WhatsApp-Telegram से पहले इस भारतीय App में आया Aadhaar Verification, स्पैम-फेक अकाउंट को पहचानना होगा चुटकियों का काम
भारतीय मैसेजिंग ऐप Arattai में बड़ा अपडेट आया है। अब यूजर्स को Aadhaar Verification, Verified Badge, बेहतर Privacy Controls और नए सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे। ऑनलाइन स्पैम और फेक अकाउंट्स की समस्या को खत्म करने यह खास अपडेट आया है।
भारतीय टेक कंपनी Zoho ने अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Arattai के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। इस अपडेट का मकसद यूजर्स को पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद चैटिंग एक्सपीरियंस देना है। कंपनी ने ऐप में Aadhaar Verification, नए Privacy Features और बेहतर Security Controls जैसे कई फीचर्स जोड़े हैं। आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी प्रोफाइल और पहचान छिपाकर होने वाले साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में Zoho का यह कदम लोगों को फर्जी और स्पैम अकाउंट से दूर रहने में मदद करेगा।
Zoho Arattai में आया Aadhaar Verification फीचर
Zoho Arattai अब यूजर्स को अपनी पहचान वेरीफाई करने के लिए Aadhaar Verification का ऑप्शन दे रहा है। यह फीचर पूरी तरह Optional है। यानी जो यूजर चाहें, वही अपनी पहचान वेरिफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद प्रोफाइल पर एक ग्रीन टिक दिखाई देगा, जिससे दूसरे यूजर्स को यह समझने में आसानी होगी कि सामने वाला अकाउंट वेरीफाईड है।
Privacy Features हुए और मजबूत
Zoho ने इस अपडेट में कई नए Privacy Controls भी जोड़े हैं। अब यूजर्स यह तय कर सकेंगे कि कौन उनसे कांटेक्ट कर सकता है, कौन उनकी प्रोफाइल जानकारी देख सकता है और किन लोगों के मैसेज सीधे चैट में दिखाई देंगे। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों का मकसद यूजर्स को अपनी जानकारी पर ज्यादा कंट्रोल देना है।
Arattai पर Green Verified Badge ऐसे मिलेगा
Arattai पर वेरिफाई होने के लिए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल खोलें। प्रोफाइल फोटो के नीचे दिख रहे "Get Verified" ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए रूल्स को फॉलो करें। सभी स्टेप पूरे करने के बाद आपके अकाउंट पर Green Verified Badge मिल जाएगा।
वेरिफिकेशन के दौरान Arattai सुरक्षित (Encrypted) तरीके से आपकी जानकारी का आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान करता है, ताकि यह पुष्टि हो सके कि अकाउंट किसी असली व्यक्ति का है। Zoho का कहना है कि वेरिफिकेशन पूरा होने और Green Badge जारी होने के बाद आपकी पहचान से जुड़ा डेटा तुरंत हटा दिया जाता है और इसे कंपनी अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करती।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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