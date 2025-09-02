आया भारत का पहला Made-in-India चिप! जानिए क्यों खास है ‘विक्रम’, सारी दुनिया में बजेगा डंका India launches its first Made-in-India chip Vikram A historic leap towards semiconductor self-reliance, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़India launches its first Made-in-India chip Vikram A historic leap towards semiconductor self-reliance

आया भारत का पहला Made-in-India चिप! जानिए क्यों खास है ‘विक्रम’, सारी दुनिया में बजेगा डंका

भारत ने तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पहला ‘Made-in-India’ 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर ‘Vikram’ लॉन्च किया है। ISRO की SCL प्रयोगशाला की ओर से डिजाइन किया गया यह चिप Semicon India 2025 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपा गया।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 02:37 PM
आया भारत का पहला Made-in-India चिप! जानिए क्यों खास है ‘विक्रम’, सारी दुनिया में बजेगा डंका

भारत में लंबे समय से जिस ‘सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता’ की बात की जा रही थी, वह अब हकीकत बन गई है। Semicon India 2025 इवेंट के दौरान के मंच पर देश का पहला पूरी तरह स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर ‘Vikram’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपा गया। इसे ISRO की Semiconductor Laboratory (SCL) ने डिजाइन किया है और इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रतीक विक्रम के नाम पर रखा गया है।

‘Vikram’ केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह अंतरिक्ष अभियानों और मुश्किल हालातों में भी भरोसेमंद परफॉर्मेंस दे सके। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में यह भारत की यह पहली बड़ी उपलब्धि है, जो आने वाले कुछ साल में देश की ग्लोबल पोजीशन को और मजबूत करेगी।

CG Semi का योगदान और प्रोडक्शन की तैयारी

चिप तैयार करने कड़ी में CG Semi ने भी अहम भूमिका निभाई है। गुजरात के साणंद में स्थित इसकी पायलट लाइन से भारत का पहला लोकली पैकेज्ड चिप जल्द ही मार्केट में उतारा जाएगा। यह प्लांट रोज 5 लाख (0.5 मिलियन) चिप्स बनाने में सक्षम होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट का पहला चिप दिसंबर, 2025 तक उपलब्ध होगा और 2026 से इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा।

सरकार की ओर से इंडस्ट्री को मिला पूरा समर्थन

उपलब्धि का श्रेय सरकार और इंडस्ट्री के बीच मजबूत पार्टनरशिप को भी जाता है। लार्सन & टुब्रो (L&T) ने 2027 तक 10 अरब डॉलर का फेब बनाने की घोषणा की है। वहीं, टाटा ग्रुप असम में अपनी Assembly & Test यूनिट बना रहा है, जो हजारों नौकरियां पैदा करेगी। सरकार की 76,000 करोड़ रुपये की Semicon India Mission योजना के तहत कई राज्यों में कई परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनका लक्ष्य 28 से 90 नैनोमीटर तक की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड चिप्स का उत्पादन करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा, ‘Designed & Made in India, trusted by the world’। यह बयान भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और ग्लोबल लेवल पर उसकी क्षमता को दिखाता है। उनका मानना है कि आने वाले दशक में सेमीकंडक्टर भारत की इकोनॉमिक और टेक ग्रोथ का आधार बनने वाले हैं।

