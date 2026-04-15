₹30,000 से कम में आया भारत का सबसे पतला 9020mAh की जंबो बैटरी वाला 5G फोन; 16GB रैम, मिलिट्री ग्रेड बॉडी से लैस

Apr 15, 2026 01:39 pm IST

वीवो का 9020mAh की बड़ी बैटरी वाला पावरफुल फोन Vivo T5 Pro 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन मिलिट्री ग्रेड बॉडी, 144Hz AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है। जानिए फोन की कीमत:

Vivo T5 Pro 5G Launched in India: टेक कंपनी वीवो ने अपनी T-सीरीज के सबसे दमदार फोन Vivo T5 Pro 5G को आज लॉन्च कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 9020mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है, जो 8.25mm की पतली बॉडी में फिट की गई है। सिर्फ बैटरी ही नहीं, इस फोन में 144Hz AMOLED डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। फोन में IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा इसमें मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन भी दिया गया है, जिससे फोन ज्यादा मजबूत बनता है। आइये आपको डिटेल में बताते हैं इस फोन की कीमत, फीचर्स और सेल डेट की डिटेल्स:

Vivo T5 Pro 5G की कीमत Vivo T5 Pro 5G के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपए रखी गई है। वहीं इसके 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 33,999 रुपए और 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपए है।

Vivo T5 Pro 5G की सेल डेट और सेल ऑफर्स Vivo T5 Pro 5G फोन भारत में 21 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से Flipkart और Vivo इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। Vivo T5 Pro 5G कॉस्मिक ब्लैक और ग्लेशियर ब्लू कलर वैरिएंट में उपलब्ध है। Vivo T5 Pro 5G को HDFC बैंक, SBI और Axis बैंक के कार्डों से 3,000 रुपये तक की तत्काल बैंक छूट और छह महीने की No Cost EMI पर ख़रीदा जा सकता है। इसके अलावा, ग्राहक Vivo T5 Pro 5G को 3,000 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ खरीद सकते हैं।

Vivo T5 Pro 5G फोन की बड़ी खासियतें Vivo T5 Pro 5G फोन में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ फोन में अच्छा कूलिंग सिस्टम भी मिलता है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी फोन ज्यादा गर्म नहीं होता। Vivo T5 Pro 5G में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 1,900 nits तक की पीक ब्राइटनेस है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी भी इस फोन की खासियत है। फोन को Military Grade Protection के साथ पेश किया गया है, जिससे यह ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनता है। साथ ही इसमें IP रेटिंग भी दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से भी सुरक्षित रहता है।

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 9020mAh की बड़ी बैटरी है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यह फोन आसानी से 2-3 दिन तक चल सकता है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। इसमें 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक, 90 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक, 12 घंटे से अधिक गेमिंग, 13 घंटे से अधिक लाइव स्ट्रीमिंग और 12 घंटे से अधिक वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होने का दावा किया गया है। यह डिवाइस 90W फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी को 1% से 50% तक चार्ज करने में मात्र 37 मिनट लगते हैं।