डगमगा गया भारत का स्मार्टफोन शिपमेंट, 6 साल के निचले स्तर पर, सबसे ज्यादा बिका यह फोन

Apr 18, 2026 11:47 am IST

india smartphone shipments decline saw six year low first quarter 2026 vivo topped market

सरकार स्मार्टफोन कंपनियों को लेकर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कई तरह के बेनिफिट्स दे रही है। लेकिन बावजूद इसके भारत का स्मार्टफोन शिपमेंट 2026 की पहली तिमाही में अपने छह साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। काउंटरपॉइंट रिसर्च की 'मंथली इंडिया स्मार्टफोन ट्रैकर' रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की पहली तिमाही में भारत में स्मार्टफोन की शिपमेंट में साल-दर-साल (YoY) तीन फीसदी की गिरावट आई है। यह पिछले छह सालों में पहली तिमाही का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। मेमोरी की कीमतों में लगातार दबाव, सभी सेगमेंट में कीमतों में बढ़ोतरी और ग्राहकों की कम मांग इस गिरावट के मुख्य कारण हैं। बिक्री कम होने के बावजूद, Vivo, 21 फीसदी मार्केट शेयर के साथ भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट में सबसे आगे रहा। Samsung दूसरे स्थान पर रहा, जबकि Oppo तीसरे स्थान पर बना रहा। Q1 2026 में 47 फीसदी की YoY ग्रोथ के साथ 'Nothing' सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्मार्टफोन ब्रांड बनकर उभरा, जबकि प्रीमियम सेगमेंट में Google सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड है। चलिए एक नजर डालते हैं स्मार्टफोन कंपनियों के रिपोर्ट कार्ड पर...

Q1 2026 में भारत का स्मार्टफोन बाजार गिरा काउंटरपॉइंट रिसर्च की नई 'Monthly India Smartphone Tracker' रिपोर्ट से पता चलता है कि Q1 2026 में भारत में स्मार्टफोन की शिपमेंट में साल-दर-साल (YoY) 3 फीसदी की गिरावट आई है। पिछले छह सालों में यह सबसे कमजोर तिमाही रही है, और इस गिरावट की वजह सप्लाई-साइड की लागत, स्मार्टफोन कंपनियों द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी और ग्राहकों की कम मांग को माना जा रहा है। मेमोरी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और करेंसी में उतार-चढ़ाव के कारण कंपोनेंट की बढ़ती लागत से निपटने के लिए, लगभग एक-तिहाई नए स्मार्टफोन लॉन्च को Q1 में ही कर दिया गया।

टॉप-5 में ये कंपनियों Vivo (iQOO को छोड़कर) ने 2026 की पहली तिमाही में 21 फीसदी मार्केट शेयर के साथ भारत के स्मार्टफोन बाजार में शीर्ष स्थान हासिल किया। रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादा संख्या में लॉन्च, लेटेस्ट V-सीरीज स्मार्टफोन की बदौलत मिड-प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत मांग, और चैनल डिसिप्लिन (डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानों को अच्छे से मैनेज करना) को सही तरीके से लागू करना से कंपनी को यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की।

दूसरे नंबर पर, Samsung की ग्रोथ सैमसंग गैलेक्सी A07, गैलेक्सी A36 और गैलेक्सी A56 मॉडल जैसे A-सीरीज मॉडल पर सेल्स ऑफर और गैलेक्सी S26 लाइनअप, खासकर गैलेक्सी S26 अल्ट्रा वेरिएंट की शुरुआती डिमांड की वजह से हुई। अलग-अलग टियर में एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ने भी ग्रोथ को सपोर्ट किया। सैमसंग ने तिमाही के दौरान 15,000 रुपये से 20,000 सेगमेंट में अपना सबसे ज्यादा शिपमेंट कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड किया।

Oppo ने अपनी तीसरी पोजिशन बनाए रखी, जिसका शेयर 14 फीसदी रहा। इसमें उसके बजट A और K सीरीज, और Reno लाइनअप की जबर्दस्त बिक्री का अहम योगदान रहा। ओप्पो टॉप-5 कंपनियों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बनकर उभरा, जिसने साल-दर-साल (YoY) 8 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की।

अपने सब-ब्रांड Poco के साथ, Xiaomi ने Q1 2026 में चौथा स्थान हासिल किया, जिसका मुख्य कारण 10,000 रुपये से 20,000 रुपये के सेगमेंट में दोहरे अंकों की वृद्धि रही। Xiaomi ने 7.9 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की, जबकि Poco ने 4.8 फीसदी हिस्सेदारी पर कब्जा किया।

इस बीच, Realme 11 फीसदी मार्केट शेयर के साथ पांचवें स्थान पर रहा, जिसे इसकी मजबूत ऑनलाइन मौजूदगी और Realme P3 Lite तथा Narzo 80 Lite की मांग का समर्थन मिला।

Apple की बाजार हिस्सेदारी 9 फीसदी थी, जिसके बारे में काउंटरपॉइंट रिसर्च का कहना है कि यह iPhone 17 सीरीज की लगातार बनी रही मांग के कारण थी।

'नथिंग' ने 47 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की काउंटरपॉइंट रिसर्च का कहना है कि Nothing (CMF सहित) ने Q1 2026 में अपनी मजबूत बढ़त जारी रखी। इस UK ब्रांड ने इस तिमाही में साल-दर-साल (YoY) 47 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की। ऑफलाइन विस्तार में तेजी, भारत में अपने पहले एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर की शुरुआत, और Phone 4a सीरीज की लोकप्रियता ने इस ग्रोथ में मदद की। गूगल ने प्रीमियम सेगमेंट (45,000 रुपये से ज्यादा) में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की, जिसमें साल-दर-साल 39 फीसदी की ग्रोथ हुई।

इस बीच, OnePlus ने Amazon पर 30,000 रुपये से 45,000 रुपये तक के किफायती प्रीमियम सेगमेंट में अपनी नॉर्ड सीरीज और नए Nord 6 के साथ अपना दबदबा बनाए रखा।