IndiGo ने रद्द की सैकड़ों Flights, जानें अब कैसे मिलेंगे पूरे पैसे वापस और री-बुकिंग का आसान तरीका

संक्षेप: IndiGo ने देशभर में सैकड़ों उड़ानों को रद्द कर दिया है अगर आपकी फ्लाइट भी कैंसिल हुई है तो जानिए कैसे पूरा रिफंड पाएं या फिर रिबुकिंग कर लें।

अगर आप भी हाल ही में DGCA द्वारा लागू नए पायलट-ड्यूटी नियमों के बीच अचानक हुई रद्द उड़ानों से प्रभावित हुए हैं, तो राहत की ख़बर है। IndiGo ने देश भर में सैकड़ों उड़ानों को कैंसिल किया है जिससे हजारों यात्री फंसे हुए हैं। इस बीच, एयरलाइन ने राहत देने की कोशिश में कहा है कि जो टिकट रद्द हुए हैं उनसे यात्रियों को पूरा पैसा वापस (Full Refund) मिलेगा या वे फ्री री-बुकिंग कर सकते हैं, बिना अतिरिक्त चार्ज के। लेकिन यह काम तभी सफल होगा, जब आप सही तरीके से आवेदन करें वरना पैसा या रिस्टोर नहीं मिलेगा।

IndiGo ने क्यों रद्द की फ्लाइट्स नए DGCA के पायलट ड्यूटी नियम (FDTL) लागू होने के बाद पायलटों की कमी और शेड्यूलिंग गड़बड़ी की वजह से IndiGo को सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। मात्र कुछ दिनों में 500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुईं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद समेत कई राज्यों में अफ़रा-तफरी मची। यात्रियों ने baggage, accommodations, connecting flights जैसे कई मुश्किलों का सामना किया। यात्रियों की असुविधा और एयरपोर्ट्स पर भीड़, लम्बी लाइनें, खाने-पानी की कमी जैसी समस्याएं सामने आईं। इसलिए, अगर आपकी फ्लाइट रद्द हुई है, तो आपका हक़ है कि आप या तो पूरी राशि वापस लें या अगली उपलब्ध फ्लाइट पर मुफ्त में जा सकें।

IndiGo टिकट कैसे कैंसिल करें, कैसे रिफंड या री-बुकिंग के लिए अप्लाई करें 1. अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करें सबसे पहले, IndiGo की वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें और “Manage Booking” या “Check Flight Status” पर जाएं। अपना PNR / बुकिंग रेफरेंस और Last Name / Email ID दर्ज करें। अगर आपकी फ्लाइट की स्थिति “Cancelled” या “Rescheduled” दिख रही है तो आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

2. Plan B ऑप्शन देखें Refund या Rebooking चुनें IndiGo ने उन टिकट धारकों के लिए जो रद्द हुए हैं, एक विकल्प पेश किया है: “Plan B”। Plan B के तहत, आप चाहें तो फुल रिफंड मांग सकते हैं, या किसी Alternative Flight पर बिना अतिरिक्त शुल्क (no extra charges) रिस्टोरमेंट कर सकते हैं।

3. रिफंड या री-बुकिंग के लिए आवेदन करें अगर आप रिफंड चाहते हैं: IndiGo की वेबसाइट पर जाएं → Support / Refund Section → “Cancellation / Refund for Cancelled Flight” चुनें। फिर अपना PNR, Email ID / Last Name भरे और Submit Request करें। अगर आपने ऑनलाइन भुगतान किया है राशि उसी कार्ड या पेमेंट मोड में वापस होगी; यदि आपने कैश लिया है तो एयरपोर्ट काउंटर पर जाकर टिकट व ID दिखा कर रिफंड ले सकते हैं।

4. रिफंड की जांच और ट्रैकिंग रिफंड मिलने में आमतौर पर 5–7 व्यावसायिक दिन लग सकते हैं (Credit-card या ऑनलाइन पेमेंट के लिए)। अगर रिफंड नहीं मिला या रद्द हुआ तो IndiGo कस्टमर सपोर्ट (अपनी बुकिंग रेफरेंस के साथ) से संपर्क करें। अगर फिर भी परेशानी आए, तो शिकायत दर्ज करें।