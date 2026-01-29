हर जेब में होगा 5G Phone, सबसे सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, कीमत ₹7999 से शुरू

संक्षेप: पहली बार स्मार्टफोन खरीद रहे हैं या फिर कम बजट में 5G फोन को आजमाना चाहते हैं, तो यहां हम आपको भारत में मिल रहे कुछ सबसे सस्ते 5G फोन्स बता रहे हैं। लिस्ट में हमने 10,000 रुपये से कम में मिल रहे 5G फोन्स को शामिल किया है।

soniपहली बार स्मार्टफोन खरीद रहे हैं या फिर कम बजट में 5G फोन को आजमाना चाहते हैं, तो यहां हम आपको भारत में मिल रहे कुछ सबसे सस्ते 5G फोन्स बता रहे हैं। लिस्ट में हमने 10,000 रुपये से कम में मिल रहे 5G फोन्स को शामिल किया है। लिस्ट में सैमसंग, रेडमी जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल आ रहा है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

Redmi A4 5G

10 हजार रुपये से कम कीमत में रेडमी का यह फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अमेजन पर फोन का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला मॉडल 9,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह फोन स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच डिस्प्ले है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5160 एमएएच बैटरी है। फोन के बॉक्स में चार्जर भी मिलेगा।

Samsung Galaxy M06 5G

अमेजन पर इस सैमसंग फोन का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला मॉडल 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस फोन के बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच डिस्प्ले है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 एमएएच बैटरी है।

Samsung Galaxy F06 5G

अमेजन पर इस सैमसंग फोन का 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 9,769 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच डिस्प्ले है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 एमएएच बैटरी है।

POCO C75 5G

अमेजन पर इस पोको फोन का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला मॉडल 8,299 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह फोन स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच डिस्प्ले है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5160 एमएएच बैटरी है।

acer Super ZX 5G