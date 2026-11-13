एलन मस्क को टक्कर देने निकला भारत का 12वीं का छात्र! बना दिया बिना इंटरनेट चलने वाला खास सैटेलाइट डिवाइस
हैदराबाद के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र आगम जैन ने SummitSathi नाम का एक खास सैटेलाइट रिसीवर तैयार किया है, जो बिना इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के मौसम से जुड़ी बादलों की तस्वीरें डाउनलोड कर सकता है।
सोचिए अगर आपके इलाके में तेज बारिश हो रही है, मोबाइल नेटवर्क बंद हो चुका है और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। ऐसे में मौसम का हाल जानना कितना मुश्किल हो सकता है। खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह परेशानी और भी बड़ी हो जाती है। लेकिन अब भारत के एक स्कूली छात्र ने इस समस्या का एक दिलचस्प हल निकालने की कोशिश की है। हैदराबाद में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले आगम जैन ने SummitSathi नाम का एक खास डिवाइस तैयार किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे चलाने के लिए इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती।
यह डिवाइस सीधे मौसम से जुड़े सैटेलाइट से बादलों की तस्वीरें हासिल कर सकता है। यानी जब मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर दे, तब भी इससे आसमान में बादलों की स्थिति से जुड़ी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इस डिवाइस की कीमत करीब 68,000 रुपये बताई गई है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सेराज घाटी के 10 गांवों में ऐसे तीन डिवाइस लगाने की योजना है। इससे दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को मौसम से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।