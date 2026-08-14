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ChatGPT से पूछा ‘परिवार को कैसे मारें?’ फिर मां और भाई की हत्या; भारत मूल के किशोर का AI कनेक्शन

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका में भारतीय मूल के 17 वर्षीय किशोर पर अपनी मां और छोटे भाई की हत्या का आरोप है, जबकि जांच में उसके ChatGPT और इंटरनेट पर हिंसा से जुड़ी चीजें खोजने की बात सामने आई है। आइए आपको इस मामले के बारे में बताएं। 

ChatGPT Crime
नए मामले के बाद AI के सुरक्षित होने पर सवाल उठे हैं।

अमेरिका में भारतीय मूल के 17 वर्षीय किशोर पर अपनी मां और 14 वर्षीय छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है। इस मामले ने इसलिए खास ध्यान खींचा है क्योंकि जांच में सामने आया है कि किशोर हत्या से पहले इंटरनेट और ChatGPT का इस्तेमाल अपने परिवार को मारने से जुड़े तरीकों और हिंसक कल्पनाओं के बारे में खोजने के लिए कर रहा था। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि AI ने उसे हत्या करने के लिए कोई निर्देश दिए थे या नहीं।

मामला मैसाचुसेट्स के एक्टन का है, जहां 17 साल के अर्जुन अरविंद पर अपनी 45 वर्षीय मां सुधा वेंकटेशन और 14 वर्षीय भाई सिद्धार्थ अरविंद की हत्या का आरोप लगाया गया है। दोनों मंगलवार को परिवार के मार्था लेन स्थित घर में मृत पाए गए। Middlesex County District Attorney's Office के अनुसार, जांच में आरोपी की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि वह हाल के समय में इंटरनेट और ChatGPT का इस्तेमाल परिवार की हत्या से जुड़े ‘theoretical ideas or fantasies’ तलाशने के लिए कर रहा था।

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ChatGPT टूल के साथ की कल्पना

रिपोर्ट के मुताबिक, किशोर ChatGPT का इस्तेमाल हिंसक परिस्थितियों की कल्पना करने, पात्र बनाने और Gothic शैली की काल्पनिक कहानियां तैयार करने के लिए भी करता था। हालांकि, जांच में सामने आई AI एक्टिविटीज और हुईं हत्याओं के बीच सीधा संबंध अदालत में अभी साबित होना बाकी है।

मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि AI चैटबॉट ने आरोपी की बातचीत में किस तरह प्रतिक्रिया दी। उपलब्ध जानकारी से यह साबित नहीं होता कि ChatGPT ने उसे हत्या करने की प्रक्रिया या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए निर्देश दिए।

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दरअसल, ChatGPT को ऐसे अनुरोधों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ डिजाइन किया गया है, जिनमें किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा करने या अपराध की योजना बनाने में मदद मांगी जाती है। इसलिए इस मामले में केवल यह तथ्य कि आरोपी ने ChatGPT का इस्तेमाल किया, अपने आप में यह साबित नहीं करता कि AI ने उसे अपराध के लिए प्रेरित किया।

ट्यूटर के पहुंचने के बाद सामने आया मामला

मामला तब सामने आया जब एक ट्यूटर शाम करीब 6:37 बजे परिवार के घर पहुंची। किसी से संपर्क नहीं होने पर उसने अर्जुन के पिता से संपर्क किया। पिता भी परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद पुलिस को घर भेजा गया।

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पुलिस को घर के अलग-अलग हिस्सों में मां और बेटे के शव मिले। जांच में पता चला कि अर्जुन घर पर नहीं था और कथित तौर पर अपनी मां की Honda Accord लेकर वहां से निकल गया था। बाद में पुलिस ने उसे मैसाचुसेट्स के Wayland में एक पार्किंग स्थल के पास कार के अंदर से हिरासत में लिया।

फिलहाल 17 वर्षीय आरोपी पर हत्या के आरोप हैं और मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है। आरोपों को अदालत में साबित किया जाना बाकी है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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