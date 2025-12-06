अब 24x7 लोकेशन ट्रैक करने की तैयारी में सरकार; ऐप्पल, गूगल, सैमसंग ने किया विरोध

संक्षेप: भारत में प्राइवेसी पर एक और बहस शुरू हो गई है। खबर है कि भारत सरकार टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक प्रपोजल को रिव्यू कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन कंपनियों को सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग चालू करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो बेहतर सर्विलांस के लिए हमेशा एक्टिवेट रहती है।

सरकार और स्मार्टफोन कंपनियों के बीच नए नियमों को लेकर खींचतान चल रही है। कुछ दिन पहले संचार साथी ऐप वाला मामला सुर्खियों में था और अब भारत में प्राइवेसी पर एक और बहस शुरू हो गई है। खबर है कि भारत सरकार टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक प्रपोजल को रिव्यू कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन कंपनियों को सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग हमेशा चालू करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो बेहतर सर्विलांस के लिए हमेशा एक्टिवेट रहती है। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, Apple, Google और Samsung ने प्राइवेसी की चिंताओं का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव पर एतराज जताया है। अभी, न तो MeitY और न ही होम मिनिस्ट्री ने कोई फैसला लिया है, और आने वाले दिनों में एक स्टेकहोल्डर मीटिंग होने की उम्मीद है। हाल ही में, संचार साथी ऐप को जरूरी बनाने के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) के सर्कुलर का भी विरोध हुआ था, और आखिरकार उसे रद्द कर दिया गया था।

A-GPS टेक्नोलॉजी से ट्रैक होगी सटीक लोकेशन जून में IT मिनिस्ट्री के एक इंटरनल ईमेल के मुताबिक, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI), जो रिलायंस के Jio और भारती एयरटेल को रिप्रेजेंट करता है, ने प्रपोज किया है कि यूजर की सही लोकेशन तभी मिलनी चाहिए जब सरकार स्मार्टफोन बनाने वालों को A-GPS टेक्नोलॉजी (जो सैटेलाइट सिग्नल और सेलुलर डेटा का इस्तेमाल करती है) को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे। कहा जाता है कि A-GPS टेक्नोलॉजी अथॉरिटीज को इतनी सही लोकेशन डेटा देती है कि यूजर को लगभग एक मीटर के अंदर ट्रैक किया जा सके।

इस कदम के तहत स्मार्टफोन में लोकेशन सर्विस हमेशा ऑन रखनी होगी, और यूजर्स के पास उन्हें डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा आदेश दुनिया में कहीं भी जारी नहीं किया गया है, और अगर इसे मान लिया जाता है, तो यह अपनी तरह का पहला होगा।

ऐप्पल, गूगल, सैमसंग कर रहे विरोध Apple, Google और Samsung जैसी कंपनियां प्राइवेसी की चिंताओं का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि ऐसा नियम जरूरी नहीं होना चाहिए, जबकि गूगल और ऐप्पल को रिप्रेजेंट करने वाली इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने कहा है कि यह कदम 'रेगुलेटरी दखलअंदाजी होगी।' ICEA ने यह भी चेतावनी दी है कि उसके यूजर बेस में सेना, जज, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और पत्रकार शामिल होंगे, और कहा कि प्रस्तावित लोकेशन ट्रैकिंग से उनकी सिक्योरिटी को खतरा होगा। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट जुनादे अली ने कहा, "इस प्रपोजल से फोन एक डेडिकेटेड सर्विलांस डिवाइस के तौर पर काम करेंगे।"

पॉप-अप फीचर बंद कर कंपनियां टेलीकॉम ग्रुप ने सरकार से यह भी अपील की है कि वह फोन बनाने वाली कंपनियों को पॉप-अप फीचर्स को बंद करने का आदेश दे, जो यूजर्स को उनकी लोकेशन ट्रैक होने के बारे में अलर्ट करते हैं। इस पर ऐप्पल और गूगल के ग्रुप ने फिर से प्राइवेसी की चिंताओं का हवाला देते हुए बहस की। इस प्रपोजल पर चर्चा के लिए स्मार्टफोन इंडस्ट्री के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग शुक्रवार को होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। यह आने वाले दिनों में हो सकती है।