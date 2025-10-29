सरकार का बड़ा तोहफा: अब फोन आने पर दिखेगा Caller का असली नाम, झूठे Spam Calls से मिलेगी राहत

संक्षेप: भारत में जल्द लागू होने वाला है नेटवर्क-बेस्ड Caller ID सिस्टम जिसमें कॉल आने पर दिखेगा कॉलर का असली नाम। DOT और TRAI ने अनुमति दे दी है। जानिए कब, कैसे और किन यूजर्स पर होगा लागू।

आज मोबाइल कॉल्स का उपयोग आम-सी बात हो गया है, लेकिन साथ ही बढ़ती स्पैम, फ्रॉड और अनचाहे कॉल्स ने यूज़र्स की परेशानी भी बढ़ा दी है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत अगला बड़ा कदम उठा रहा है यानी कॉल आने पर सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि कॉलर का असली नाम भी दिखेगा। TRAI ने Department of Telecommunications (DoT) द्वारा पेश की गई योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत नाम-डिस्प्ले की सुविधा नेटवर्क-लवल पर कार्य करेगी।

इससे यह उम्मीद की जा रही है कि यूजर्स कॉल स्वीकारने से पहले जान पाएगे ‘कौन’ कॉल कर रहा है, जिससे स्पैम एवं फ्रॉड कॉल्स कम होंगी। यह सेवा अधिकांश 4G और 5G कॉलर्स के लिए उपलब्ध होगी, हालांकि 2G पर तकनीकी कारणों से तुरंत लागू नहीं हो पाएगी।

नई सेवा कैसे काम करेगी नई सर्विस को तकनीकी रूप से Calling Name Presentation (CNAP) कहा गया है, जिसमें कॉल करते समय कॉलर के नाम को डिस्प्ले किया जाएगा। प्रति सब्सक्राइबर, उनके सिम के समय दिए गए नाम को नेटवर्क ऑपरेटर दर्ज करेगा। जब कोई कॉल आएगा, तो प्राप्तकर्ता के फोन पर नाम और नंबर दोनों दिखेंगे, बशर्ते कॉल 4G/5G नेटवर्क से हो।

अगर कॉल 2G या बहुत पुराने नेटवर्क से आएगी, तो सिर्फ नंबर दिखने की संभावना है। यह नाम CAF (Customer Application Form) में दिए गए नाम से लिया जाएगा। यह सुविधा डिफ़ॉल्ट रूप से सभी नए कॉलर्स पर लागू होगी, लेकिन यदि उपयोगकर्ता न चाहे तो ऑप्ट-आउट विकल्प भी मिलेगा।