CCTV Camera: दूर से रखें घर की निगरानी, वीडियो कॉलिग की सुविधा, कीमत मात्र ₹2000

Jan 11, 2026 05:27 pm IST

आज के वक्त में ज्यादातर महिलाएं और पुरुष वर्किंग हैं। ऐसे में घर की सिक्योरिटी राम भरोसे होती है। हालांकि इस बीच सीसीटीवी कैमरे घर की सुरक्षा के लिए एक जरूरी प्रोडक्ट बनकर उभारें हैं, जहां पहले तक सिक्योरिटी कैमरों को लगाना लग्जरी माना जाता था। लेकिन अमेजन सेल से कोई भी अपने घर के लिए बेहद कम दाम में सिक्योरिटी कैमरा खरीद सकता है। इन सीसीटीवी कैमरों के 2000 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। इन कैमरों की मदद से आप घर से दूर रहते हुए अपने घर की निगरानी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में कोई है, तो उससे वीडियो कॉलिंग के जैसे बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में सीटीवीवी कैमरे इनबिल्ड स्पीकर और माइक्रोफोन्स के साथ आते हैं। इसके अलावा इसमें मेमोरी कार्ड की सुविधा मिलती है, जिससे आप घर में किसी भी गतिविधियों को रेकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही क्लाउड स्टोरेज की भी सुविधा मिलती है, जिससे आप बाद में रेकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। इन सीसीटीवी कैमरों से रात हो या दिन हर वक्त निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि इमसें नाइट विजन की सुविधा भी मिलती है।

Hero Group का Qubo Smart 3MP इनडोर सिक्योरिटी कैमरा उन लोगों के लिए बना है जो घर, बच्चों और बुजुर्गों की निगरानी में कोई समझौता नहीं चाहते। इसमें 2K (3MP) हाई-रेजोल्यूशन वीडियो, 360 डिग्री पैन और 90 डिग्री टिल्ट, AI पर्सन डिटेक्शन, नाइटपल्स नाइट विज़न और ऑटो इंट्रूडर अलार्म जैसी प्रीमियम सुविधाएँ मिलती हैं। यह कैमरा फिलहाल 50Qubo Smart 360° 3MP Wi-Fi Security Camera फीसद की छूट के साथ सिर्फ 1990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications नाइट विज़न NightPulse IR AI फीचर्स पर्सन डिटेक्शन, इंट्रूडर अलार्म कनेक्टिविटी 2.4GHz वाई-फाई स्टोरेज SD कार्ड (एक टेराबाइट तक) और क्लाउड रिज़ॉल्यूशन 3MP क्यों खरीदें 360° पैन और 90° टिल्ट मोटराइज्ड मूवमेंट SD कार्ड और क्लाउड स्टोरेज सपोर्ट Qubo ऐप से लाइव व्यू और कंट्रोल बहुत साफ 2K वीडियो क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 2.4GHz वाई-फाई सपोर्ट SD कार्ड और क्लाउड सब्सक्रिप्शन अलग से लेना होगा

यह ड्यूल लेंस पीटीज़ेड सिक्योरिटी कैमरा घर, दुकान या ऑफिस की निगरानी के लिए एक शानदार ऑप्शन है। इसमें ऊपर और नीचे दो कैमरे दिए गए हैं, जिससे पूरा 360 डिग्री कवरेज बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के मिलता है। इसका 5MP हाई-रेजोल्यूशन कैमरा, ऑटो ट्रैकिंग, मोशन डिटेक्शन और कलर नाइट विज़न इसे प्रीमियम फीचर्स वाला बजट CCTV बनाते हैं। यह कैमरा इस समय 83 फीसद की भारी छूट के साथ सिर्फ 1689 रुपये में मिल रहा है।

Specifications रिज़ॉल्यूशन 5MP (फुल एचडी) रोटेशन 355° पैन, 90° टिल्ट कनेक्टिविटी वाई-फाई नाइट विज़न कलर + IR पावर इलेक्ट्रिक (प्लग-इन) ऐप V380 Pro क्यों खरीदें 360 डिग्री पैन और 90 डिग्री टिल्ट PTZ मूवमेंट के साथ कैमरा घूमेगा कलर नाइट विज़न IR और फ्लड लाइट के साथ वाई-फाई कनेक्टिविटी और आसान इंस्टॉलेशन मोबाइल से कहीं से भी कंट्रोल ऊपर और नीचे दो कैमरे क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज के लिए एसडी कार्ड अलग से लेना होगा आउटडोर के लिए कवर की जरूरत पड़ सकती है

यह 6MP Dual Lens Outdoor CCTV Camera घर, दुकान, गोदाम और ऑफिस की सुरक्षा के लिए एक दमदार ऑप्शन है। इसमें दिए गए डुअल कैमरे एक साथ दो एंगल से लाइव व्यू दिखाते हैं, जिससे कोई भी कोना छूटता नहीं। PTZ टेक्नोलॉजी के साथ 360 डिग्री पैन, टिल्ट और ज़ूम कंट्रोल मोबाइल ऐप से किया जा सकता है। कलर नाइट विज़न, टू-वे ऑडियो और वेदर-रेज़िस्टेंट डिजाइन इसे इनडोर और आउटडोर दोनों के लिए परफेक्ट बनाते हैं। यह कैमरा फिलहाल 46 फीसद की छूट के साथ 2689 रुपये में उपलब्ध है

Specifications कैमरा टाइप डुअल लेंस PTZ नाइट विज़न IR और कलर नाइट विज़न कनेक्टिविटी वाई-फाई माउंटिंग वॉल माउंट क्यों खरीदें दो अलग-अलग एंगल से निगरानी 360° पैन, टिल्ट और ज़ूम कंट्रोल फुल एचडी वीडियो और कलर नाइट विज़न मोबाइल से बात और सुनने की सुविधा WiFi कनेक्टिविटी के साथ आसान इंस्टॉलेशन क्यों खोजें विकल्प लगातार Wi-Fi कनेक्शन जरूरी मेमोरी कार्ड अलग से खरीदना होगा

यह EzyKam सीरीज़ का स्मार्ट Wi-Fi कैमरा घर की इनडोर सिक्योरिटी के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। इसमें मिलने वाला 1080P फुल एचडी वीडियो हर मूवमेंट को शार्प और क्लियर दिखाता है, जबकि 360 डिग्री पैन और टिल्ट फीचर से पूरे कमरे पर नजर रखी जा सकती है। मोशन डिटेक्शन, ऑटो ट्रैकिंग, नाइट विज़न और टू-वे ऑडियो के साथ यह कैमरा आपकी गैरमौजूदगी में भी घर को सुरक्षित रखता है। फिलहाल यह कैमरा 51 फीसद की छूट के साथ 1799 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications रिज़ॉल्यूशन 1080P फुल एचडी नाइट विज़न आईआर, दस मीटर तक कनेक्टिविटी वाई-फाई स्टोरेज एसडी कार्ड क्यों खरीदें घर के हर कोने पर नजर दिन और रात दोनों में क्लियर वीडियो इंस्टॉल करना आसान मोबाइल से कहीं से भी लाइव देखने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प केवल इनडोर यूज़ के लिए एसडी कार्ड अलग से खरीदना होगा

यह 2MP Dual Light Smart Camera घर, बच्चों के कमरे और इनडोर सिक्योरिटी के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। इसमें मिलने वाला फुल एचडी 2MP वीडियो आउटपुट हर मूवमेंट को क्लियर दिखाता है, जबकि 360 डिग्री पैन-टिल्ट फीचर से पूरे कमरे पर नजर रखी जा सकती है। मोशन डिटेक्शन, ऑटो ट्रैकिंग और टू-वे ऑडियो के साथ आप मोबाइल से लाइव देखकर बात भी कर सकते हैं। यह कैमरा फिलहाल 71 फीसद की छूट के साथ 1299 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications कैमरा टाइप पैन-टिल्ट Wi-Fi कैमरा कनेक्टिविटी वाई-फाई माउंटिंग सीलिंग माउंट उपयोग इनडोर सिक्योरिटी और बेबी मॉनिटरिंग क्यों खरीदें पूरे कमरे पर एक ही कैमरे से नजर बच्चों और घर की सुरक्षा के लिए उपयोगी किफायती कीमत पर स्मार्ट फीचर्स ऑटो ट्रैकिंग से कोई मूवमेंट मिस नहीं होता क्यों खोजें विकल्प केवल इनडोर इस्तेमाल के लिए स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड अलग से लेना होगा

यह Arc Duo Dual-Lens CCTV Camera घर, दुकान और आउटडोर सिक्योरिटी के लिए एक प्रीमियम ऑप्शन है। इसमें 3MP + 3MP के दो कैमरे दिए गए हैं — एक वाइड-एंगल फिक्स्ड लेंस और दूसरा 360 डिग्री घूमने वाला डोम लेंस, जिससे एक ही कैमरे से पूरे एरिया की निगरानी होती है। 2.4GHz और 5GHz ड्यूल-बैंड Wi-Fi सपोर्ट की वजह से वीडियो स्ट्रीमिंग ज्यादा फास्ट और स्टेबल रहती है। कलर नाइट विज़न, स्मार्ट ट्रैकिंग, लाइट और साउंड अलार्म इसे एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं। यह कैमरा फिलहाल 53 फीसद की छूट के साथ 4199 रुपये में उपलब्ध है।



Specifications रिज़ॉल्यूशन 3MP + 3MP रोटेशन 360 डिग्री कनेक्टिविटी 2.4GHz और 5GHz Wi-Fi, ईथरनेट स्टोरेज एसडी कार्ड ऐप EseeCloud क्यों खरीदें एक ही कैमरे से दो एंगल की निगरानी झूठे अलर्ट कम करने के लिए स्मार्ट ह्यूमन डिटेक्शन आउटडोर के लिए मजबूत और टिकाऊ डिजाइन मोबाइल से कहीं से भी कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प एसडी कार्ड अलग से खरीदना होगा कीमत सामान्य कैमरों से थोड़ी ज्यादा है

यह C410 स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो बिना वायर और बिना पावर प्लग के घर या बाहर निगरानी करना चाहते हैं। इसमें 2K (3MP) HD कैमरा दिया गया है, जो दिन और रात दोनों में बेहद क्लियर वीडियो देता है। इन-बिल्ट स्पॉटलाइट के साथ कलर नाइट विज़न, स्मार्ट पर्सन डिटेक्शन और टू-वे ऑडियो इसे एक प्रीमियम सिक्योरिटी सॉल्यूशन बनाते हैं। एक बार चार्ज करने पर इसकी बैटरी करीब 180 दिन तक चल सकती है। यह कैमरा फिलहाल 64 फीसद की छूट के साथ 3998 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications नाइट विज़न कलर नाइट विज़न कनेक्टिविटी वाई-फाई वेदरप्रूफ आईपी पैंसठ स्मार्ट सपोर्ट एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट स्टोरेज माइक्रो एसडी क्यों खरीदें हाई-रेजोल्यूशन वीडियो कहीं भी आसानी से इंस्टॉल कलर नाइट विज़न स्पॉटलाइट के साथ आईपी पैंसठ वेदरप्रूफ बॉडी एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प कीमत सामान्य वायर्ड कैमरों से ज्यादा एसडी कार्ड अलग से खरीदना होगा

