंट्रोल
सॉफ्ट पुश बटन, मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल

क्यों खरीदें

स्मार्ट टाइमर और ऑटो-स्विच ऑफ सुविधा

शॉर्ट-सर्किट से बचाव

ड्यूरेबल और हीट-रेसिस्टेंट टॉप प्लेट

क्यों खोजें विकल्प

केवल इंडक्शन बेस वाले बर्तनों पर ही काम करता है

पावर कट होने पर टाइमर रीसेट

इसकी कीमत 66% डिस्काउंट के साथ 2,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। यह 2200 वॉट का इंफ्रारेड कुकटॉप है, जो एक कॉम्पैक्ट ऑप्शन है। यह एनर्जी सेविंग तकनीक के साथ आता है। इसके 5 प्रीसेट फंक्शन्स की मदद से आप घर पर ही आसानी से टेस्टी खाना बना सकते हैं। इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन फीचर भी मौजूद है।

Specifications

पावर कंजम्प्शन
2200 वॉट
प्रीसेट फंक्शन्स
5 प्रीसेट ऑप्शन
सुरक्षा फीचर
ओवरहीट प्रोटेक्शन

क्यों खरीदें

हाई पावर (2200W)

5 प्रीसेट फंक्शन्स

ओवरहीट प्रोटेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

2200W पावर खपत ज्यादा हो सकती है

इसकी कीमत 2,747 रुपये है। यह एक एडवांस किचन अप्लायंस है। यह क्रिस्टल ग्लास प्लेट और डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें ग्रिल रैक भी दी गई है, जिससे आप बारबेक्यू का मजा घर पर ही ले सकते हैं। इसके 3 प्रीसेट कुकिंग मोड्स और टच कंट्रोल फीचर से खाना पकाना और भी आसान हो जाता है।

Specifications

पावर कंजम्प्शन
2000 वॉट
कंट्रोल
टच कंट्रोल सिस्टम
प्रीसेट मोड्स
3 प्रीसेट कुकिंग मोड्स

क्यों खरीदें

2000W पावर

बारबेक्यू के लिए अलग से ग्रिल रैक

टच कंट्रोल से आसान ऑपरेशन

क्यों खोजें विकल्प

केवल 3 प्रीसेट मोड्स

हाई पावर खपत (2000W) से बिजली बिल बढ़ सकता है

यह एक किफायती ऑप्शन है, जिसे 1,519 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 2500W इन्फ्रारेड कुकटॉप आपके किचन को स्मार्ट लुक देता है। इसका हेवी एल्युमिनियम बॉडी और टफेंड क्रिस्टल ग्लास है। इसमें मौजूद 2500 वॉट का पावरफुल इन्फ्रारेड हीटिंग एलिमेंट फास्ट कुकिंग में मदद करता है। यह 50% तक बिजली की बचत करता है।

Specifications

पावर
2500 वॉट इन्फ्रारेड हीटिंग एलिमेंट
बिजली खपत
50% तक कम
कुकिंग ऑप्शंस
रोटी, बॉयलिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग, डीप फ्राई, शैलो फ्राई आदि
सेफ्टी फीचर्स
ऑटो पावर कट-ऑफ, हाई और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन

क्यों खरीदें

स्लिक और मॉडर्न डिजाइन

सभी तरह के बर्तनों के लिए सही

50% तक बिजली की बचत

ऑटो पावर कट-ऑफ और वोल्टेज प्रोटेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

हाई पावर (2500W) होने से बिजली बिल ज्यादा खर्च हो सकती है

भारी बॉडी होने से पोर्टेबल नहीं

इसकी कीमत 3,645 रुपये है, जिसे 48% डिस्काउंट के साथ 1,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक स्मार्ट और एनर्जी-सेविंग किचन अप्लायंस है। इसे कुकिंग की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। इसमें इंडियन मेन्यू ऑप्शन दिया गया है, जो दाल, करी, रोटी और चाय आसानी से बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद हाई वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन और ऑटोमैटिक पावर व टेम्परेचर एडजस्टमेंट इसे सुरक्षित रखता है।

Specifications

पावर खपत
1600 वॉट
सुरक्षा
हाई वोल्टेड सर्ज प्रोटेक्शन
टेक्नोलॉजी
ऑटोमैटिक पावर और टेम्प्रेचर एडजस्टमेंट

क्यों खरीदें

1600 वॉट पावर

हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन से सुरक्षित

ऑटोमैटिक टेम्परेचर एडजस्टमेंट से खाना जलने की संभावना कम

क्यों खोजें विकल्प

केवल इंडक्शन बेस वाले बर्तनों में ही काम करेगा

1600W पावर भारी कुकिंग (जैसे डीप फ्राई) में थोड़ा समय ले सकता है

इसकी कीमत 2,599 रुपये है। इसे भारतीय किचन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 5kV तक सर्ज प्रोटेक्शन दी गई है, जिससे यह वोल्टेज फ्लक्चुएशन में भी सुरक्षित रहता है। इसकी ऑटो-कट ऑफ तकनीक, ए-ग्रेड क्रिस्टैलीन ग्लास टॉपऔर पुश बटन कंट्रोल इसे ड्यूरेबल बनाता है। इसके साथ 3 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

पावर खपत
2000 वॉट
सर्ज प्रोटेक्शन
5kV तक
कंट्रोल
पुश बटन कंट्रोल
सुरक्षा
ऑटो कट ऑफ फीचर

क्यों खरीदें

2000 वॉट पावर

5kV तक सर्ज प्रोटेक्शन

ऑटो-कट ऑफ फीचर

3 साल की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

केवल इंडक्शन बेस वाले बर्तन ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं

टच कंट्रोल की बजाय पुश बटन कंट्रोल

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

