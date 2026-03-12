Apple, Samsung की मौज, सरकार देगी इनाम, देखें नई पॉलिसी में क्या होगा खास
भारत स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए नया इंसेंटिव प्लान तैयार कर रहा है, और इस प्लान से Apple और Samsung जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है। इस मामले से जुड़े लोगों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि सरकार एक नई पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसके तहत स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने और भारत में बने ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को इनाम दिया जाएगा।
Apple और Samsung को बड़ा फायदा, भारत सरकार नई फोन सब्सिडी योजना पर विचार कर रही है
प्रस्तावित योजना से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मौजूदा प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) प्रोग्राम की जगह लेने की उम्मीद है, जो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। पिछला प्रोग्राम मुख्य रूप से कंपनियों को लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता था। हालांकि, अगले चरण में एक्सपोर्ट और ज्यादा लोकल वैल्यू एडिशन पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की संभावना है।
ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को मजबूत हो
अधिकारियों का मानना है कि इंसेंटिव के पहले दौर ने ग्लोबल ब्रांड्स को भारत में स्मार्टफोन असेंबल करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया। आज, देश में बिकने वाले ज्यादातर फोन पहले से ही स्थानीय स्तर पर बनाए जा रहे हैं। इस लक्ष्य के काफी हद तक हासिल हो जाने के बाद, सरकार अब अगले कदम पर विचार कर रही है - भारत में वैल्यू को बढ़ाना और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में देश की भूमिका को मजबूत करना।
इस आधार पर मिलेगी सब्सिडी
नए प्रस्ताव के तहत, कंपनियों को इस आधार पर सब्सिडी मिल सकती है कि वे विदेशों में कितने डिवाइस भेजती हैं। इंसेंटिव को एक्सपोर्ट से जोड़कर, नीति-निर्माता चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर भारत का इस्तेमाल न सिर्फ स्थानीय मांग के लिए प्रोडक्शन बेस के तौर पर करें, बल्कि वैश्विक शिपमेंट के लिए एक हब के तौर पर भी करें।
इन चर्चाओं से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ऐप्पल की बढ़ती भूमिका भी सामने आई। iPhone असेंबल करने वाली कंपनियां देश के स्मार्टफोन निर्यात में एक बड़ा हिस्सा योगदान करती हैं, जिससे भारत को मोबाइल फोन के सबसे तेजी से बढ़ते निर्यातकों में से एक के रूप में उभरने में मदद मिली है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ऐप्पल इस साल के अंत तक, अमेरिका के लिए बनाए जाने वाले ज्यादातर iPhones का निर्माण भारत में करने की योजना बना रहा है।
प्रस्तावित नीति की एक और अहम खासियत 'स्थानीयकरण' (localisation) है। प्रोत्साहन (incentives) को अलग-अलग स्तरों में बांटा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि फोन के कितने पुर्जे भारत के भीतर से ही लिए गए हैं। जिन डिवाइस में स्थानीय रूप से बने पार्ट्स ज्यादा होंगे - जैसे कि कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले असेंबली और दूसरे छोटे-मोटे पार्ट्स - उन्हें शायद ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। जो फोन दोनों शर्तें पूरी करते हैं - यानी मजबूत स्थानीय सोर्सिंग और निर्यात - उन्हें इस योजना के तहत सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिल सकता है।
ओप्पो, वीवो और शाओमी को भी फायदा
सरकार को यह भी उम्मीद है कि यह पॉलिसी ओप्पो, वीवो और शाओमी जैसे ब्रांड्स को अपने स्थानीय कारखानों का इस्तेमाल मुख्य रूप से घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने के बजाय, भारत से डिवाइस निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
हालांकि, एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन बनाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। जहां भारत में स्मार्टफोन असेंबली तेजी से बढ़ी है, वहीं कई कीमती कंपोनेंट्स अभी भी चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों से आयात किए जाते हैं।
यह नया इंसेंटिव फ्रेमवर्क, 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए सरकार की नई कोशिशों का एक हिस्सा है। एक्सपोर्ट और लोकल कंपोनेंट प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर, नीति-निर्माताओं को उम्मीद है कि भारत सिर्फ बेसिक असेंबली से आगे बढ़कर, वैश्विक स्मार्टफोन सप्लाई चेन में एक ज्यादा अहम खिलाड़ी बन सकेगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
