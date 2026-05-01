फोन पर बार-बार आ रहा ALERT मैसेज? सरकार ला रहा नया वॉर्निंग सिस्टम, ऐसे करेगा काम

भारत 2 मई को एक मोबाइल-बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य लोगों के फोन पर रियल टाइम में इमरजेंसी अलर्ट पहुंचाना है। इस अपग्रेड के जरिए SMS के साथ-साथ Cell Broadcast (CB) टेक्नोलॉजी भी पेश की गई है। कैसे काम करेगा नया सिस्टम, डिटेल में जानिए

अगर आपको भी बार-बार फोन पर इमरजेंसी अलर्ट मिल रहे हैं, तो घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार एक नए अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग कर रही है। दरअसल, भारत 2 मई को एक मोबाइल-बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य लोगों के फोन पर सीधे और लगभग रियल टाइम में इमरजेंसी अलर्ट पहुंचाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में इस सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को दूरसंचार विभाग (DoT) ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के मिलकर डेवलप किया है।

इसके कोर में 'इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम' (SACHET) है, जिसे 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स' (C-DOT) ने डेवलप किया है। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित प्लेटफॉर्म है, जो पहले से ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहा है, और इसने 19 से अधिक भारतीय भाषाओं में 134 अरब से ज्यादा SMS अलर्ट भेजे हैं। यह सिस्टम विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 'कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल' (CAP) पर आधारित है, जिसकी अनुशंसा 'अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ' द्वारा की गई है।

लोगों को किस तरह के अलर्ट मिलेंगे? अधिकारियों का कहना है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल प्राकृतिक और मानव-जनित, दोनों तरह की आपात स्थितियों के लिए किया जाएगा; इनमें भूकंप, सुनामी, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाएं और गैस लीक या रासायनिक दुर्घटनाओं जैसे मानव-जनित खतरे शामिल हैं।

अलर्ट में ये शामिल हो सकते हैं: - शुरुआती चेतावनियां (जैसे, खराब मौसम या भूकंपीय हलचल)

- तत्काल खतरे की सूचनाएं (जैसे, खाली करने के आदेश, खतरनाक रिसाव)

- सार्वजनिक सुरक्षा सलाह (आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें)

- जगह-विशेष निर्देश, जैसे खाली करने के रास्ते या आश्रय स्थल

ये मैसेज क्षेत्र और डिवाइस की सेटिंग के आधार पर अलग-अलग भाषाओं में भेजे जाएंगे।

कैसे काम करेगा नया सिस्टम इस अपग्रेड के जरिए SMS के साथ-साथ Cell Broadcast (CB) टेक्नोलॉजी भी पेश की गई है, जिससे अधिकारी किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद सभी मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट भेज सकते हैं, बजाय इसके कि वे हर फोन पर अलग-अलग मैसेज भेजें।

SMS के विपरीत, जो नेटवर्क में भीड़ होने पर देर से पहुंच सकते हैं, CB मैसेज सीधे मोबाइल टावरों से एक विशेष चैनल का उपयोग करके डिवाइस तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे लाखों यूजर्स लगभग तुरंत अलर्ट मिल जाते हैं।

यह सिस्टम जियो-टारगेटेड है, जिसका मतलब है कि केवल वही लोग अलर्ट प्राप्त करेंगे जो प्रभावित क्षेत्र में (जैसे सुनामी की चेतावनी के दौरान तटीय क्षेत्र में) शारीरिक रूप से मौजूद हैं।

मैसेज को सामान्य नोटिफिकेशन बिहेवियर को ओवरराइड करने के लिए भी डिजाइन किया गया है: वे स्क्रीन पर पॉप-अप के रूप में दिखाई दे सकते हैं, एक तेज अलर्ट टोन या वाइब्रेशन शुरू कर सकते हैं, और जब तक यूजर उन्हें स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक वे प्रमुखता से दिखाई देते रहते हैं।

चूंकि यह तकनीक ब्रॉडकास्ट-बेस्ड है, इसलिए यह अलग-अलग फोन नंबरों पर निर्भर नहीं करती और भारी नेटवर्क इस्तेमाल किए बिना भी रोमिंग यूजर्स या डिवाइस तक पहुंच सकती है।

2 मई के टेस्ट के दौरान क्या उम्मीद करें लॉन्च एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर, दिल्ली-NCR सहित सभी राज्यों की राजधानियों में मोबाइल फोन पर अंग्रेजी, हिंदी और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में टेस्ट अलर्ट भेजे जाएंगे।टेस्टिंग के दौरान लोगों के फोन में यह मैसेज मिल सकता है:

"India, launches Cell Broadcast using indigenous technology, for instant disaster alerting service for its citizens. Alert citizens, safe nation. No action is required by the public upon receipt of this message. This is a test message."

"भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए अपने नागरिकों के लिए त्वरित आपदा चेतावनी सेवा हेतु सेल ब्रॉडकास्ट का शुभारंभ। सचेत नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश की प्राप्ति पर जनता से किसी प्रकार की कार्रवाई की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह एक परीक्षण संदेश है।"

ये ऑन-स्क्रीन मैसेज के रूप में दिखाई देंगे, जिन पर साफतौर से 'टेस्ट कम्युनिकेशन' लिखा होगा। फोन और नेटवर्क की कम्पैटिबिलिटी के आधार पर, ये मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश मैसेज या पॉप-अप के रूप में दिखाई दे सकते हैं।