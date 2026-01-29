हर जेब में होगा 5G Phone, सबसे सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, कीमत ₹7999 से शुरू
पहली बार स्मार्टफोन खरीद रहे हैं या फिर कम बजट में 5G फोन को आजमाना चाहते हैं, तो यहां हम आपको भारत में मिल रहे कुछ सबसे सस्ते 5G फोन्स बता रहे हैं। लिस्ट में हमने 10,000 रुपये से कम में मिल रहे 5G फोन्स को शामिल किया है।
Redmi A4 5G
1. Redmi A4 5G (Sparkle Purple, 4GB RAM, 64GB Storage) | Segment Largest 6.88in 120Hz | 50MP Dual Camera | 18W Fast Charging | Charger in The Box
10 हजार रुपये से कम कीमत में रेडमी का यह फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अमेजन पर फोन का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला मॉडल 9,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह फोन स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच डिस्प्ले है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5160 एमएएच बैटरी है। फोन के बॉक्स में चार्जर भी मिलेगा।
Samsung Galaxy M06 5G
2. Samsung Galaxy M06 5G Mobile (Sage Green, 4GB RAM, 64GB Storage) | MediaTek Dimensity 6300 | AnTuTu 422K+ | 12 5G Bands | 25W Fast Charging | 4 Gen OS Upgrades | 50MP Camera | Without Charger
अमेजन पर इस सैमसंग फोन का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला मॉडल 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस फोन के बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच डिस्प्ले है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 एमएएच बैटरी है।
Samsung Galaxy F06 5G
3. Samsung Galaxy F06 5G, Bahama Blue (4GB, 128GB)
अमेजन पर इस सैमसंग फोन का 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 9,769 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच डिस्प्ले है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 एमएएच बैटरी है।
POCO C75 5G
4. POCO C75 5G, Silver Stardust (4GB, 64GB)
अमेजन पर इस पोको फोन का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला मॉडल 8,299 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह फोन स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच डिस्प्ले है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5160 एमएएच बैटरी है।
acer Super ZX 5G
5. acer Super ZX 5G (Carbon Black, 4GB RAM, 128GB) | Segment-First FHD+ 6.8” 120Hz Display | Sony 64MP AI Triple Camera | 5000 mAh Long Lasting Battery
अमेजन पर इस एसर फोन का 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 7,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.8 इंच डिस्प्ले है। फोन में 64 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। फोन में 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 एमएएच बैटरी है। फोन की मोटाई 8.6 एमएम है।
