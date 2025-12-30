Hindustan Hindi News
वाह! रेल टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की छूट, केवल यहां मिल रहा है ऑफर

संक्षेप:

रेलवे मंत्रालय 14 जनवरी 2026 से RailOne ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की छूट देगा। यह छूट सभी डिजिटल पेमेंट मोड पर लागू होगी, जबकि R-Wallet से मिलने वाला मौजूदा कैशबैक जारी रहेगा।

Dec 30, 2025 08:21 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
रेल यात्रियों को डिजिटल टिकट बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। मंत्रालय ने घोषणा की है कि 14 जनवरी, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक RailOne ऐप की मदद से अनरिजर्व्ड (Unreserved) टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट किसी भी डिजिटल पेमेंट मोड से पेमेंट करने पर लागू होगी।

फिलहाल RailOne ऐप पर अनरिजर्व्ड या अनारक्षित टिकट बुक करने पर केवल R-Wallet से पेमेंट करने की स्थिति में 3 प्रतिशत कैशबैक दिया जाता है। हालांकि, नए प्रस्ताव के साथ यह सुविधा और ज्यादा यात्रियों को मिलने वाली है। अब यात्री UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी भी डिजिटल भुगतान माध्यम से टिकट खरीदेंगे तो उन्हें सीधे 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

रेल मंत्रालय की ओर से लिखा गया लेटर

रेलवे मंत्रालय ने 30 दिसंबर, 2026 को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) को लेटर लिखकर सॉफ्टवेयर सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है और योजना को तय समयसीमा के भीतर लागू किया जाएगा। साथ ही CRIS से मई, 2026 में इस प्रस्ताव पर फीडबैक देने को भी कहा गया है, जिससे आगे की समीक्षा की जा सके।

मिलते रहेंगे पहले वाले मौजूदा फायदे

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि RailOne ऐप पर R-Wallet के जरिए मिलने वाला मौजूदा 3 प्रतिशत कैशबैक जारी रहेगा। यानी R-Wallet से भुगतान करने वाले यात्रियों को पहले की तरह कैशबैक मिलता रहेगा, जबकि अन्य डिजिटल पेमेंट मोड इस्तेमाल करने वालों को सीधे टिकट पर छूट का फायदा मिलेगा।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह नई छूट योजना किसी अन्य ऑनलाइन अनारक्षित टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होगी। यानी फायदा लेने के लिए RailOne ऐप ही यूज करना पड़ेगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
