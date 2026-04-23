Online Gaming के नए नियम 1 मई से लागू, रियल मनी गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, डिटेल

Online Gaming Rules: ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट, 2026, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया था, 1 मई से लागू होने वाले हैं। नए नियम लागू होने से किन गेम्स पर सख्ती होगी, यहां जानिए सबकुछ…

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को 'ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट' को लागू करने के नियम जारी कर दिए हैं। नए नियम जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अन्य मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श कर अंतिम रूप दिया था, 1 मई से लागू होने वाले हैं। पिछले साल पारित इसके पैरेंट एक्ट ने देश में तेजी से बढ़ रहे 'रियल मनी गेमिंग' क्षेत्र पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जिसका असर Dream11, PokerBaazi, Winzo और Mobile Premier League जैसे कई बड़े स्टार्ट-अप्स पर पड़ा था। नए नियम लागू होने से किन गेम्स पर सख्ती होगा और किन्हें राहत मिलेगी, चलिए डिटेल में जानते हैं...

रियल मनी गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि ऑनलाइन गेम अगर 'रियल मनी गेम' नहीं हैं (पैसे का लेनदेन शामिल नहीं है), तो उन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके तहत यह देखा जाएगा कि क्या खेल में किसी भी स्तर पर शुल्क या पैसा जमा करना शामिल है। इसके अलावा पैसे जीतने की उम्मीद, रेवेन्यू मॉडल का स्ट्रक्चर और गेम के भीतर की संपत्ति को गेम के बाहर रिडीम करने या पैसे में बदलने के तरीके को भी आधार बनाया जाएगा। यह वर्गीकरण प्रक्रिया आवेदन या नोटिस मिलने के 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि निगरानी केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही शुरू की जाएगी। हालांकि, 'ईस्पोर्ट्स' के लिए अनिवार्य रेजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। कृष्णन ने कहा, 'हम चाहते थे कि जहां तक संभव हो, इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम नियामक हस्तक्षेप वाला रखा जाए। अधिकांश खेल, जो पैसों वाले खेल नहीं हैं, वे बिना किसी अनिवार्य पंजीकरण के संचालित हो सकेंगे। इसलिए पूरी प्रक्रिया वैकल्पिक है।'

उन्होंने कहा, 'हम किसी को भी यह निर्धारित करने के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं कि वह ऑनलाइन मनी गेम है या ऑनलाइन सोशल गेम है या ईस्पोर्ट्स है।' हालांकि, इस तरह का निर्धारण तीन स्थितियों में शुरू होगा। पहली स्थिति वह है, जहां प्राधिकरण खुद संज्ञान लेकर ऐसा करता है। दूसरी स्थिति वह जहां ईस्पोर्ट्स गेम शामिल होते हैं। तीसरी स्थिति के तहत केंद्र सरकार सोशल गेम्स की किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी को अधिसूचित कर सकती है, जिसे फिलहाल हमने विशेष रूप से अधिसूचित नहीं किया है।''

नए नियम में क्या-क्या खास होगा, जानिए सबसे पहले, ये नियम 'ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (OGAI) को एक सेक्टर रेगुलेटर के तौर पर स्थापित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करेगा। इस अथॉरिटी के पास कई तरह की शक्तियां हैं, यह तय करने से लेकर कि कोई गेम 'ऑनलाइन मनी गेम' (OMG), 'ऑनलाइन सोशल गेम' (OSG), या 'ई-स्पोर्ट्स' की श्रेणी में आता है या नहीं, निर्देश जारी करने, शिकायतों की सुनवाई करने और जुर्माना लगाने तक। इसकी बनावट पूरी तरह से सरकार के नेतृत्व वाली है, जिसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, खेल मंत्रालय और कानून मंत्रालय जैसे मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

इस फ्रेमवर्क की एक मुख्य विशेषता "निर्धारण और पंजीकरण (determination and registration)" सिस्टम है, जो हर जगह अनिवार्य नहीं है। गेम्स को औपचारिक निर्धारण के लिए केवल कुछ खास मामलों में ही आवेदन करना होता है, जैसे कि जब रेगुलेटर ऐसा निर्देश दे, जब उन्हें ई-स्पोर्ट्स के तौर पर पेश किया जाए, या जब सरकार लेन-देन के मूल्य या पैमाने जैसे कारकों के आधार पर कुछ श्रेणियों को अधिसूचित करे। इसी तरह, रजिस्ट्रेशन केवल अधिसूचित शर्तों के तहत या ई-स्पोर्ट्स ऑफरिंग के लिए ही अनिवार्य होता है। निर्धारण संबंधी निर्णय गेम और प्रोवाइडर-स्पेसिफिक होते हैं, और तब तक मान्य रहते हैं जब तक कि गेम के पेमेंट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव न हो जाए।

ये नियम वित्तीय संस्थानों को सीधे रेगुलेटरी दायरे में लाकर कंप्लायंस के दायरे को भी काफी बढ़ा देते हैं। बैंक, पेमेंट गेटवे और अन्य बिचौलियों को किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने से पहले, उस गेम के रेगुलेटरी स्टेटस को वेरिफाई करना जरूरी है। ऑनलाइन मनी गेम्स के मामले में, उन्हें OGAI के निर्देशों का पालन करना होता है, जिसमें पेमेंट को रोकना या उन पर रोक लगाना भी शामिल है, जिससे पेमेंट का यह चरण असल में एक अहम एनफोर्समेंट टूल बन जाता है।

यूजर से जुड़े मामलों में, यह फ्रेमवर्क दो-स्तरीय शिकायत निवारण सिस्टम को अनिवार्य बनाता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म को सबसे पहले एक इंटरनल मैक्निज्म उपलब्ध कराना होगा, जिसके बाद यूजर अपनी शिकायतें OGAI को भेज सकते हैं; इसके अलावा, सरकार के भीतर मौजूद एक अपीलीय प्राधिकरण के पास आगे अपील करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

भारत में ही स्टोर करना होगा डेटा ये नियम डेटा लोकलाइजेशन से जुड़ी जिम्मेदारियां भी तय करते हैं, जिनके तहत सोशल गेम्स या ई-स्पोर्ट्स की सुविधा देने वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म को अपने ट्रैफिक और उससे जुड़े डेटा को भारत के भीतर ही स्टोर करना होगा। साथ ही, OGAI को विज्ञापन, यूजर सेफ्टी और ऑपरेशनल नियमों के पालन जैसे क्षेत्रों में भविष्य के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार भी दिया गया है, जिससे नियमों में बदलाव और विकास की काफी गुंजाइश बनी रहती है।