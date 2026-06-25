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काम की बात: Train छूटने का डर खत्म! अब मोबाइल पर मिलेगा प्लेटफॉर्म चेंज होने का लाइव अलर्ट, जान लें ये स्मार्ट ट्रिक

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ट्रेन में यात्रा करने से पहले सबसे बड़ी परेशानी प्लेटफॉर्म बदलने में आती है। ऐसे में अब आप मोबाइल से ट्रेन के प्लेटफॉर्म में होने वाले बदलाव का लाइव अपडेट पा सकते हैं। 

Train छूटने का डर खत्म! अब मोबाइल पर मिलेगा प्लेटफॉर्म चेंज होने का लाइव अलर्ट, जान लें ये स्मार्ट ट्रिक

How to Track Live Platform Updates on Your Phone: रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं। लेकिन यात्रा के दौरान सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब ट्रेन का प्लेटफॉर्म अचानक बदल जाता है और यात्रियों को आखिरी समय में इधर-उधर भागना पड़ता है। कई बार अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देता या स्टेशन पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से सही जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में ट्रेन छूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन यहां हम आपको इस परेशानी से बचने का आसान समाधान बता रहे हैं। कुछ मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से यात्री अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म में होने वाले बदलाव का लाइव अपडेट पा सकते हैं। यानी जैसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म बदलता है, आपको तुरंत जानकारी मिल सकती है। इससे स्टेशन पर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यात्रा भी ज्यादा आरामदायक बन जाएगी। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह स्पेशल ट्रिक जरूर जान लें।

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मोबाइल पर कैसे मिलेगा लाइव प्लेटफॉर्म अपडेट

आज कई ऐसे ऐप उपलब्ध हैं जो ट्रेन की लाइव जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें ट्रेन का रनिंग स्टेटस, अनुमानित आगमन समय (Estimated Arrival Time) और प्लेटफॉर्म नंबर जैसी जानकारियां मिलती हैं। यात्री अपना ट्रेन नंबर डालकर ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं। अगर रेलवे सिस्टम में प्लेटफॉर्म नंबर अपडेट होता है, तो कई ऐप्स उस बदलाव को भी दिखा देते हैं। इससे यात्रियों को पहले ही जानकारी मिल जाती है कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है।

NTES ऐप का कर सकते हैं इस्तेमाल

भारतीय रेलवे का National Train Enquiry System (NTES) यात्रियों के लिए काफी उपयोगी प्लेटफॉर्म माना जाता है। इस ऐप और वेबसाइट पर ट्रेन की लाइव स्थिति, आगमन (Arrival) और प्रस्थान (Departure) समय के साथ कई अन्य जानकारियां मिलती हैं। प्लेटफॉर्म संबंधी अपडेट भी यहां देखे जा सकते हैं। रेलवे की आधिकारिक जानकारी होने के कारण इसे भरोसेमंद माना जाता है।

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थर्ड पार्टी ऐप्स भी देते हैं जानकारी

थर्ड पार्टी ऐप्स ट्रेन की लाइव लोकेशन, लेट होने की जानकारी, प्लेटफॉर्म नंबर और यात्रा से जुड़ी अन्य जानकारियां मिल जाती हैं। कई ऐप्स नोटिफिकेशन फीचर भी देते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म बदलने पर अलर्ट मिल सकता है।

नोटिफिकेशन फीचर है जरूरी

कई यात्री ट्रेन का स्टेटस बार-बार चेक नहीं कर पाते। ऐसे में नोटिफिकेशन फीचर काफी काम आता है। अगर आपने किसी ऐप में अपनी ट्रेन सेव कर रखी है, तो प्लेटफॉर्म नंबर या ट्रेन टाइमिंग में बदलाव होने पर आपको तुरंत डिटेल मिल सकती है। इससे आपको आखिरी समय में घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेशन जाने से पहले ट्रेन प्लेटफार्म की स्थिति एक बार जरूर चेक करें। कई बार ट्रेन का प्लेटफॉर्म पहले से ही बदल दिया जाता है। अगर यात्री पहले ही जानकारी देख लें तो स्टेशन पहुंचकर सीधे सही प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और परेशानी भी कम होती है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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