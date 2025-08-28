भारत में टैबलेट शिपमेंट में 32.2 प्रतिशत की गिरावट; बावजूद इस ब्रांड ने बेच डाले सबसे ज्यादा यूनिट्स india tablet shipment declined by 32.2 percent yoy in h1 2025 check top 5 brands, Gadgets Hindi News - Hindustan
भारत में टैबलेट शिपमेंट में 32.2 प्रतिशत की गिरावट; बावजूद इस ब्रांड ने बेच डाले सबसे ज्यादा यूनिट्स

भारतीय टैबलेट शिपमेंट में भारी गिरावट देखने को मिली है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आईडीसी) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत के टैबलेट बाजार में 2025 की पहली छमाही में शिपमेंट में साल-दर-साल (YoY) 32.2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 08:55 PM
भारतीय टैबलेट शिपमेंट में भारी गिरावट देखने को मिली है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आईडीसी) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत के टैबलेट बाजार में 2025 की पहली छमाही में शिपमेंट में साल-दर-साल (YoY) 32.2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। यह गिरावट कमर्शियल शिपमेंट में गिरावट के कारण है। बाजार में गिरावट के बावजूद, सैमसंग ने देश के टैबलेट बाजार में अपनी लीडरशिप पॉजीशन बरकरार रखी और कुल बाजार हिस्सेदारी 41.3 प्रतिशत पर पहुंच गई। लेनोवो दूसरे स्थान पर रहा, उसके बाद ऐप्पल, शाओमी और एसर का स्थान रहा।

आईडीसी की वर्ल्डवाइड क्वाटर्ली पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस ट्रैकर रिपोर्ट से पता चलता है कि ओईएम ने 2025 की पहली छमाही में 2.15 मिलियन यूनिट्स का शिपमेंट किया, जो साल-दर-साल 32.2 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। कंपनी के अनुसार, गवर्नमेंट-फंडेड मेनिफेस्टो प्रोग्राम्स में कमी के कारण कमर्शियल शिपमेंट में गिरावट इस गिरावट का सबसे प्रमुख कारण थी।

डिटैचेबल टैबलेट सेगमेंट में साल-दर-साल 18.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, लेकिन स्लेट टैबलेट कैटेगरी में साल-दर-साल 44.4 प्रतिशत की भारी गिरावट ने इसकी भरपाई कर दी। आईडीसी का कहना है कि इस साल की पहली छमाही में भारत के कंज्यूमर टैबलेट बाजार में साल-दर-साल 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसे ई-कॉमर्स, रिटेल और ऑनलाइन चैनल्स पर वेंडर्स के जोरदार समर्थन और मांग से बल मिला।

रिपोर्ट के अनुसार, टेंडर कैंसिल होने, एस.एम.बी. द्वारा लागत में कटौती तथा बड़े व्यवसायों में रिफ्रेश चक्र धीमा होने के कारण कमर्शियल सेगमेंट में साल-दर-साल 61.7 प्रतिशत की गिरावट आई।

शिपमेंट में गिरावट के बावजूद सैमसंग भारत में टैबलेट शिपमेंट में सबसे आगे

सैमसंग ने 41.3 प्रतिशत ओवरऑल बाजार हिस्सेदारी हासिल करके अपना टॉप स्थान बरकरार रखा। ब्रांड ने कमर्शियल सेगमेंट (47.9 प्रतिशत) और कंज्यूमर सेगमेंट (37.6 प्रतिशत) दोनों में शीर्ष स्थान हासिल किया। पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन प्रोजेक्ट्स और इन्वेंट्री में वृद्धि से इस बढ़ोतरी को बल मिला है।

लेनोवो 12.3 प्रतिशत की कुल बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि ऐप्पल 11.8 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रही। आईडीसी के अनुसार, नए आईपैड मॉडल के लॉन्च और स्टूडेंट डिस्काउंट प्रोग्राम्स के दम पर, आईफोन निर्माता ने कंज्यूमर सेगमेंट में 14.4 प्रतिशत हिस्सेदारी दर्ज की।

उपभोक्ता क्षेत्र में 28.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के कारण, शाओमी 11.4 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर रही। अंत में, एसर 9.1 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ पांचवें स्थान पर रही, हालांकि इसमें 73.1 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण रद्द हुए एजुकेशन डील्स और सुस्त डिमांड थी।

आईडीसी को शेष वर्ष में टैबलेट शिपमेंट में वृद्धि की उम्मीद है। आईडीसी इंडिया और दक्षिण एशिया के डिवाइस रिसर्च के शोध प्रबंधक, भरत शेनॉय ने कहा, "कंज्यूमर टैबलेट मार्केट 2019 और 2021 के बीच दोगुना हो गया और 2025 के अंत तक तीन गुना होने की उम्मीद है। बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए, टैबलेट, लैपटॉप की तुलना में कम खर्च में पोर्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी का एक बेहतरीन कॉम्बीनेशन प्रदान करते हैं।"

उन्होंने कहा, "पिछले कुछ सालों में सरकारी और शिक्षा क्षेत्रों में टैबलेट की खरीद में वृद्धि हुई है, लेकिन 3-4 साल की रिफ्रेश साइकिल के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र की मांग पिछले कुछ तिमाहियों में कम हो रही है, जिससे कमर्शियल सेगमेंट में दोहरे अंकों में गिरावट आ सकती है।"

