काम की बात: रेल टिकट बुकिंग में होने जा रहा बड़ा बदलाव! अगस्त से IRCTC पर टिकट मिलना होगा बहुत आसान
भारतीय रेलवे अगस्त 2026 से नया रिजर्वेशन सिस्टम शुरू करने जा रहा है। नए सिस्टम के बाद टिकट बुकिंग पहले से तेज होगी, वेबसाइट पर लोड कम होगा और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
Railways Upgraded Reservation System: भारतीय रेलवे देश के करोड़ों यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगर आप अक्सर IRCTC के जरिए ट्रेन टिकट बुक करते हैं और Tatkal बुकिंग के दौरान वेबसाइट के धीमे होने या टिकट न मिलने की परेशानी झेलते हैं, तो यह खबर आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे अगस्त 2026 से अपना नया और अपग्रेडेड रिजर्वेशन सिस्टम शुरू करने जा रहा है, जिसका मकसद टिकट बुकिंग को पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और भरोसेमंद बनाना है। रेल मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा सिस्टम पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। हर दिन लाखों लोग टिकट बुक करते हैं और त्योहारों या छुट्टियों के समय यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है।
ऐसे में कई बार वेबसाइट स्लो हो जाती है या यात्रियों को टिकट बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नया सिस्टम इन समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकता है। नया रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म मौजूदा क्षमता की तुलना में कई गुना अधिक रिक्वेस्ट को संभाल सकेगा और यात्रियों को बेहतर अनुभव देगा।
इसलिए लाया जा रहा नया रिजर्वेशन सिस्टम
भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हर दिन लाखों लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन बढ़ती यात्रियों की संख्या और डिजिटल सेवाओं की मांग को देखते हुए इसे अपग्रेड करना जरूरी हो गया था। रेलवे का मानना है कि नए सिस्टम से टिकट बुकिंग की स्पीड बढ़ेगी, सर्वर पर दबाव कम होगा और यूजर्स को वेबसाइट या ऐप पर बेहतर अनुभव मिलेगा। खासकर Tatkal टिकट बुकिंग के दौरान इसका सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है।
नए रिजर्वेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्रोसेसिंग क्षमता होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार नया प्लेटफॉर्म पहले की तुलना में कहीं ज्यादा टिकट रिक्वेस्ट को एक साथ प्रोसेस कर सकेगा। इसका सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जो पीक टाइम या Tatkal बुकिंग के दौरान टिकट लेने की कोशिश करते हैं। अभी कई बार वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण टिकट बुकिंग में दिक्कत आती है, लेकिन नया सिस्टम इस समस्या को कम करने के लिए तैयार किया गया है।
Tatkal टिकट बुकिंग होगी आसान
Tatkal टिकट बुकिंग भारतीय रेलवे की सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। हर दिन लाखों लोग सीमित सीटों के लिए कुछ ही मिनटों में टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। नए सिस्टम के आने के बाद Tatkal बुकिंग प्रोसेस पहले से ज्यादा तेज और स्मूथ होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को कम समय में टिकट बुक करने का मौका मिलेगा और सर्वर स्लो होने की समस्या भी कम हो सकती है।
IRCTC वेबसाइट और ऐप होंगे ज्यादा फास्ट
रेलवे का नया सिस्टम आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा, जिससे वेबसाइट और मोबाइल ऐप की स्पीड बेहतर होगी। इससे टिकट सर्च करने, सीट उपलब्धता देखने और भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने में कम समय लगेगा। नया सिस्टम केवल टिकट बुकिंग तक सीमित नहीं रहेगा। रेलवे यात्रियों को वेटिंग टिकट, RAC और कन्फर्मेशन स्टेटस से जुड़ी जानकारी भी पहले से ज्यादा तेजी से उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।