कन्फर्म: 29 जनवरी को भारत में लॉन्च होगा Realme का 10001mAh बैटरी वाला 'बाहुबली' फोन, हफ्तों तक चार्जिंग की टेंशन खत्म

कन्फर्म: 29 जनवरी को भारत में लॉन्च होगा Realme का 10001mAh बैटरी वाला 'बाहुबली' फोन, हफ्तों तक चार्जिंग की टेंशन खत्म

संक्षेप:

realme P4 Power भारत में 29 जनवरी को लॉन्च होगा, जिसमें 10,001mAh Titan Battery, 144Hz कर्व्ड डिस्प्ले और ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिलेगा। जानिए इस पावरफुल स्मार्टफोन के फीचर्स और बैटरी परफॉर्मेंस की पूरी डिटेल।

Jan 20, 2026 12:49 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टफोन यूजर्स की सबसे बड़ी परेशानी आज भी वही है बैटरी जल्दी खत्म हो जाना। चाहे गेमिंग हो, वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर रोजमर्रा का इस्तेमाल, चार्जर हर समय साथ रखना अब मजबूरी बन चुका है। इसी समस्या को हल करने का आ रहा Realme P4 Power 5G। realme का दावा है कि यह बैटरी न सिर्फ अब तक की सबसे बड़ी बैटरियों में से एक है, बल्कि यह हफ्ते भर तक चलने वाला बैकअप देने में सक्षम है। Realme P4 Power 5G भारत में 29 जनवरी को दोपहर 12 बजे स्थानीय समय पर लॉन्च होगा। यह फोन Flipkart और Realme इंडिया के ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का दावा है कि यह फोन लगभग 86% बैटरी बचाए रखते हुए दो घंटे तक गेमिंग की सुविधा देगा।

Realme P4 Power 5G में मिलने वाली बैटरी की खासियत

realme का दावा है कि यह बैटरी न सिर्फ अब तक की सबसे बड़ी बैटरियों में से एक है, बल्कि यह हफ्ते भर तक चलने वाला बैकअप देने में सक्षम है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद फोन को भारी-भरकम नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही, फोन में 144Hz HyperGlow कर्व्ड डिस्प्ले, नया TransView डिजाइन और लेटेस्ट यूथ-सेंट्रिक अपील देखने को मिलेगी।

realme P4 Power की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 10,001mAh Titan Battery है। यह सिर्फ एक बड़ी बैटरी नहीं, बल्कि बैटरी टेक्नोलॉजी में एक नया मील का पत्थर मानी जा रही है। realme का कहना है कि यह बैटरी 10,000mAh क्लास को मेनस्ट्रीम स्मार्टफोन सेगमेंट में ले आती है।

कंपनी के मुताबिक, रियल-लाइफ यूज में यह बैटरी करीब 32.5 घंटे तक लगातार वीडियो स्ट्रीमिंग दे सकती है। वहीं गेमिंग के दौरान भी दो घंटे खेलने के बाद लगभग 86% बैटरी बची रह सकती है। इसका मतलब साफ है वीकेंड ट्रिप या लंबा सफर हो, चार्जर की चिंता करने की जरूरत नहीं।

Realme P4 Power 5G की कीमत (लीक)

हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि Realme P4 Power 5G के 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की बॉक्स कीमत 37,999 रुपये होगी। चूंकि देश में फोन की बॉक्स कीमत आमतौर पर उनकी सेल कीमत से अधिक होती है, इसलिए Realme P4 सीरीज का अपकमिंग हैंडसेट ऊपर बताई गई कीमत से कम में बिक सकता है।

