IndiGo ने आज फिर कैंसिल की सैकड़ों Flights, कैंसिल हुई या ऑन-टाइम? यहां देखें मिनटों में स्टेटस, ये है सबसे आसान तरीका

संक्षेप: IndiGo फ्लाइट का स्टेटस चेक करना बेहद आसान है। यात्री अपनी फ्लाइट कैंसिल, डिले या ऑन-शेड्यूल है या नहीं यह 10 सेकंड में मोबाइल से पता कर सकते हैं। जानिए IndiGo ऐप, वेबसाइट और PNR के जरिए LIVE Flight Status चेक करने का सबसे आसान तरीका।

Dec 08, 2025 01:50 pm IST

How check if your Flight Cancelled or Schedule: कई दिनों तक लगातार हवाई सेवा रद्द करने के बाद IndiGo के आज एक बार फिर 200 से ज्यादा उड़ाने रद्द कर दी हैं। अगर आप भी आज या आने वाले दिनों में IndiGo से उड़ान भरने वाले हैं, तो फ्लाइट स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी हो जाता है। देशभर में मौसम बदलने, एयर ट्रैफिक बढ़ने और तकनीकी दिक्कतों के चलते कई बार फ्लाइट्स कैंसिल, री-शेड्यूल या डिले हो जाती हैं। ऐसे में हवाई यात्रा से ठीक पहले यह जान लेना कि आपकी IndiGo फ्लाइट समय पर है या नहीं, आपको अनावश्यक तनाव, एक्स्ट्रा खर्च और एयरपोर्ट पर इंतज़ार से बचा सकता है।

IndiGo ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई आसान फीचर्स उपलब्ध कराए हैं जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल से ही LIVE Flight Status चेक कर सकते हैं। चाहें आपको देखना हो कि फ्लाइट ऑन-टाइम है, डिपार्ट हुआ या लेट है; या फिर कहीं वह कैंसिल तो नहीं हो गई IndiGo की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, PNR स्टेटस और SMS Alerts आपको तुरंत असली जानकारी देते हैं। IndiGo Flight Status चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, किस तरह कुछ सेकंड में पता कर सकते हैं कि आपकी फ्लाइट उड़ चुकी है, डिले है या कैंसिल। इसके साथ ही जानेंगे कि किस तरह एयरपोर्ट पहुंचने से पहले सही जानकारी लेकर आप अपनी यात्रा को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकते हैं।

कैसे चेक करें IndiGo Flight Cancelled है या On-Schedule? 1. IndiGo की वेबसाइट से LIVE Flight Status चेक करें IndiGo की आधिकारिक वेबसाइट पर "Flight Status" सेक्शन दिया गया होता है।

यहां आपको 2 तरीके मिलते हैं

Flight Number से चेक करें

Route (From – To) से चेक करें

बस डिटेल भरें → तारीख चुनें → Search पर क्लिक करें। आपको तुरंत दिखेगा:

फ्लाइट ऑन-टाइम है

डिले है (Delay का समय दिखेगा)

रद्द (Cancelled)

टेक-ऑफ/लैंडिंग स्टेटस

यह तरीका सबसे तेज और सटीक माना जाता है।

2. IndiGo Mobile App से रियल-टाइम स्टेटस IndiGo का मोबाइल ऐप (Android/iOS) इंस्टॉल करें।

होम पेज पर ही “Flight Status” विकल्प मिलता है।

यहां फ्लाइट नंबर या रूट डालते ही आपको LIVE अपडेट मिल जाता है।

मौसम, रनवे ट्रैफिक और एयरक्राफ्ट अपडेट भी ऐप पर दिखा दिए जाते हैं।

3. PNR Status से भी पता चलता है Flight Status अगर आपके पास टिकट है, तो सिर्फ PNR नंबर दर्ज करके चेक कर सकते हैं:

फ्लाइट कन्फर्म है

गेट नंबर

बोर्डिंग टाइम

फ्लाइट ऑन-शेड्यूल/डिले

कई यूजर्स को PNR स्टेटस सबसे आसान लगता है।

4. SMS/Email Alerts पर नजर रखें IndiGo हमेशा SMS और ईमेल के जरिए यात्रियों को अपडेट भेजती है।

अगर फ्लाइट—

कैंसिल होती है

री-शेड्यूल होती है

30 मिनट से ज्यादा डिले होती है

तो आपको अलर्ट मैसेज मिलता है।

एयरपोर्ट जाने से पहले इन नोटिफिकेशन्स का ध्यान जरूर रखें।

फ्लाइट कैंसिल मिल जाए तो क्या करें? अगर चेक करने पर आपकी IndiGo फ्लाइट “Cancelled” दिखे, तो:

अपनी बुकिंग मैनेज करें सेक्शन में जाकर रिफंड/रीबुकिंग चुन सकते हैं

टिकट एजेंट/थर्ड पार्टी से बुक किया है → वहीं से रिफंड मिलेगा