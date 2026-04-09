गैस सिलेंडर के महंगे दामों से छुट्टी, इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाना कितना सस्ता? यहाँ देखें पूरी गणित

Apr 09, 2026 03:37 pm IST

इंडक्शन कुकटॉप गैस सिलेंडर की तुलना में अधिक सुरक्षित और किफायती है, क्योंकि यह सीधे बर्तन को गर्म कर बिजली की कम खपत में तेजी से खाना पकाता है। आधुनिक किचन के लिए यह एक स्मार्ट निवेश है जो न केवल आपके समय की बचत करता है, बल्कि ईंधन पर होने वाले मासिक खर्च को भी काफी हद तक कम कर देता है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

इंडक्शन कुकटॉप और गैस सिलेंडर के बीच लागत की तुलना आजकल हर गृहणी और बजट के प्रति जागरूक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच, इंडक्शन कुकटॉप एक किफायती और कुशल विकल्प के रूप में उभरा है। यदि हम इसके पीछे के गणित को समझें, तो इंडक्शन कुकटॉप की कार्यक्षमता लगभग 85-90% होती है, जबकि गैस चूल्हे की दक्षता केवल 40-50% ही रह जाती है क्योंकि काफी ऊर्जा हवा में बर्बाद हो जाती है।

गणित के हिसाब से देखें तो एक सामान्य परिवार में इंडक्शन पर खाना बनाने का मासिक बिजली खर्च गैस सिलेंडर के मुकाबले 20% से 30% तक कम हो सकता है। इंडक्शन न केवल सस्ता है, बल्कि यह समय की भी भारी बचत करता है क्योंकि यह सीधे बर्तन को गर्म करता है, जिससे पानी या दूध गैस के मुकाबले लगभग आधी देरी में उबल जाता है।

इसके अलावा, इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाना अधिक सुरक्षित है क्योंकि इसमें खुली लौ नहीं होती, जिससे आग लगने का खतरा कम रहता है। इसमें दिए गए ऑटो-ऑफ और टाइमर जैसे फीचर्स इसे स्मार्ट और सुविधाजनक बनाते हैं। हालांकि, इसके लिए खास इंडक्शन-फ्रेंडली बर्तनों की आवश्यकता होती है, लेकिन लंबी अवधि में होने वाली बचत और सुरक्षा को देखते हुए, गैस सिलेंडर से इंडक्शन पर स्विच करना एक समझदारी भरा और आधुनिक निर्णय है।

BLUETRAX Classic Infrared Cooktop उन लोगों के लिए एक क्रांतिकारी किचन गैजेट है जो इंडक्शन कुकटॉप की सीमाओं (जैसे केवल खास बर्तनों का उपयोग) से परेशान हैं। यह इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इस पर किसी भी प्रकार के बर्तन (मिट्टी, कांच, एल्युमीनियम, स्टील या तांबा) का उपयोग कर सकते हैं। 2200 वॉट की दमदार शक्ति और स्टाइलिश टच पैनल के साथ, यह आपके खाना पकाने के अनुभव को तेज़ और आसान बनाता है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी सतह प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास डिस्प्ले डिजिटल टाइमर और वॉट डिस्प्ले कुकिंग मोड्स 4 प्री-सेट मोड्स क्यों खरीदें बर्तनों की कोई पाबंदी नहीं पावरफुल हीटिंग सटीक नियंत्रण आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प सतह का गर्म होना बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

Drumstone 2000W Induction Cooktop एक शक्तिशाली और आधुनिक इलेक्ट्रिक चूल्हा है, जो विशेष रूप से तेज़ और ऊर्जा-कुशल खाना पकाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें उच्च दक्षता वाली कॉपर कॉइल का उपयोग किया गया है, जो गर्मी को समान रूप से फैलाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 15 साल की लंबी वारंटी का दावा है, जो इसे बाजार में उपलब्ध अन्य ब्रांड्स से काफी अलग और भरोसेमंद बनाता है।

Specifications बचत गैस के मुकाबले 20-30% कम ऊर्जा की खपत वारंटी 15 साल की वारंटी बर्तन की संगतता केवल इंडक्शन-फ्रेंडली डिजाइन पोर्टेबल और स्पेस-सेविंग स्लीक बॉडी कंट्रोल टच पैनल और LED डिस्प्ले कॉइल टाइप हाई-एफिशिएंसी कॉपर कॉइल क्यों खरीदें अतुलनीय वारंटी तेज़ और कुशल आधुनिक नियंत्रण पोर्टेबिलिटी सुरक्षित संचालन क्यों खोजें विकल्प बर्तनों की सीमा कीमतअधिक

BLOWHOT BL 500 एक वर्सटाइल और शक्तिशाली इलेक्ट्रिक कुकर है जो इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह केवल एक खाना बनाने वाला चूल्हा नहीं है, बल्कि इसके साथ मिलने वाली मेश ट्रे इसे एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक ग्रिल में बदल देती है। 2200 वॉट की दमदार पावर और सभी प्रकार के समतल बर्तनों (सिल्वर, स्टील, मिट्टी, कांच) के साथ काम करने की क्षमता इसे हर घर के लिए उपयोगी बनाती है।

Specifications सर्विस डोरस्टेप सर्विस वारंटी 1 साल सुरक्षा शॉक प्रूफ बॉडी, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और सेल्फ टाइमर खास कंपोनेंट ग्रिलिंग के लिए मेश ट्रे थर्मल एफिशिएंसी 94% क्यों खरीदें ग्रिलिंग की सुविधा बर्तनों की आजादी उच्च दक्षता पूरी तरह सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प सतह का गर्म होना समतल बर्तन अनिवार्य

Exxelo 2000W Induction Cooktop उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प है जो टिकाऊपन को प्राथमिकता देते हैं। 2000 वॉट की दमदार पावर और 10 साल की लंबी वारंटी के साथ, यह उत्पाद बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। इसका आधुनिक टच पैनल और मल्टीपल कुकिंग मोड्स इसे घरेलू इस्तेमाल और यात्रा दोनों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।

Specifications सुरक्षा ओवरहीट प्रोटेक्शन और ऑटो-कट ऑफ वारंटी 10 साल की लंबी वारंटी कुकिंग मोड्स प्री-सेट मोड्स डिस्प्ले रियल-टाइम LED डिजिटल डिस्प्ले क्यों खरीदें 10 साल का भरोसा स्मार्ट और सटीक एनर्जी एफिशिएंट प्री-सेट मेनू क्यों खोजें विकल्प बर्तनों की पाबंदी कीमत साधारण इंडक्शन मॉडल्स से थोड़ी अधिक

Cadlec CookMate एक शक्तिशाली और बजट-फ्रेंडली इंडक्शन कुकटॉप है, जो विशेष रूप से भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 2000 वॉट की हाई-पावर और 7 प्री-सेट कुकिंग मोड्स के साथ, यह खाना पकाने की प्रक्रिया को काफी तेज़ बना देता है। इसका 'क्रिस्टल ग्लास' टॉप और शॉक-प्रूफ ABS बॉडी इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाती है। पिछले महीने में 7,000 से अधिक लोगों द्वारा खरीदा जाना इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।

Specifications सत्यापन BIS अप्रूव्ड वारंटी 2 साल (1 साल स्टैंडर्ड + 1 साल रजिस्ट्रेशन पर) डिस्प्ले LED डिजिटल डिस्प्ले सुरक्षा ऑटो शट-ऑफ, ओवर-हीट प्रोटेक्शन और शॉक-प्रूफ कुकिंग मोड्स 7 प्री-सेट मोड क्यों खरीदें वैल्यू फॉर मनी भारतीय खाना पकाने के लिए बेस्ट अत्यधिक सुरक्षित कॉम्पैक्ट और हल्का क्यों खोजें विकल्प पुश बटन बर्तनों की शर्त

Longway Cruiser IC एक बजट-अनुकूल और शक्तिशाली इंडक्शन कुकटॉप है जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में दमदार परफॉरमेंस चाहते हैं। 2000 वॉट की पावर के साथ यह खाना पकाने के समय को काफी कम कर देता है। इसमें सुरक्षा के लिए आधुनिक फीचर्स जैसे Auto Shut-Off और Over-Heat Protection दिए गए हैं। साथ ही, BIS अप्रूवल इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की पुष्टि करता है।

Specifications सत्यापन BIS अप्रूव्ड वारंटी 2 साल की लिमिटेड डोमेस्टिक वारंटी सुरक्षा ऑटो शट-ऑफ और ओवर-हीट प्रोटेक्शन बॉडी मटीरियल शॉक-प्रूफ और रस्ट-प्रूफ ABS प्लास्टिक कुकिंग मोड्स 8 प्री-सेट फंक्शन क्यों खरीदें किफायती विकल्प सुरक्षित कुकिंग 8 कुकिंग मोड 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प 3.3 स्टार रेटिंग पुश बटन

DIGISMART Mark-1 एक स्मार्ट और बजट-फ्रेंडली इंडक्शन कुकटॉप है जो विशेष रूप से भारतीय घरों के लिए बनाया गया है। यह कुकटॉप न केवल खाना पकाने को तेज़ बनाता है, बल्कि इसमें एक अनूठा फीचर कीड़ों से सुरक्षा भी दिया गया है, जो इसके अंदरूनी सर्किट को सुरक्षित रखता है। पिछले महीने 1,000 से अधिक लोगों द्वारा खरीदा जाना इसकी उपयोगिता को दर्शाता है।

Specifications वारंटी 1 साल की वारंटी वजन पोर्टेबल और हल्का डिजाइन खासियत मैग्नेटिक रेडिएशन से बचाव और कीड़ों से सुरक्षा सुरक्षा इंटेलिजेंट IGBT सेंसर कंट्रोल पुश बटन क्यों खरीदें हैंड्स-फ्री कुकिंग स्वास्थ्य और सुरक्षा भारतीय व्यंजनों के लिए तैयार एनर्जी सेविंग क्यों खोजें विकल्प पावर कंफ्यूजन पुश बटन

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

1. इंडक्शन का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक भाषा में इंडक्शन का अर्थ है बिना छुए बिजली या चुंबकीय प्रभाव से ऊर्जा पैदा करना।

इंडक्शन कुकटॉप के संदर्भ में, इसके अंदर एक तांबे की कॉइल होती है। जब इसमें बिजली दौड़ती है, तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र सीधे बर्तन के निचले हिस्से में गर्मी पैदा करता है, जिससे चूल्हा खुद गर्म नहीं होता, बल्कि केवल बर्तन गर्म होता है।

2. कौन सा इंडक्शन बेहतर है, 1200 वॉट या 1800 वॉट? 1800 वॉट के फायदे: इसमें खाना जल्दी पकता है, हीटिंग ज्यादा शक्तिशाली होती है और आप बड़े बर्तनों (जैसे भारी कुकर या कड़ाही) का उपयोग आसानी से कर सकते हैं।

1200 वॉट: यह केवल हल्के काम जैसे दूध उबालने, चाय बनाने या छोटे बर्तनों के लिए ठीक है। भारी कुकिंग में यह बहुत ज्यादा समय लेता है।

बिजली की बचत: कई लोगों को लगता है कि ज्यादा वॉट मतलब ज्यादा बिजली बिल, लेकिन ऐसा नहीं है। 1800 वॉट का इंडक्शन खाना जल्दी पका देता है, इसलिए वह कम समय के लिए चलता है और अंततः बिजली की बचत ही करता है।

3. इंडक्शन एसी (AC) है या डीसी (DC)? इंडक्शन कुकटॉप एसी (AC - Alternating Current) पर चलता है और अंदरूनी रूप से इसे हाई-फ्रीक्वेंसी एसी में बदलता है।

आप इसे अपने घर के सामान्य प्लग (जो AC सप्लाई देता है) में लगाते हैं।

अंदर लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट (IGBT) इस बिजली को बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसी वाले चुंबकीय क्षेत्र में बदल देता है, जिससे बर्तन गर्म होता है। निष्कर्ष इंडक्शन: चुंबकीय शक्ति से सीधे बर्तन को गर्म करने वाली तकनीक।

बेहतर विकल्प: हमेशा 1800W से 2000W वाला मॉडल लें (जैसे Cadlec या Atomberg के मॉडल्स), क्योंकि ये तेज़ और कुशल होते हैं।

बिजली: यह घर की सामान्य AC बिजली का उपयोग करता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।