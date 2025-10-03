गिर गए दाम, मात्र ₹18,999 में लें सबसे बड़ी बैटरी वाला 5G फोन, बॉडी भी स्टील जैसी मजबूत indias biggest battery phone iqoo z10 at lowest price of rs 18999 via amazon great indian festival sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़indias biggest battery phone iqoo z10 at lowest price of rs 18999 via amazon great indian festival sale

गिर गए दाम, मात्र ₹18,999 में लें सबसे बड़ी बैटरी वाला 5G फोन, बॉडी भी स्टील जैसी मजबूत

Amazon Great Indian Festival Sale में स्मार्टफोन्स भारी छूट के साथ मिल रहे हैं। सेल में भारत का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन iQOO Z10 5G अपनी अब तक की सबसे कम कीमत में मिल रहा है। यह 7300mAh बैटरी पैक करता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 09:13 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Amazon Great Indian Festival Sale में स्मार्टफोन्स भारी छूट के साथ मिल रहे हैं। सेल बस कुछ दिनों में समाप्त होने वाली है। सेल में भारत का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन भी अपनी अब तक की सबसे कम कीमत में मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं iQOO Z10 5G की। यह 7300mAh कैपेसिटी के साथ भारत का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है। फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, जिससे यह फटाफट चार्ज हो जाता है। यह फोन पावरबैंक की तरह दूसरे डिवाइस चार्ज कर सकता है। अगर आप भी बार-बार चार्जिंग का झंझट नहीं चाहते और एक बड़ी बैटरी वाला फोन तलाश रहे हैं, तो यह फोन एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए डिटेल में बताते हैं डील के बारे में सबकुछ...

गिर गए दाम, मात्र ₹18,999 में लें सबसे बड़ी बैटरी वाला 5G फोन, बॉडी भी स्टील जैसी मजबूत

सबसे कम कीमत में मिल रहा फोन

इस समय, अमेजन पर फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 20,998 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स के बाद फोन को 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत के साथ खरीदा जा सकता है। ऑफर्स की डिटेल आप अमेजन पर जाकर चेक कर सकते हैं। फोन पर 19,650 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
ये भी पढ़ें:पूरे ₹64,000 सस्ता मिल रहा Samsung का यह फोन, सेल खत्म होने से पहले लपक लो डील
ये भी पढ़ें:₹8,999 में 250W स्पीकर, पार्टी में मचेगी धूम; JBL, Sony पर भी तगड़ा डिस्काउंट

iQOO Z10 5G की खासियत

यह एक शानदार बजट 5G स्मार्टफोन है, जो अपनी जबरदस्त 7300mAh बैटरी के साथ आता है, जो भारत में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी कैपेसिटी प्रदान करता है और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लंबे समय तक इस्तेमाल की सुविधा देता है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 प्रोसेसर है, जिसे 8GB/12GB तक रैम और 128GB/256GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में 6.77-इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, जो सेगमेंट में सबसे चमकदार स्क्रीन प्रदान करता है।

फोन में मिलने वाले कैमरा सेटअप में OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल सोनी IMX882 मेन सेंसर और 2 मेगापिक्सेल डेप्थ सेंसर है और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा है, जो AI-पावर्ड फीचर्स के साथ बेहतरीन फोटोग्राफी देता है। फोन में मिलने वाले खास फीचर्स में MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड, IP रेटिंग, एंड्रॉयड 15 बेस्ड फनटचओएस 15 और 7.89 एमएम स्लिम बॉडी है। फोन दो ओएस अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।

ये भी पढ़ें:फ्री नेटफ्लिक्स, 200Mbps स्पीड, पैसा वसूल है यह ब्रॉडबैंड प्लान, 450 TV चैनल भी
ये भी पढ़ें:नया फीचर, फोन में कोई नहीं कर पाएगा ताकझांक, भीड़ में खुद बढ़ेगी प्राइवेसी

अमेजन सेल में ये iQOO फोन्स भी सस्ते मिल रहे हैं

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...