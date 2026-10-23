भारत में स्मार्टफोन मार्केट को बड़ा झटका, 20 प्रतिशत गिरी शिपमेंट; बजट फोन की मांग घटी
Counterpoint Research के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 में भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट एनुअली 20 प्रतिशत गिर गई। 20,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट में 47 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
भारत के स्मार्टफोन मार्केट में जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मार्केट रिसर्च फर्म Counterpoint Research की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट एनुअली 20 प्रतिशत गिर गई। सबसे ज्यादा असर 20,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट पर पड़ा, जहां शिपमेंट में 47 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बढ़ती लागत और महंगे होते स्मार्टफोन के चलते ग्राहक नए फोन खरीदने से बच रहे हैं या अपग्रेड करने का फैसला टाल रहे हैं।
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Counterpoint Research के मुताबिक, भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया है। मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ा दी है। इसका असर डिवाइस की कीमतों पर पड़ा है, जिससे ग्राहकों के लिए नया स्मार्टफोन खरीदना महंगा हो गया है। कमजोर डिमांड को देखते हुए कंपनियां भी रिटेल चैनलों में स्टॉक बढ़ाने को लेकर सावधानी बरत रही हैं।
20 हजार रुपये से सस्ते फोन की मांग घटी
रिपोर्ट के मुताबिक, 20,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन की शिपमेंट में सालाना आधार पर 47 प्रतिशत की गिरावट आई। बढ़ती कंपोनेंट लागत के कारण कंपनियों ने कई स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ाई हैं। इससे कुछ मॉडल पहले के मुकाबले महंगे प्राइस सेगमेंट में पहुंच गए हैं। इसका असर खासकर बजट और मिड-रेंज फोन खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ा है।
Counterpoint Research के रिसर्च एनालिस्ट शुभम सिंह के मुताबिक, बढ़ती कंपोनेंट लागत और कमजोर उपभोक्ता मांग के कारण ग्राहक अब फोन बदलने में ज्यादा समय ले रहे हैं। वहीं, स्मार्टफोन कंपनियां सेल बढ़ाने के बजाय मुनाफा बनाए रखने, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने और स्टॉक लिमिटेड रखने पर ध्यान दे रही हैं।
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सैमसंग बनी नंबर-1 स्मार्टफोन कंपनी
मार्केट में गिरावट के बावजूद सैमसंग ने अच्छा परफॉर्म किया। Counterpoint Research के मुताबिक, नौ तिमाहियों के बाद Samsung एक बार फिर भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई। तीसरी तिमाही में कंपनी का मार्केट शेयर 17 प्रतिशत रहा। रिपोर्ट के अनुसार, टॉप-5 ब्रैंड्स में सैमसंग इकलौती कंपनी रही, जिसकी शिपमेंट में एनुअली बढ़ोतरी हुई।
Vivo 16 प्रतिशत शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि Oppo 12 प्रतिशत शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रही। Xiaomi और Poco का कंबाइन्ड शेयर भी 12 प्रतिशत रहा। वहीं, Ai+ स्मार्टफोन की शिपमेंट में एनुअली 306 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
2026 में और महंगे हो सकते हैं फोन
Counterpoint Research का अनुमान है कि पूरे 2026 में भारत का स्मार्टफोन मार्केट एनुअली करीब 13 प्रतिशत कम हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, फेस्टिव सीजन के बाद स्मार्टफोन की कीमतों में एक और बढ़ोतरी हो सकती है।
हालांकि, कंपनियां लागत कम करने के लिए कुछ सेगमेंट में कम स्पेसिफिकेशंस वाले फोन और ज्यादा 4G मॉडल पेश कर सकती हैं। वहीं, नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर और डिस्काउंट ग्राहकों को अट्रैक्ट करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।