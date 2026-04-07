भूल जाइए TV! ₹7999 में आया 150 इंच वाला प्रोजेक्टर, अब मूवी का मजा होगा डबल, मिलेगा Karaoke माइक का सपोर्ट भी
थिएटर जैसा अनुभव लेना चाहते हैं तो Lifelong का ये धांसू प्रोजेक्टर 8000 रुपए से कम कीमत में लॉन्च हो गया है। यह प्रोजेक्टर 150 इंच डिस्प्ले, 4K सपोर्ट, 20W साउंड और OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।
अगर आप घर पर ही थिएटर जैसा अनुभव लेना चाहते हैं, तो Lifelong ने भारत में अपना नया ROAR Projector लॉन्च कर दिया है, जो किफायती कीमत में दमदार फीचर्स के साथ आया है। इस प्रोजेक्टर की खास बात यह है कि यह सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है बल्कि पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है। इसमें बड़ी स्क्रीन, पावरफुल साउंड और Karaoke जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आप घर पर ही मूवी, क्रिकेट मैच और म्यूजिक का मजा ले सकते हैं।
सम्बंधित सुझाव
68% OFF
Lifelong Electronics ROAR Projector with 2 Mics | Booming 20W Speakers | Cricket Commentary, Karaoke Party & Room Cinema | 1080P & 4K Ultra HD Support | All Android OTT Apps | Ultra Bright 150” Screen
- Lifelong Electronics ROAR Projector with 2 Mics | Booming 20W Speakers | Cricket Commentary
- Karaoke Party & Room Cinema | 1080P & 4K Ultra HD Support | All Android OTT Apps | Ultra Bright 150” Screen
₹7997.99₹24999
खरीदिये
63% OFF
Lifelong Electronics Lightbeam Smart Projector | Android, 1080P& 4K Ultra Support, 3000 Lumens, 720p Native | for Room & Outdoors | All OTT Apps | WiFi/BT, Mirroring, USB, HDMI, 180°, Speakers
- Lifelong Electronics Lightbeam Smart Projector | Android
- 1080P& 4K Ultra Support
- 3000 Lumens
₹5499₹14999
खरीदिये
67% OFF
WZATCO Yuva Go Plus, 1080P Native Projector 4K Ultra HD, Android 13.0 Smart Home, Rotatable, Auto & 4D Keystone, 9000 Lumens, WiFi-6 & BT, Screen Mirroring, ARC, Room Portable Cinema, White
- WZATCO Yuva Go Plus
- 1080P Native Projector 4K Ultra HD
- Android 13.0 Smart Home
₹7990₹23990
खरीदिये
70% OFF
Lifelong Electronics Built-in Live TV Smart Projector | with 90+ Channels (No Subscription Required) | Android, 1080P & 4K Ultra HD Support, 720P Native | for Room & Outdoors | All OTT Apps | WiFi/BT
- Lifelong Electronics Built-in Live TV Smart Projector | with 90+ Channels (No Subscription Required) | Android
- 1080P & 4K Ultra HD Support
- 720P Native | for Room & Outdoors | All OTT Apps | WiFi/BT
₹5999₹19999
खरीदिये
70% OFF
Lifelong Electronics LightBeam Pro Smart Projector | Android, 1080P HD Native & 4K Ultra HD Support, 4000 Lumens | for Room & Outdoors | All OTT Apps | WiFi/BT, Mirroring, HDMI, 180°, Speakers
- Lifelong Electronics LightBeam Pro Smart Projector | Android
- 1080P HD Native & 4K Ultra HD Support
- 4000 Lumens | for Room & Outdoors | All OTT Apps | WiFi/BT
₹7499₹24999
खरीदिये
कंपनी ने इसे खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया है जो कम बजट में बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस चाहते हैं। 8000 रुपए से भी कम कीमत का यह प्रोजेक्टर 4K कंटेंट सपोर्ट को करता है और Android सिस्टम के साथ आता है, जिससे OTT ऐप्स का इस्तेमाल भी आसान हो जाता है।
Lifelong ROAR Projector की कीमत और उपलब्धता
Lifelong ROAR Projector को भारत में 7,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह प्रोडक्ट Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।
Lifelong ROAR Projector के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी स्क्रीन है। यह 30 इंच से लेकर 150 इंच तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है, जिससे आप अपने कमरे को मिनी थिएटर में बदल सकते हैं। 720p HD रेजोल्यूशन के साथ यह 4K कंटेंट को भी सपोर्ट करता है, जिससे वीडियो क्वालिटी अच्छी मिलती है।
ROAR Projector में 20W के पावरफुल स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके साथ कंपनी ने ड्यूल वायरलेस माइक्रोफोन भी दिए हैं, जिससे आप Karaoke का मजा ले सकते हैं। यानी अब आप घर पर ही गाने गा सकते हैं और पार्टी जैसा माहौल बना सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में 50,000 घंटे तक की लैम्प लाइफ दी गई है, जिससे यह लंबे समय तक चल सकता है।
सम्बंधित सुझाव
76% OFF
Lifelong Electronics PixelBeam Smart Projector | Android, 1080P Full HD Native & 4K Ultra HD Support | 7500 Lumens | for Room & Outdoors | All OTT Apps | WiFi/BT, Mirroring, USB, HDMI, Speakers
- Lifelong Electronics PixelBeam Smart Projector | Android
- 1080P Full HD Native & 4K Ultra HD Support | 7500 Lumens | for Room & Outdoors | All OTT Apps | WiFi/BT
- Mirroring
₹7200₹29999
खरीदिये
72% OFF
Portronics Beem 440 Smart LED Projector with 720p HD Resolution, Rotatable Design, Built-in Streaming Apps (Netflix, Prime Video, Hotstar), 2000 Lumens, Screen Mirroring, 3 Watts Speaker (White)
- Portronics Beem 440 Smart LED Projector with 720p HD Resolution
- Rotatable Design
- Built-in Streaming Apps (Netflix
₹5097₹18399
खरीदिये
56% OFF
Toreto Prismo Full HD 1080P Smart Projector with WiFi Miracast (Android 12), 150 ANSI Lumens, 120” Display, Bluetooth, Screen Mirroring, HDMI/USB/Aux Support, 7 RGB Ambient Light – White
- Toreto Prismo Full HD 1080P Smart Projector with WiFi Miracast (Android 12)
- 150 ANSI Lumens
- 120” Display
₹6999₹15999
खरीदिये
54% OFF
Portronics Beem 460 Smart LED Projector with 1080p Full HD, 4000 Lumens, Streaming Apps (Netflix, Prime Video, Hotstar), Automatic Focus, Auto Keystoning, Bluetooth, Wi-fi, 10W Speakers (Black)
- Portronics Beem 460 Smart LED Projector with 1080p Full HD
- 4000 Lumens
- Streaming Apps (Netflix
₹13799₹29999
खरीदिये
55% OFF
Crossbeats Lumex Cine Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080p, Mini Projector for Room,16000 Lumens Android OS, Built-in - Netflix, Prime, YouTube, Portable, Speaker, WiFi, 300" Display Cinema
- Crossbeats Lumex Cine Smart Home Projector 4k Ultra HD
- Native 1080p
- Mini Projector for Room
₹14999₹32999
खरीदिये
यह प्रोजेक्टर Android ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जिससे आप सीधे Netflix, Prime Video और अन्य ऐप्स चला सकते हैं। इसके अलावा इसमें Wi-Fi, Bluetooth और Miracast सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप आसानी से अपने फोन या लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं।
Lifelong ROAR Projector में HDMI, USB और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे कई ऑप्शन दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें ऑटो कीस्टोन करेक्शन और मैनुअल फोकस जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिससे सेटअप करना आसान हो जाता है। इसका वजन करीब 1 किलो है, जिससे यह पोर्टेबल भी है और आप इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।