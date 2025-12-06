Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़indian govt reviews telecom industry proposal for always on location tracking apple google samsung oppose
अब 24x7 लोकेशन ट्रैक करने की तैयारी में सरकार; ऐप्पल, गूगल, सैमसंग ने किया विरोध

अब 24x7 लोकेशन ट्रैक करने की तैयारी में सरकार; ऐप्पल, गूगल, सैमसंग ने किया विरोध

संक्षेप:

भारत में प्राइवेसी पर एक और बहस शुरू हो गई है। खबर है कि भारत सरकार टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक प्रपोजल को रिव्यू कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन कंपनियों को सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग चालू करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो बेहतर सर्विलांस के लिए हमेशा एक्टिवेट रहती है।

Dec 06, 2025 02:43 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

discount

4% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹114900

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹154900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

3% OFF

Apple MacBook Air M4

Apple MacBook Air M4

  • checkSky Blue
  • check16GB RAM
  • check13.6-inch Display Size
amazon-logo

₹115990

₹119900

खरीदिये

सरकार और स्मार्टफोन कंपनियों के बीच नए नियमों को लेकर खींचतान चल रही है। कुछ दिन पहले संचार साथी ऐप वाला मामला सुर्खियों में था और अब भारत में प्राइवेसी पर एक और बहस शुरू हो गई है। खबर है कि भारत सरकार टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक प्रपोजल को रिव्यू कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन कंपनियों को सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग हमेशा चालू करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो बेहतर सर्विलांस के लिए हमेशा एक्टिवेट रहती है। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, Apple, Google और Samsung ने प्राइवेसी की चिंताओं का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव पर एतराज जताया है। अभी, न तो MeitY और न ही होम मिनिस्ट्री ने कोई फैसला लिया है, और आने वाले दिनों में एक स्टेकहोल्डर मीटिंग होने की उम्मीद है। हाल ही में, संचार साथी ऐप को जरूरी बनाने के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) के सर्कुलर का भी विरोध हुआ था, और आखिरकार उसे रद्द कर दिया गया था।

सम्बंधित सुझाव

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

discount

4% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹114900

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹154900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

3% OFF

Apple MacBook Air M4

Apple MacBook Air M4

  • checkSky Blue
  • check16GB RAM
  • check13.6-inch Display Size
amazon-logo

₹115990

₹119900

खरीदिये

A-GPS टेक्नोलॉजी से ट्रैक होगी सटीक लोकेशन

जून में IT मिनिस्ट्री के एक इंटरनल ईमेल के मुताबिक, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI), जो रिलायंस के Jio और भारती एयरटेल को रिप्रेजेंट करता है, ने प्रपोज किया है कि यूजर की सही लोकेशन तभी मिलनी चाहिए जब सरकार स्मार्टफोन बनाने वालों को A-GPS टेक्नोलॉजी (जो सैटेलाइट सिग्नल और सेलुलर डेटा का इस्तेमाल करती है) को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे। कहा जाता है कि A-GPS टेक्नोलॉजी अथॉरिटीज को इतनी सही लोकेशन डेटा देती है कि यूजर को लगभग एक मीटर के अंदर ट्रैक किया जा सके।

इस कदम के तहत स्मार्टफोन में लोकेशन सर्विस हमेशा ऑन रखनी होगी, और यूजर्स के पास उन्हें डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा आदेश दुनिया में कहीं भी जारी नहीं किया गया है, और अगर इसे मान लिया जाता है, तो यह अपनी तरह का पहला होगा।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में 55 inch TV, पूरे 74 फीसदी सस्ता मिल रहा 1 लाख वाला मॉडल

ऐप्पल, गूगल, सैमसंग कर रहे विरोध

Apple, Google और Samsung जैसी कंपनियां प्राइवेसी की चिंताओं का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि ऐसा नियम जरूरी नहीं होना चाहिए, जबकि गूगल और ऐप्पल को रिप्रेजेंट करने वाली इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने कहा है कि यह कदम 'रेगुलेटरी दखलअंदाजी होगी।' ICEA ने यह भी चेतावनी दी है कि उसके यूजर बेस में सेना, जज, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और पत्रकार शामिल होंगे, और कहा कि प्रस्तावित लोकेशन ट्रैकिंग से उनकी सिक्योरिटी को खतरा होगा। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट जुनादे अली ने कहा, "इस प्रपोजल से फोन एक डेडिकेटेड सर्विलांस डिवाइस के तौर पर काम करेंगे।"

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12499

खरीदिये

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹12499

और जाने

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹12498

खरीदिये

OPPO K12x

OPPO K12x

  • checkMidnight Violet
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹12999

और जाने

पॉप-अप फीचर बंद कर कंपनियां

टेलीकॉम ग्रुप ने सरकार से यह भी अपील की है कि वह फोन बनाने वाली कंपनियों को पॉप-अप फीचर्स को बंद करने का आदेश दे, जो यूजर्स को उनकी लोकेशन ट्रैक होने के बारे में अलर्ट करते हैं। इस पर ऐप्पल और गूगल के ग्रुप ने फिर से प्राइवेसी की चिंताओं का हवाला देते हुए बहस की। इस प्रपोजल पर चर्चा के लिए स्मार्टफोन इंडस्ट्री के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग शुक्रवार को होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। यह आने वाले दिनों में हो सकती है।

संचार साथी ऐप को लेकर बैकफुट पर आई सरकार

इस महीने की शुरुआत में, DoT (दूरसंचार विभाग) ने भारत में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिए कि संचार साथी ऐप को मोबाइल में प्री-इंस्टॉल करना जरूरी कर दिया जाए। कहा गया कि यह कदम इसे तेजी से अपनाने के लिए उठाया गया था, लेकिन प्राइवेसी की चिंताओं के कारण इस फैसले का ऑनलाइन विरोध हुआ, जबकि ऐप्पल ने भी कहा कि वह इस ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन के लिए अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करने को तैयार नहीं है। रिएक्शन को देखते हुए, सरकार ने इस फैसले को वापस लेने का फैसला किया।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।