गैस सिलेंडर के महंगे दामों से छुट्टी, इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाना कितना सस्ता? यहाँ देखें पूरी गणित
इंडक्शन कुकटॉप गैस सिलेंडर की तुलना में अधिक सुरक्षित और किफायती है, क्योंकि यह सीधे बर्तन को गर्म कर बिजली की कम खपत में तेजी से खाना पकाता है। आधुनिक किचन के लिए यह एक स्मार्ट निवेश है जो न केवल आपके समय की बचत करता है, बल्कि ईंधन पर होने वाले मासिक खर्च को भी काफी हद तक कम कर देता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इंडक्शन कुकटॉप और गैस सिलेंडर के बीच लागत की तुलना आजकल हर गृहणी और बजट के प्रति जागरूक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच, इंडक्शन कुकटॉप एक किफायती और कुशल विकल्प के रूप में उभरा है। यदि हम इसके पीछे के गणित को समझें, तो इंडक्शन कुकटॉप की कार्यक्षमता लगभग 85-90% होती है, जबकि गैस चूल्हे की दक्षता केवल 40-50% ही रह जाती है क्योंकि काफी ऊर्जा हवा में बर्बाद हो जाती है।
गणित के हिसाब से देखें तो एक सामान्य परिवार में इंडक्शन पर खाना बनाने का मासिक बिजली खर्च गैस सिलेंडर के मुकाबले 20% से 30% तक कम हो सकता है। इंडक्शन न केवल सस्ता है, बल्कि यह समय की भी भारी बचत करता है क्योंकि यह सीधे बर्तन को गर्म करता है, जिससे पानी या दूध गैस के मुकाबले लगभग आधी देरी में उबल जाता है।
इसके अलावा, इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाना अधिक सुरक्षित है क्योंकि इसमें खुली लौ नहीं होती, जिससे आग लगने का खतरा कम रहता है। इसमें दिए गए ऑटो-ऑफ और टाइमर जैसे फीचर्स इसे स्मार्ट और सुविधाजनक बनाते हैं। हालांकि, इसके लिए खास इंडक्शन-फ्रेंडली बर्तनों की आवश्यकता होती है, लेकिन लंबी अवधि में होने वाली बचत और सुरक्षा को देखते हुए, गैस सिलेंडर से इंडक्शन पर स्विच करना एक समझदारी भरा और आधुनिक निर्णय है।
1. BLUETRAX Classic 2200 Watt Infrared Cooktop with Crystal Glass & Touch Panel | 4 Pre set cooking Modes | Stir-fry | BBQ | Hot Pot | Steam | 60°C to 600°C | Digital time & Watt display
BLUETRAX Classic Infrared Cooktop उन लोगों के लिए एक क्रांतिकारी किचन गैजेट है जो इंडक्शन कुकटॉप की सीमाओं (जैसे केवल खास बर्तनों का उपयोग) से परेशान हैं। यह इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इस पर किसी भी प्रकार के बर्तन (मिट्टी, कांच, एल्युमीनियम, स्टील या तांबा) का उपयोग कर सकते हैं। 2200 वॉट की दमदार शक्ति और स्टाइलिश टच पैनल के साथ, यह आपके खाना पकाने के अनुभव को तेज़ और आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बर्तनों की कोई पाबंदी नहीं
पावरफुल हीटिंग
सटीक नियंत्रण
आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
सतह का गर्म होना
बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
2. Drumstone (15 Years Warranty) 2000W Portable Electric Chula – High-Power Induction Cooktop, Smart Cooking Stove for Home with Easy-Clean Surface
Drumstone 2000W Induction Cooktop एक शक्तिशाली और आधुनिक इलेक्ट्रिक चूल्हा है, जो विशेष रूप से तेज़ और ऊर्जा-कुशल खाना पकाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें उच्च दक्षता वाली कॉपर कॉइल का उपयोग किया गया है, जो गर्मी को समान रूप से फैलाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 15 साल की लंबी वारंटी का दावा है, जो इसे बाजार में उपलब्ध अन्य ब्रांड्स से काफी अलग और भरोसेमंद बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय वारंटी
तेज़ और कुशल
आधुनिक नियंत्रण
पोर्टेबिलिटी
सुरक्षित संचालन
क्यों खोजें विकल्प
बर्तनों की सीमा
कीमतअधिक
3. BLOWHOT BL 500 Grill Infrared Cooker 2200 Watt | Infrared Cooktop with Mesh Tray | Electric Grill Cooker | Fast Heating Cook Top | Suitable for All Flat Bottom Utensils | 1 Year Warranty
BLOWHOT BL 500 एक वर्सटाइल और शक्तिशाली इलेक्ट्रिक कुकर है जो इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह केवल एक खाना बनाने वाला चूल्हा नहीं है, बल्कि इसके साथ मिलने वाली मेश ट्रे इसे एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक ग्रिल में बदल देती है। 2200 वॉट की दमदार पावर और सभी प्रकार के समतल बर्तनों (सिल्वर, स्टील, मिट्टी, कांच) के साथ काम करने की क्षमता इसे हर घर के लिए उपयोगी बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ग्रिलिंग की सुविधा
बर्तनों की आजादी
उच्च दक्षता
पूरी तरह सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
सतह का गर्म होना
समतल बर्तन अनिवार्य
4. Exxelo 10 Year Warranty Portable Induction Cooktop 2000W with LED Display, Touch Controls, Preset Menu Options, Fast Heating Electric Stove, Energy Efficient Cooker for Home & Travel Use
Exxelo 2000W Induction Cooktop उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प है जो टिकाऊपन को प्राथमिकता देते हैं। 2000 वॉट की दमदार पावर और 10 साल की लंबी वारंटी के साथ, यह उत्पाद बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। इसका आधुनिक टच पैनल और मल्टीपल कुकिंग मोड्स इसे घरेलू इस्तेमाल और यात्रा दोनों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
10 साल का भरोसा
स्मार्ट और सटीक
एनर्जी एफिशिएंट
प्री-सेट मेनू
क्यों खोजें विकल्प
बर्तनों की पाबंदी
कीमत साधारण इंडक्शन मॉडल्स से थोड़ी अधिक
5. Cadlec CookMate 2000W Induction Cooktop with Crystal Glass | 7 Cooking Modes, Auto Shut-Off, Over-Heat Protection, LED Display, BIS Approved, 2-Year Warranty | Black
Cadlec CookMate एक शक्तिशाली और बजट-फ्रेंडली इंडक्शन कुकटॉप है, जो विशेष रूप से भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 2000 वॉट की हाई-पावर और 7 प्री-सेट कुकिंग मोड्स के साथ, यह खाना पकाने की प्रक्रिया को काफी तेज़ बना देता है। इसका 'क्रिस्टल ग्लास' टॉप और शॉक-प्रूफ ABS बॉडी इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाती है। पिछले महीने में 7,000 से अधिक लोगों द्वारा खरीदा जाना इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू फॉर मनी
भारतीय खाना पकाने के लिए बेस्ट
अत्यधिक सुरक्षित
कॉम्पैक्ट और हल्का
क्यों खोजें विकल्प
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बर्तनों की शर्त
6. Longway Cruiser IC PB 2000 Watt Induction Cooktop with Auto Shut-Off & Over-Heat Protection With 8 Cooking Mode & BIS Approved (Black, Push Button)
Longway Cruiser IC एक बजट-अनुकूल और शक्तिशाली इंडक्शन कुकटॉप है जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में दमदार परफॉरमेंस चाहते हैं। 2000 वॉट की पावर के साथ यह खाना पकाने के समय को काफी कम कर देता है। इसमें सुरक्षा के लिए आधुनिक फीचर्स जैसे Auto Shut-Off और Over-Heat Protection दिए गए हैं। साथ ही, BIS अप्रूवल इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की पुष्टि करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती विकल्प
सुरक्षित कुकिंग
8 कुकिंग मोड
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
3.3 स्टार रेटिंग
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7. DIGISMART Mark-1 Induction Cooktop (2000 Watts) |Indian Menu Option|Automatic power & temperature adjustment|Protection against insects Induction, Black
DIGISMART Mark-1 एक स्मार्ट और बजट-फ्रेंडली इंडक्शन कुकटॉप है जो विशेष रूप से भारतीय घरों के लिए बनाया गया है। यह कुकटॉप न केवल खाना पकाने को तेज़ बनाता है, बल्कि इसमें एक अनूठा फीचर कीड़ों से सुरक्षा भी दिया गया है, जो इसके अंदरूनी सर्किट को सुरक्षित रखता है। पिछले महीने 1,000 से अधिक लोगों द्वारा खरीदा जाना इसकी उपयोगिता को दर्शाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हैंड्स-फ्री कुकिंग
स्वास्थ्य और सुरक्षा
भारतीय व्यंजनों के लिए तैयार
एनर्जी सेविंग
क्यों खोजें विकल्प
पावर कंफ्यूजन
पुश बटन
1. इंडक्शन का मतलब क्या होता है?
वैज्ञानिक भाषा में इंडक्शन का अर्थ है बिना छुए बिजली या चुंबकीय प्रभाव से ऊर्जा पैदा करना।
इंडक्शन कुकटॉप के संदर्भ में, इसके अंदर एक तांबे की कॉइल होती है। जब इसमें बिजली दौड़ती है, तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र सीधे बर्तन के निचले हिस्से में गर्मी पैदा करता है, जिससे चूल्हा खुद गर्म नहीं होता, बल्कि केवल बर्तन गर्म होता है।
2. कौन सा इंडक्शन बेहतर है, 1200 वॉट या 1800 वॉट?
1800 वॉट के फायदे: इसमें खाना जल्दी पकता है, हीटिंग ज्यादा शक्तिशाली होती है और आप बड़े बर्तनों (जैसे भारी कुकर या कड़ाही) का उपयोग आसानी से कर सकते हैं।
1200 वॉट: यह केवल हल्के काम जैसे दूध उबालने, चाय बनाने या छोटे बर्तनों के लिए ठीक है। भारी कुकिंग में यह बहुत ज्यादा समय लेता है।
बिजली की बचत: कई लोगों को लगता है कि ज्यादा वॉट मतलब ज्यादा बिजली बिल, लेकिन ऐसा नहीं है। 1800 वॉट का इंडक्शन खाना जल्दी पका देता है, इसलिए वह कम समय के लिए चलता है और अंततः बिजली की बचत ही करता है।
3. इंडक्शन एसी (AC) है या डीसी (DC)?
- इंडक्शन कुकटॉप एसी (AC - Alternating Current) पर चलता है और अंदरूनी रूप से इसे हाई-फ्रीक्वेंसी एसी में बदलता है।
- आप इसे अपने घर के सामान्य प्लग (जो AC सप्लाई देता है) में लगाते हैं।
- अंदर लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट (IGBT) इस बिजली को बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसी वाले चुंबकीय क्षेत्र में बदल देता है, जिससे बर्तन गर्म होता है।
निष्कर्ष
इंडक्शन: चुंबकीय शक्ति से सीधे बर्तन को गर्म करने वाली तकनीक।
बेहतर विकल्प: हमेशा 1800W से 2000W वाला मॉडल लें (जैसे Cadlec या Atomberg के मॉडल्स), क्योंकि ये तेज़ और कुशल होते हैं।
बिजली: यह घर की सामान्य AC बिजली का उपयोग करता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर 'एफिलिएट कंटेंट' सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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