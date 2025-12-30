वाह! रेल टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की छूट, केवल यहां मिल रहा है ऑफर

संक्षेप: रेलवे मंत्रालय 14 जनवरी 2026 से RailOne ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की छूट देगा। यह छूट सभी डिजिटल पेमेंट मोड पर लागू होगी, जबकि R-Wallet से मिलने वाला मौजूदा कैशबैक जारी रहेगा।

रेल यात्रियों को डिजिटल टिकट बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। मंत्रालय ने घोषणा की है कि 14 जनवरी, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक RailOne ऐप की मदद से अनरिजर्व्ड (Unreserved) टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट किसी भी डिजिटल पेमेंट मोड से पेमेंट करने पर लागू होगी।

फिलहाल RailOne ऐप पर अनरिजर्व्ड या अनारक्षित टिकट बुक करने पर केवल R-Wallet से पेमेंट करने की स्थिति में 3 प्रतिशत कैशबैक दिया जाता है। हालांकि, नए प्रस्ताव के साथ यह सुविधा और ज्यादा यात्रियों को मिलने वाली है। अब यात्री UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी भी डिजिटल भुगतान माध्यम से टिकट खरीदेंगे तो उन्हें सीधे 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

रेल मंत्रालय की ओर से लिखा गया लेटर रेलवे मंत्रालय ने 30 दिसंबर, 2026 को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) को लेटर लिखकर सॉफ्टवेयर सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है और योजना को तय समयसीमा के भीतर लागू किया जाएगा। साथ ही CRIS से मई, 2026 में इस प्रस्ताव पर फीडबैक देने को भी कहा गया है, जिससे आगे की समीक्षा की जा सके।

मिलते रहेंगे पहले वाले मौजूदा फायदे मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि RailOne ऐप पर R-Wallet के जरिए मिलने वाला मौजूदा 3 प्रतिशत कैशबैक जारी रहेगा। यानी R-Wallet से भुगतान करने वाले यात्रियों को पहले की तरह कैशबैक मिलता रहेगा, जबकि अन्य डिजिटल पेमेंट मोड इस्तेमाल करने वालों को सीधे टिकट पर छूट का फायदा मिलेगा।